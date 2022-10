… … …

AGENDÃO

Em minha página no Facebook, a programação alternativa do agendão é diariamente atualizada. Confira lá…

Quarta e quinta – 26 e 27 de outubro … Noélia Ribeiro lança seu livro de poemas ‘assim não vale’ em dois eventos no Rio de Janeiro. No cartaz

ACORDES URBANOS – TERÇAS E QUINTAS >>> Programa passa a ser também às terças, às 16h. na Rádio e TV Nuar. Com Kinho, Passarinho e Gregório entrevistando artistas alternativos. A edição das quintas, às 18h, continua valendo

>>> Na semana passada, Kita, Helen e Giadas, do Chêro da Poesia, participaram do programa. Veja como foi

Quintas e sextas – 20h30 – Até 25 de novembro … Divertido espetáculo ‘Lyson Gaster no Borogodó’ está em cartaz no Teatro Bibi Ferreira, na Brigadeiro Luis Antonio, 931

Sábado – 22 de outubro – às 12h … Lançamento presencial de ‘Menos ainda,’, livro de poemas de Ana Elisa Ribeiro, na Livraria Jenipapo, em Belo Horizonte. Leitura de textos por Adriane Garcia e Alícia Teodoro

Domingo – 23 de outubro – das 10h às 12h … Bate-papo e sessão de autógrafos com a poeta e jornalista Rosani Abou Adal, editora do ‘Linguagem Viva’. Na av. São Luís, 165

Sexta – 21 de outubro … No ‘Notas de Escurecimento’, Plínio Camillo recebe Marcos Cajé. Transmissão pelo YouTube

>>> OFICINA COM PLINIO CAMILLO >>> ‘EM CONTOS – Foco no Conto Curto’, curso online e gratuito na Fábrica de Cultura Vila Curuça

Dias 25, 26, 27, 28 de outubro e 1, 3, 4 e 8 de novembro de 2022, das 19h às 21h. Inscreva-se

Sexta – 21 de outubro – 19h … Nô Stopa e Zeca Loureiro lançam vídeo de ‘O Amanhã é Distante’, versão que Geraldo Azevedo e Babal fizeram fizeram para ‘Tomorrow is a Long Time’, de Bob Dylan

SLAM SP >>> Campeonato Paulista de Poesia Falada acontece até domingo, 23 de outubro, na Biblioteca Mário de Andrade, à rua da Consolação, 94. Entrada franca. No cartaz, os horários

MILTON LUNA >>> Multiartista anuncia o fim do ‘Bom Dia Poético’, série de poemas diariamente postados num grupo de zap. O ciclo termina na edição do dia 27 de Outubro de 2022. Foram 690 poetas publicados para um público de 440 pessoas. Parabéns aos envolvidos

Bom Dia Poético com Susanna Busato

OSTRA

Estronda da rocha o grito

de dentro da bronha o grave.

(A renga roga tua mão)

A cada volta o falo aéreo e honesto

se embrenha. Alcança célere o reto

objeto a sorte. Encontra

na cona o cume.

Ronda e arreganha a que antes era

incerta e agora

bem correta

pérola.

DOMINGOS – às 16h … Cia Guarda Chuva apresenta o espetáculo infantil ‘Heroínas na História’ no Teatro Ruth Escobar, à rua dos Ingleses, 209. Com direção de Tato Fischer, atuação de Litta Mogof, além de brindes e sorteios. Entrada franca. Até 31 de outubro

MODA DE ROCK >>> Dupla de violeiros Ricardo Vignini e Zé Helder fez lançamento do vídeo ‘Moda de Rock Brasil’, com participação de Zeca Baleiro, Edgard Scandurra, Marcelo Pompeu, Ana Deriggi e Zé Geraldo. No cartaz, a agenda da dupla para o mês de outubro e início de novembro

COLETIVO PAULO FREIRE >>> Coletivo Paulo Freire divulga a obra do grande filósofo e educador cujo método de aprendizagem é reconhecido no mundo inteiro. Entre os livros, ‘Pedagogia do Oprimido’, de 1968 e os quatro volumes do e-book ‘100 anos com Paulo Freire’, coletânea organizada por Ivo Dickmann e Ivanio Dickmann reunindo textos de ‘freirianos e freirianas, conhecidos e anônimos’. Visite o site do coletivo

TEATRO SERGIO CARDOSO >>> Programações presenciais com transmissão online no aniversário de 42 anos do Teatro Sergio Cardoso. Na rua Rui Barbosa, 153. Saiba mais e reserve ingresso

PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA – 9a edição >>> Idealizado pela compositora e cantora Socorro Lira, o Prêmio, anualmente, realiza uma coletânea em cd com quinze canções de compositores e intérpretes de vários regiões brasileiras, e oferece um troféu criado pelo artista Elifas Andreato (que será homenageado no evento). A cerimônia de entrega acontecerá de forma presencial e gratuita no dia 8 de dezembro, às 19h, no Teatro Oficina, em São Paulo. No cartaz, os contemplados em 2022

acesse o link BLOG DO ‘CEMITÉRIO’ >>> Mário Bortolotto estreou coluna no blog que conta a história de seu grupo de teatro. Para ler ‘Submersivos – Um Mergulho nos 40 Anos do Grupo Cemitério de Automóveis’,

WILSON ALVES BEZERRA >>> Poeta publicou vídeo com texto inédito: ‘É preciso estar atrasado‘. Locução e edição do próprio autor, com a trilha ‘Night sounds of night, mainly crickets, recorded at San Francisco Libre, Nicaragua’

>>> Poeta paulistano é autor de ‘Histórias zoófilas e outras atrocidades’ (EDUFSCar/Oitava Rima, 2013), ‘Vertigens’ (Iluminuras, 2015 – vencedor do Prêmio Jabuti), ‘O Pau do Brasil’ (Urutau, 2016) e ‘Necromancia Tropical’ (Douda Correria, 2021). Visite seu canal no Youtube, com vídeos e poemas de vários livros, além de bate-papos e palestras

SARAU NA COZINHA >>> Programa produzido pelo Coletivo Marginaliaria junta arte e cultura periférica com o rangão gostoso da culinária popular sendo servido na hora, em meio a poemas e cantorias. No vídeo, episódio com Dory de Oliveira e Lucas Afonso

>>> COLETIVO MARGINALIARIA >>> Junção de jovens produtores e fazedores de cultura de São Miguel Paulista, como Andrio Candido, Lucas Afonso e Nathielly Janutte, o coletivo foi fundado em 2010 e desenvolveu projetos como ‘Antologia Marginal Baseado de Ponta’, o longa-metragem ‘Um Salve Doutor’ e o ‘Livro do Dosca’. Atualmente desenvolve a festa cultural ‘O Levante’ e o ‘Cine Clube Marginaliaria’, no Teatro Flávio Império. Saiba mais

ÀS QUINTAS >>> Lourenço Brasil, o Loop B, dá oficina de percussão na sucata, toda quinta-feira, até 3 de novembro, das 14h às 17h, na Casa de Cultura Vila Guilherme, o Casarão. No dia 10 de novembro, o músico faz show com os alunos

WANDER B >>> Escritor, ator, dramaturgo e cantor, Wander B lançou a música ‘Olha (voz silenciosa)‘, ao lado do pianista e produtor musical Felipe Maia. Nas plataformas digitais

CAFÉ COM MÚSICA – Sexta, sábado e domingo >>> Centro Cultural Fiesp abre espaço para atrações musicais, exposições de arte e peças de teatro. Entrada franca. Nesta sexta com Ana Brasil e Ronaldo. No sábado, Fabiano Medeiros. No domingo, Ella Singer Trio. Confira … ENTRE OS TRILHOS E A BALEIA >>> Peça fica em cartaz até 11 de dezembro. Conta a história de mulher que acaba de sair do coma e tem suas memórias misturadas com ilusões. Com Cynthia Falabella, Gabi Costa e Ligia Yamaguti, além de outras participações em vídeo. Às sextas e sábados, às 20h30; aos domingos, às 19h30. Entrada franca. reserve ingresso aqui

ÀS TERÇAS – 19h30 … Tato Fischer promove o seminário 'Como é que Você Compõe', série de bate-papos com artistas. Evento privado, acontece via Zoom, quinzenalmente. Informe-se e inscreva-se … NA CARAUARI >>> Todo fim de semana o CarauariBar e Mercearia abre espaço para dois artistas. Na sexta-feira, a partir das 19h30, e no sábado, a partir das 17h. Na praça Carauari, 8, na Vila Maria

ÀS TERÇAS – 19h … A Fim de Poesia, live de bate-papo literário apresentada por Noélia Ribeiro. No Instagram – @noeliaribeiropoeta … ZOOM ZOOM ZOOM… É POESIA! >>> Programa do multiartista Claudio Laureatti é uma vitrine de poetas e suas tendências, convidando também artistas de circo, contadores de histórias, músicos e atores. Inscreva-se no canal. Na mais recente edição, Laureatti troca versos com o poeta mineiro, Aroldo Pereira, criador e organizador do Festival Psiu Poético …

ÀS SEXTAS – 19h … ‘Poesia e Política’ é um programa com Jussara Salazar, Ademir Demarchi e vídeo-poemas de Antônio Cunha. Na Kotter TV, no YouTube

ÀS QUARTAS >>> Músicos da noite e convidados participam semanalmente de jam na Rota da Cerveja, à av. Gustavo Adolfo, 2193, na Vila Medeiros, na ZN

ÀS SEXTAS >>> ‘Papo Rock’ é o programa apresentado por Arnaldo Marques que vai ao ar às sextas-feiras, às 20h, com reprise aos domingos, às 20h e às segundas-feiras, às 23h. Com transmissão pela web rádio CDR. Participe pelo zap.

