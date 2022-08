>>> Na edição de 30 de agosto, com os poetas Líria Porto, Hamilton Faria e Daniella Guimarães de Araújo

Terça – 30 de agosto – 19h … Sarau Embaixo da Terra, apresentado por Cax Nofre e Pedro Blanco, com lançamento de livro, convidados e palco aberto acontece sempre na última terça-feira do mês no Porão da Cerveja, à rua Lopes de Oliveira, 610

Sexta – 26 de agosto – 20h … Karina França se apresenta no show ‘Canto de Chegada’, acompanhada por Bráu Mendonça, nos violões e guitarra, Gilson Bizerra da Silva, no baixo e cavaquinho, e Jean Mota, na bateria. Entrada franca. No teatro Flávio Império, no Cangaíba

Sábado – 27 de agosto – a partir das 14h … 28a edição do Sarau dos Conversadores. Organizado pelo multiartista e produtor cultural Cacá Mendes, tem palco aberto e convidados. Nesta edição, com a poeta e ceramista Brisa Rodrigues lançando seu livro ‘Obviedades’, e as presenças da bailarina e atriz Kátia Silvestre, do poeta Chel Semblantes e do filósofo e guitarrista, Filipe de Freitas. Na Biblioteca Viriato Corrêa, à rua Sena Madureira, 298, perto da estação Vila Mariana do metrô

Domingo – 28 de agosto – a partir das 16h … Aniversário do Sarau do Bar do Frango – 24 Anos com palco aberto para músicos, poetas e performers. Na av. São Lucas, 479, próximo à estação São Lucas do monotrilho. Entrada franca

Quinta – 1 de setembro – 21h … Show de Rhaissa Bittar na Esquina Lab Mundo Pensante, à rua Conselheiro Carrão, 451, no Bixiga. Entrada franca

>>> MAIS RHAISSA >>> Cantora se apresenta no dia 3/9 em Porto Alegre, dia 11/9 em Florianópolis e 14/9 em Curitiba

Domingo – 28 de agosto – a partir das 16h … Sexta edição do Sarau Periferas, organizado pelo multiartista ‘Punky, a Lenda’, acontece no OutBack Rock Bar, à rua Barão de Alagoas, 391, na ZL. Com palco aberto e convidados como Carlos Bacelar, Valter Passarinho, Dinho Eremita e outros

Segunda – 29 de agosto – a partir das 18h … Lançamento do romance ‘Do Começo ao Fim’, de Marcelo Rubens Paiva, pela Alfaguara. Além da sessão de autógrafos, participação do autor tocando gaita em show da banda Saco de Ratos. Na Ria livraria, à rua Marinho Falcão, 58, no Sumarezinho

SACO DE RATOS >>> Banda formada pelo vocalista Mário Bortolotto, o guitarrista Fabio Brum, o baixista Fabio Pagotto e o baterista Rick Ricardo Vecchione. Após assistir a um show deles, escrevi:

A banda Saco de Ratos toca rocks e blues deliciosos, tem letras divertidas e certeiras, músicos excelentes e um vocalista que rosna, ri ou xinga quando a canção exige. Claro que o Mário Bortolotto é um baita dramaturgo e essa talvez seja a sua principal atividade. Mas, quando assisto sua banda, sempre penso: esses caras precisavam fazer sucesso! E nós precisamos que eles façam sucesso, que sejam tocados nas rádios. Não temos mais Raul, Cazuza nem Renato Russo. Tá em falta na canção brasileira algo semelhante ao espírito anárquico e ao deboche crítico que esses ídolos nos ofereceram. Nós (os loucos, inadaptados, in-dependentes e marginais gerais da arte e do amor) precisamos que esse recado loki e antenado da banda chegue aos caretas de plantão (os do poder, os das ruas e os da internet) pra ver se ilumina um pouco as mentes retrógradas desse Brasil oficial que quer voltar à ditadura e às suas censuras várias (na arte, na política e no comportamento). A banda Saco de Ratos não pode ficar restrita à cena underground.

Domingo – 28 de agosto – 15h30 … Violeiro Betto Ponciano participa de show na em festa religiosa no Rancho dos Romeiros, em Bonsucesso

Sábado – 27 de agosto – 19h … Lançamento do livro de contos ‘Mulheres Insolentes e outros contos’, de Luis Mendes, pela Editora Essencial. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40. Adquira diretamente com o autor, via pix, por R$35. Mande o pagamento e seu endereço para luismendes328@gmail.com

Sexta – 26 de agosto – 20h … Poetas da Casa de Poesia farão leitura de poemas do livro ‘Ando Caindo Cada Vez Mais Leve, o mais recente de Carla Andrade, com transmissão ao vivo pelo YouTube

Sexta – 26 de agosto – 19h … Multiartista Artur Gomes promove mesa de bate-papo, poesia e antropofagia com Adriano Moura, Ronaldo Junior e Tchello d’Barros, no evento ‘Geleia Geral – Revirando A Trocália – Semana de 22 – 100 Anos Depois’, com participação de diversos artistas. Na Santa Paciência – Casa Criativa, à rua Barão de Miracema, 81, em Campos dos Goytacazes, no RJ. Entrada franca. Veja toda programação no blog

>>> MAIS ARTUR GOMES >>> Escritor já lançou ‘O Poeta Enquanto Coisa’, ‘Juras secretas’ e Pátria A(r)mada’, entre diversas publicações

Terça – 30 de agosto – a partir das 19h30 … Sarau Gente de Palavra, organizado e apresentado pelos poetas Rubens Jardim e Cesar Augusto de Carvalho, homenageia Fabiano Fernandez Garcez. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

Quarta – 31 de agosto – 18h… Jardim Psicodélico e Music&Art Fest em parceria com a Baratos Afins traz ao Brasil a banda argentina Fluido Manchester. Ainda no evento, shows de Jonnata Doll, Sentimento Carpete e os djs Eduardo Osmedio e Renan Guto. Na Charada, à rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba

Sexta – 26 de agosto – 19h … Professor, escritor e jornalista Moacir Assunção lança o livro ‘Os Homens que Mataram o Facínora – A História dos Grandes Inimigos de Lampião’, pela Editora Realejo. Na Livraria da Vila, à rua Fradique Coutinho, 915

Sábado – 27 de agosto – 18h30 … Lançamento de ‘Expedição Antártida: Uma viagem pelo extremo sul do planeta’, com texto de Luciana Garbin e fotos de Clayton de Souza. Livro resgata a viagem dos jornalistas à ilha Rei George, onde fica a estação Antártica Comandante Ferraz, casa brasileira na Antártida. Na Livraria da Vila, à rua Fradique Coutinho, 915

Sábado – 27 de agosto – das 9h às 14h … Colégio Santo Agostinho realiza o sarau ‘Santo na Praça’, com atividades esportivas e culturais, para todas as idades. Acesse a programação

Domingo – 28 de agosto – das 11h às 13h … ‘Todo Mundo Tem Que Falar’ é o encontro político, gastronômico e musical que acontece na rua Santo Antonio, 32, em frente ao terminal Bandeira. Na programação, o pocket-show ‘Lendo e Relendo Belchior’, com o cantor O Zi acompanhado pelo baterista Sandrinho Silva

Segunda – 29 de agosto – 20h … Canal do Poetariado, programa apresentado por Cesar Augusto de Carvalho e Hamilton Faria conversa com Marcelo Brettas, jornalista, escritor e poeta, sobre sua produção literária. Participam do bate-papo Regina Correia e Lopito Feijó. Clique no link e assista

>>> Marcelo Brettas participou de várias antologias e já publicou, entre outros livros, ‘Tô Levitando’ e ‘Florestas Imaginárias’, disponíveis na Estante Virtual.

POETAS PELA DEMOCRACIA >>> Fundado em Agosto de 2020, o coletivo ‘Poetas Pela Democracia’ reúne hoje uma centena de poetas, de várias partes do Brasil, e computa mais de 70 mil pessoas alcançadas, com mais de 20 mil engajamentos, leitores em todas as capitais brasileiras e ainda França, Portugal, Alemanha, Suíça, Filipinas, Estados Unidos, Bélgica, Moçambique, Índia e Nicarágua, entre outros. Visite sua página e saiba mais

>>> E-BOOK ‘P.ART.ICÍPIO – OS POETAS PELA DEMOCRACIA SOLTAM A VOZ’ >>> Saiu o registro do evento dos Poetas Pela Democracia em 14 de junho de 2022. O e-book, com edição de Elcio Fonseca e Abel Coelho, contém o registro de todos os poemas lidos na noite, a Carta à Cidade, textos sobre os Poetas Pela Democracia, o Manifesto do Coletivo, registro dos músicos, personalidades políticas, além de um ensaio fotográfico de Roberto Candido. Adquira pelo e-mail: poetaspelademocracia@gmail.com

