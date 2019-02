Tem textos sobre Zeca Baleiro e Nina Oliveira, que fazem shows na cidade. Tem a exposição das tiras e desenhos do grande artista André Dahmer (dos desenhos acima). Tem Joana Garfunkel e Swami Júnior no Teatro Bruta Flor. Tem novas montagens das peças do Bortolotto no Cemitério de Automóveis. Tem Anhangabahy na Matahari. Tem O Zi cantando Bel, os sete anos do Slam Guilhermina e as Palavras Dágua de Débora Garcia. Tem Kleber Albuquerque, Terra em Transe na Charada, Sarau do Frango e das Águas. Tem o grito dos blocos, as festas e o lançamento de livros. Mas antes, tem uns textos sobre o que precisa ser dito:

TODO DIA É DIA DE RESISTIR >>> ‘Manifestação’ é um texto escrito pelo poeta e ativista Carlos Rennó em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fala sobre frequentes violações de direitos humanos no Brasil e busca dar voz aos silenciados, invisibilizados, excluídos, discriminados, às vítimas de preconceito, racismo e intolerância, aos violentados brasileiros citados à exaustão. A melodia foi criada por Rincon Sapiência, Russo Passapusso e Xuxa Levy. Participam do clipe artistas como Chico Buarque, Fernanda Montenegro, Chico César e Roberta Estrela D’Alva, entre muitos outros.

… … …

AS VIDAS PRECIOSAS >>> Pois é, amigos. Muita coragem para suportar as tragédias que se sucedem e vitimam inocentes. Por descaso, ganância, pelo não cumprimento da legislação, pela impunidade. Parece que, exceto Lula (responsabilizado por ‘tudo de mal’), ninguém é culpado de nada. O presidente da Vale, senhor Fábio Schvartsman, ao invés de pedir perdão e se ajoelhar chorando aos pés dos parentes dos 169 mortos de Brumadinho, saiu em defesa da empresa, a quem chamou de ‘joia brasileira’. Saiba, senhor Schvartsman: pedras preciosas e únicas são as vidas que foram perdidas. O senhor poderia, ao menos, ter se levantado da cadeira e abaixado a cabeça, respeitosamente, durante o minuto de silêncio dedicado às vítimas. Nem isso… E o ‘Mengão’, hein? Até quando a gente vai ficar aguentando essa lenga-lenga de ‘futebol, paixão nacional’, enquanto dirigentes e empresários ladrões enriquecem deixando os ‘grandes clubes’ na falência (porque sabem que os governos ‘cobrirão’ o rombo). Vi pela net uma tal de #forçaflamengo. Como assim? Temos que nos solidarizar e dar força é para as famílias dos dez adolescentes que estavam sob a responsabilidade do clube brasileiro de maior torcida e que tiveram suas vidas ceifadas, estupidamente. Quanto vale uma vida? E dez? De quem é a culpa, leitor? De ninguém? Acidente, fatalidade, destino, acaso, azar? Ah, sei, sei… E os casos diários de feminicídios? Culpa das mulheres, né? E os jovens da periferia do Rio, fuzilados por snipers? E o governador Witzel, que ao invés de investigar os abusos, saiu em defesa da polícia? Assim como o filho de Bolsonaro, que já se posicionou a favor das milícias (pesquisa divulgada nesta semana as apontou como ‘o maior motivo de medo’ do cidadão carioca). E os assassinos de Marielle, quem são? Culpa de ninguém. Coragem pra suportar… Moro entregou um pacote de leis ‘anticrime’ sem promover debate público e ignorando estudos de especialistas. Acho que tanto ele, quanto esse governador, pensam que é só mirar (em nós) e atirar. Mal comparando, eles acham certo fazer o que o segurança do supermercado fez com o cachorrinho. Ou, como num caso de ‘menor comoção’ (ironia, leitor), acham correto dar um mata-leão num pobre rapaz alterado e inconveniente. E a ‘exclusão de ilicitude’ garantirá a impunidade. Coragem para suportar tantas mortes anunciadas. Somos nós que estamos morrendo. Nossa humanidade agoniza.

CORAGEM PRA SUPORTAR >>> Nem lembrava mais dessa música de Gil (de seu disco de 1968!). Infelizmente, a letra (feita sob a ditadura militar e o AI-5) cai como uma luva nesse novo momento autoritário da política brasileira. A ideia de usá-la na abertura do post veio após ouvir o ‘Som a Pino’, ótimo programa da Roberta Martinelli na rádio Eldorado. Roberta teve neném recentemente e está de licença maternidade (além de aumentar nossos anos de trabalho, será que o ‘governo do novo Brasil’ vai acabar com ‘essa folga aí’, também?), mas nos deixou gravados alguns programas temáticos superlegais: ouvi um sobre saudade, outro sobre solidão, e esse sobre força e coragem. Coragem para suportar. E resistir, como canta Marcelo D2 (acompanhado por Gil) em seu novo disco ‘Amar é para os Fortes’.

RESISTÊNCIA CULTURAL >>> ‘Eu luto e não me rendo / Caio e não me vendo / Não recuo nem em pensamento / Eu sigo um movimento que pra mim é natural / De resistência cultural’. O tema tem sido discutido pelos saraus. No Sarau da Maria debatemos e concluímos que há um desânimo, sim. Desde a eleição do ‘coiso’ (e do João, o suposto ‘trabalhador’, que largou o trabalho no meio) houve um distanciamento do público e uma baixada de bola nas atividades ‘sarauzísticas’. E é um fato perfeitamente compreensível e aceitável. Porque as questões prioritárias desses governos eleitos passam longe do País igualitário e inclusivo sonhado pela ampla maioria que impulsiona o movimento dos artistas (não é à toa que esses governantes nos boicotam). A vontade da gente é de ficar quieto, cada um no seu canto. Mas é justamente nessa hora que precisamos mostrar força e nos unir. Como cantam Gil (desde os anos 60) e D2: tem que ter ‘Coragem pra Suportar‘ e seguir na ‘Resistência Cultural‘. Bola pra frente, moçada. A partida tá só começando e ainda tem muito jogo pela frente. Dá pra virar.

… … …

ASAS DO DESEJO >>> Nesta semana, morreu o ator Bruno Ganz, o anjo que se apaixonou pela beleza das emoções e pela finitude da condição humana e quis deixar de ser anjo e se tornar homem, em ‘Asas do Desejo’, do cineasta Win Wenders. O filme é um dos mais belos de todos os tempos. A Bruno, minha lágrima, meu agradecimento, meu amor. Seu desempenho comovente continua me motivando a tentar ser um ser humano melhor. Ele enxergou (e me fez ver) a beleza oculta em cada um de nós. Aquela, que só vem à tona quando nos despimos do ódio e nos entregamos ao amor. O amor, esse grande prêmio que só é dado aos corações desarmados.

… … …

A GREVE DE PROFESSORES E SERVIDORES >>> O que é assunto para um blog de saraus? Política, não é? Educação, também não? Tenho acompanhado a luta de amigos professores, participantes de saraus e diversos eventos culturais, em greve contra o projeto SampaPrev, entre outras questões específicas da categoria. Sua mobilização, ampla, ocupa as ruas e não tem repercussão na tevê e na grande mídia. Será que nossos educadores não merecem ser ouvidos? Por que o prefeito não dialoga com os grevistas? Por que suas reinvindicações não são noticiadas? Aqui, neste blog cultural, que reconhece a importância da educação para a formação de um País melhor, deixo uma foto da última manifestação e um pouco de suas ignoradas razões: eles querem que o projeto aprovado pelos vereadores da capital, que aumentou de 11% para 14% a contribuição dos servidores municipais, seja revogado. Segundo o sindicato, “enquanto apertam os servidores, arrochando salários e tirando seus poucos direitos, sonegadores de impostos se beneficiam de programas de anistia e incentivos fiscais, e o dinheiro público financia projetos de bilionários”. Na hora de votar o aumento dos próprios salários, ou ‘se dar’ benefícios e usufruir de mordomias, os vereadores não lembram desse manjado discursinho de ‘conter as despesas públicas para salvar a cidade’. Ou mudar as regras da previdência para ‘salvar o País’. Mas, salvar de quem, mesmo? Deles, obviamente.

… … …

ANOTE: SÁBADO DE CARNAVAL, TEM

‘BLOCO DA MARIA’ NA MERCEARIA

… … …

2 DE MARÇO – 16H – PRAÇA CARAUARI >>> Prepara: sábado de carnaval, no Carauari Bar e Mercearia, vai rolar a quarta edição do Bloco da Maria. É união dos bagunceiros do Sarau da Maria com Andrea, Toninho e amigos que frequentam a Mercearia e alguns outros botecos da Vila Maria. Arnaldo Afonso (eu!) e Marcio Butarello ganharam um parceiro novo para a marchinha deste ano: Jamir Nogueira foi quem deu a ideia do enredo ‘A Festa da Maria’. Teria também uma segunda música, mas ficou para o ano que vem: Walter Zanatta, amigo ligado ao Clube Caiubi, compôs uma marcha-exaltação ao sarau e à tchurma da Vila (valeu, Zanatta!), mas não tivemos tempo de colocá-la na programação. Nesta semana a gente grava a marchinha do Jamir (na verdade, um frevo) e na próxima eu já coloco o áudio aqui (com a letra, pra quem já quiser ir decorando). Aguarde.

… … …

DUAS PEÇAS

NO ‘CEMITÉRIO’

… … …

Após quase entregar o ponto no fim do ano passado, o Espaço Cultural Cemitério de Automóveis, administrado pelo dramaturgo Mário Bortolotto (com o ator Carcarah e a Cia La Plongée) segue em plena atividade com ensaios e apresentações de peças curtas, shows de música e poesia, exposições, oficinas, lançamentos de livros e uma livraria aberta noite adentro. E duas peças em cartaz. Confira:

QUARTA-FEIRA E QUINTA – 20 e 21 de fevereiro – 21h … Tudo Que Dói … Contemplada na 8ª edição do Prêmio Zé Renato, a peça conta a história de um consagrado escritor que passa os dias no bar de uma cidadezinha, rodeado de outros bêbados, na tentativa de esquecer o passado. A chegada de uma jornalista interessada em entrevistá-lo coincide com a visita de sua filha, que atingiu a maioridade e deseja conhecer o pai. Texto e direção de Mário Bortolotto (clique no cartaz). No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$20 e R$10. Até 14 de março

SEXTA-FEIRA E SÁBADO – 22 e 23 de fevereiro – 21h … Medusa de Rayban … Remontagem da peça (elogiada em 1997 por inovadoras referências às hqs e ao rock) narra os conflitos de quatro assassinos de aluguel, abordando a violência sem descartar o humor. Texto e direção de Mário Bortolotto (clique no cartaz). No Cemitério de Automóveis, à rua Frei Caneca, 384. Ingressos a R$40 e R$20

… … …

MAIS SHOWS NO NOVO

TEATRO BRUTA-FLOR

… … …

Série de shows marca o mês de inauguração do Teatro Bruta Flor (no mesmo local onde antes funcionava o Teatro da Rotina). Agora, sob administração de um coletivo de artistas e ativistas culturais encabeçado pela jornalista e curadora musical Bijou Monteiro, o Bruta Flor promete abrir espaço para a arte de resistência (notícia auspiciosa nesse momento de censura e retrocesso). Nesta semana tem:

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 21h … Guto Brant e Bernardo Bauer … No show acústico ‘Inevitável’, duo apresenta canções de seus respectivos trabalhos e uma música feita em parceria, que dá nome ao show. Participação de Flavio Tris. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912, sala 12. Ingressos a R$20 e R$40

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 21h … Joana Garfunkel e Swami Júnior … No repertório, canções do cd ‘Curruíra’, primeiro trabalho solo da cantora, com obras de Chico Buarque, Tavinho Moura e Fernando Brant, Jean e Paulo Garfunkel, Caetano Veloso e Haroldo de Campos. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912, sala 12. Ingressos a R$20 e R$40

SÁBADO – 23 de fevereiro – 21h … Bemti … Músico apresenta (com sua viola caipira acompanhada por sintetizadores e piano) as canções do elogiado disco “era dois”, além de inéditas. No Teatro Bruta Flor, à rua Augusta, 912, sala 12. Ingressos a R$20 e R$40

… … …

SHOWS DE ZECA E NINA.

E ‘O ZI’ CANTA BELCHIOR

… … …

QUINTA A DOMINGO – 21 a 24 de fevereiro – 21h (qui a sab) e 18h (dom) … Zeca Baleiro apresenta as canções de seu novo cd ‘O Amor no Caos’. No Sesc Vila Mariana, à rua Pelotas, 141 (metrô Ana Rosa). Sobre ele, escrevi:

Zeca Baleiro é um artista admirável. Além de ser um cantor e compositor de sucesso e de ter seu trabalho pop reconhecido, o cara também tem um ‘bailão’ onde promove o encontro de artistas de tendências diversas. Tem coluna em jornais, onde expõe seus posicionamentos democráticos e suas visões plurais. Sem estrelismo algum, ainda mantém aberto um canal de relacionamento com jovens artistas de saraus (como o do Clube Caiubi), de quem, eventualmente, é parceiro. Escreve canções infantis e trilhas para balé. Musica lindamente (e com a maior naturalidade) poemas complexos de autores como Hilda Hilst e ainda resgata a obra de compositores quase esquecidos, como o grande Sergio Sampaio. Zeca, exemplo de integridade artística, lembra aos jovens artistas que é possível fazer sucesso sem vender a alma.

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 21h … Nina Oliveira – no Sesc Belenzinho … A cantora e compositora de Guarulhos apresenta repertório que enaltece a força e o papel da mulher negra. Participação de JosyAra. Com Pitee Batelares (bateria), Afroju (percussão), Fernanda Horvath (baixo), Theo Nagô (violão e backing vocals), Wesley Cirino (teclados), Stefanie Santos (trumpet) e Jefferson Rodrigues (sax tenor e flauta). Na rua Padre Adelino, 1000. Sobre nina, escrevi:

Seu nome é Nina. Quando canta, ela arrepia. Quando fala, ilumina. Clareia uma ideia num canto da sala da cela abre janela nos casulos calados do mundo. E ainda é tão menina. Como pode encantar assim? A Nina é essa voz feito asa na escuridão. Seu canto vem de longe lá de dentro do âmago do relâmpago do coração de onde muitos nem ousarão pisar ou sentir. Cegarão. Abraço de sol, Nina tem alma de cristal e luzes na respiração. Cada vez que ela entoa, é pura iluminação.

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 20h30 … O Zi – Lendo e relendo Belchior … Homenagem ao cantor e compositor cearense tem participação de Ana Lee, Cristina Pini e de seu parceiro Graco. Além de O Zi (violão e voz), show conta com os músicos Ayrton Mugnaini (baixo), Rosangela Alves (piano) e Sandrinho Silva (bateria e percussão). No Bar D’Hotel Cambridge, à rua João Adolfo, 108. Ingressos a R$25 e R$20

… … …

E MAIS ALGUNS EVENTOS

MUSICAIS BEM LEGAIS

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 18h30 … Luiz Cláudio de Santos … Cantor e compositor interpreta clássicos da mpb e canções autorais. Na Casa Fórum, à rua Primeiro de Maio, 57, em Santos

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 21h … Os Cabeçasss … Trio composto por Daniela Neris (voz), Ivan Cabeça (violão) e Luis Dias (guitarra) apresenta seu rock psicodélico no Santa Sede, à rua Luiz Dumont Villares, 2104

… … …

SÁBADO – 23 de fevereiro – 15h … Palavras Dágua – Debora Garcia … Espetáculo lítero-musical comemora os dez anos de carreira da poeta. Com direção de Renato Gama e banda formada por mulheres negras. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37

… … …

SÁBADO – 23 de fevereiro – 20h … Show de Kleber Albuquerque … No espetáculo intimista ‘Registro Geral’, artista de Santo André apresenta canções das várias fases de sua carreira. No Espaço Rasa, à rua Heitor Penteado, 220. Ingressos a R$30 e R$40

… … …

SÁBADO – 23 de fevereiro – 21h … Anhangabahy … Banda, que acaba de lançar o cd ‘Sonhar é a Solução’, gravado ao vivo na Funarte, se apresenta no Madiba Urban Bar, à avenida Vila Ema, 5090, na ZL

… … …

SÁBADO – 23 de fevereiro – 21h … Blues Jam – no Clandestino Estúdio … A banda da casa é formada por Alexandre Zequi, Diego Basanelli e Alex Ac Oliveira. Músicos que forem participar, levem seus instrumentos (bateras só baquetas). O lugar é superlegal, numa vila na rua Augusta, 2366. Ingressos a R$20

… … …

DOMINGO – 24 de fevereiro – das 14h às 22h … A Idade da Terra em Transe … Gilberto Petruche e o Jardim Psicodélico promovem mais um domingão cheio de atividades culturais no videoclube Charada, na ZL. Além dos 15000 títulos para locação, tem discotecagem, feira de vinis, exposição de artes, comidinhas, bebidinhas e show das bandas ‘Nihilo’, ‘Jardim Secreto’, ‘Junky Berry e Os Narcóticos’, ‘Toca Fita de Corcel’ e ‘Os Carpas’. Na rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba. Os caras sempre preparam um tease pra nos contar o que vai rolar:

… … …

DOMINGO – 24 de fevereiro – 19h … Sarau do Frango … Tradicional point de artistas e ativistas dos movimentos culturais da ZL abre espaço para músicos, poetas e performers. O sarau acontece sempre no último domingo do mês. Na avenida São Lucas, 479

… … …

QUASE UM ANO REPETINDO:

QUEM MATOU MARIELLE?

… … …

QUE VERGONHA, BRASIL! >>> Quase um ano depois e os criminosos continuam impunes. A nação (pacificada? bestificada?) segue seu dia a dia, indiferente. Uma representante do povo foi assassinada, os assassinos estão soltos e não ouço panelas: vários ‘suspeitos’ presos, muito blablablá e… nada! Não é prioridade dos atuais governantes (aparentemente tão preocupados com a criminalidade) resolver esse caso. Vocês acreditam que a polícia (num Rio de Janeiro que estava sob intervenção militar) ainda não ‘descobriu’ quem são os assassinos de Marielle Franco? E ainda temos que ouvir o presidente eleito (& filhos) e suas balelas sobre armamentos e ‘militarização’. Já são mais de onze meses de impunidade. No dia 14 de março de 2018 a vereadora, de 37 anos, foi assassinada no bairro da Lapa, no Rio. Ela era relatora da Comissão dos Direitos Humanos que acompanhava a intervenção militar no RJ. Havia feito denúncia contra abusos policiais e voltava de um evento com jovens negras quando foi baleada. Anderson Gomes, motorista do carro em que ela estava, também foi executado. Protestos e manifestações contra o bárbaro crime se repetem diariamente em várias cidades brasileiras. Marielle lutava por justiça, inclusão e igualdade de direitos. Defendia as causas que todos nós, artistas e coletivos dos saraus, também defendemos. Este blog continua aguardando o esclarecimento do caso e a punição dos assassinos. As balas que a mataram também atingem a todos nós. Não podemos nos calar. Até quando vou ficar semanalmente repetindo esse texto aqui? Será que vai ficar por isso mesmo? Por que a resposta não vem? Quem matou (e quem mandou matar) Marielle?

VERGONHA 2 >>> Se o atual presidente fosse mesmo ‘bom de segurança’, uma vereadora não teria sido assassinada (ao que tudo indica, por milicianos – leia matéria do jornalista Marcelo Godoy com o secretário da Segurança Pública do Rio e entrevista de Fernanda Chaves, assessora de Marielle, à Mônica Bergamo) no Estado onde ele fez toda sua carreira política (e que se encontrava sob ‘intervenção militar’). Será que seus eleitores refletiram sobre isso? Apoiadores do ‘coiso’ posaram para fotografias sorrindo ao quebrar ao meio uma ‘placa de rua’ com o nome de Marielle (junto a eles, o atual governador do Rio. Pode?). Será que os eleitores do ‘coiso’ concordaram com essa ‘brincadeira’? Não posso crer nisso. Como também não consigo compreender o porquê do ‘coiso’, ou do governador fluminense, jamais terem exigido publicamente o esclarecimento do ‘caso Marielle’. Por que será?

VERGONHA 3 >>> O delegado responsável pela investigação do assassinato de Marielle, Giniton Lages, foi mantido (pelo novo chefe de polícia, delegado Marcus Vinicius Braga) no cargo até o final do inquérito. Braga foi nomeado secretário pelo governador Wilson Witzel. A justificativa da nova cúpula é não interromper o trabalho da equipe atual, que vai ser ampliada para que a investigação ‘seja finalizada ainda no início do ano’ (e já estamos em meados de fevereiro). Também foram mantidos os responsáveis pelas unidades da Baixada Fluminense e de Niterói e São Gonçalo, Daniel Rosa e Bárbara Lomba. Parabéns aos envolvidos, só que não: afinal, já são mais de 11 meses de impunidade. É uma vergonha!

VERGONHA DE HOJE >>> A Polícia Federal realizou operação, na manhã desta quinta-feira (dia 21), para cumprir oito mandados de busca e apreensão com o objetivo de apurar ‘suposta tentativa de obstruir a investigação do crime’. Será? (pergunta irônica)

… … …

AGENDÃO

… … …

Aqui as sugestões de programação para esta semana. Acompanhe também as opções contidas na página da Agenda da Periferia. Informe-se, inconforme-se, atue e divirta-se!

… … …

ATÉ 20 DE ABRIL (menos aos domingos) … Exposição André Dahmer … O grande cartunista, que publica diariamente na Folha e no Globo, apresenta dezoito trabalhos originais e cinco gravuras em serigrafias numeradas e assinadas. De segunda a sábado, na 9° Arte Galeria, à rua Augusta, 1371 (térreo da galeria Ouro Velho)

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 19h … Third World Man – Blues & Friends … Otto Silveira se apresenta no Quinta dos Infernos, à rua Coronel Jose Eusebio, 109

… … …

QUINTA E SEXTA-FEIRA – 21 e 22 de fevereiro – 19h30 … Fóruns Setoriais de Cultura – Guarulhos … Nos encontros, debates sobre linguagens, demandas e programação (cada dia um setor cultural). No Teatro Adamastor, à av. Monteiro Lobato, 734, em Guarulhos

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 19h30 … Lançamento “Ricardo e Vânia”, de Chico Felitti. A história de Ricardo Correa – o Fofão da Augusta – e Vânia Queiroz, o amor da sua vida. No Cabaret da Cecília, à rua Fortunato, 35

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 19h30 … Lançamento – ‘A última cabra’, livro de contos de Lucas Verzola. Na Tapera Taperá, à av. São Luis, 187, 2º andar, na Galeria Metrópole

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 20h … Você é o que lê – Com Maria Ribeiro, Gregório Duvivier e Xico Sá … Bate-papo sobre livros, hábitos de leitura e literatura no mundo contemporâneo. No Sesc Pinheiros, à rua Paes Leme, 195

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 20h … Encontro de Expressões … Sarau organizado pelo músico Cale Narman tem palco aberto e lançamento do cd de Letícia Cipó. No Manjericanto, à rua Voluntários da Pátria, 3558

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 20h … Tributo a Elis Regina com Graziela Medori e os Brazucálias. Na Casa Barbosa, à rua Rui Barbosa, 559

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 20h … Josyara … Cantora e compositora apresenta as canções de seu disco Mansa Fúria, no Itaú Cultural, à av. Paulista, 149

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 21h … Show 30 Anos Sem Raul – Tributo a Raul Seixas. No Tonicos Boteco, à rua Barão de Jaguará, 1373, em Campinas

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 21h … Bruno Bruni + Viratempo. O músico e a banda fazem shows na Fauhaus, à rua Faustolo, 983

… … …

QUINTA-FEIRA – 21 de fevereiro – 22h … Sapiranga – no Al Janiah … Cantor e compositor apresenta canções de seus seis cds. Na rua Rui Barbosa, 269. Ingressos a R$10

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 19h … Por um Mundo Sem Muros … Evento organizado pelo Movimento Poético Mundial reúne 22 poetas (entre eles, Claudio Willer, Celso de Alencar, Frederico Barbosa, Beth Brait Alvim, Paula Valéria Andrade e Rubens Jardim). No Sebo Clepsidra Fortunato, à rua Fortunato, 117, em Santa Cecília.

… … …

SEXTA-FEIRA e SEGUNDA-FEIRA – 22 e 25 de fevereiro – 20h … Ricardo III não Terá Lugar (Cenas da Vida de Meierhold) … Grupo de teatro Pandora comemora 15 anos com mostra de seu repertório. Nesta peça, a força do teatro resistindo à censura política. No Ceu Perus, à rua Bernardo José Lorena, s/n

.. … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 17h … Bloco Sem Medo e Sem Vergonha. Na Praça da República

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 18h … Lançamento do Livro Pensamento Preto. No Teatro Galeria Olido

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 19h … Sarau das Águas, organizado pelo músico Zémarcio Kaipira. Na rua Cambuci do Vale, 109, Cidade Dutra

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 19h … Canções Velhas Para Embrulhar Peixes … Show de Peri Pane & arrudA, Marcelo Dworecki e Daniel Xingu. Participações de Marina Beraldo e Ivan Gomes. No Lab Mundo Pensante, à rua Rui Barbosa, 733

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 19h … Sarau Encontro de Utopias – 117ª edição … Regina Tieko apresenta sarau com palco aberto e convidados: o poeta Rudá Ventura e os cantores Josué Barcus e Milena Fernandes. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 19h … Happy hour com Giba Ribeiro interpretando clássicos da música brasileira no CarauariBar, na praça Carauari, 8, na Vila Maria

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 19h30 … Cozinha sem Perdão: Ode ao Burguês! … Poemas de Mário de Andrade declamados por Fernanda de Almeida Prado e Alexandre Mello. Com músicas de Gabriel de Almeida Prado e venda de quitutes: caldinho de feijão, sanduíche de pernil e cuscuz paulista. Na Casa Constantina, à rua Conselheiro Nébias, 1453

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 19h30 … Sarau Espaço Livre • Poemas & Canções. Na Livraria Nobel – Espaço Novo Mundo, à avenida Salgado Filho, 1453, em Guarulhos

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 19h30 … Botica Poesia – Espetáculo de Samba e Poesia … Músico Renato Gama compôs sambas a partir das poesias de Sergio Vaz, do sarau da Cooperifa. No Itaú Cultural, à av. Paulista, 149

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 20h … Slam da Guilhermina – aniversário de 7 anos … Sarau é organizado por Cristina Assunção, Emerson Alcalde, Legant e Chapéu, com produção de Cleyton Mendes e Renata Ravok. Além da comemoração, microfone aberto e batalha poética. Na rua Astorga, 774

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 20h … Show das bandas Toca Fita de Corcel (RN) + O Tacape (SP). Com exposições de Rafael Nobre e Zambone. Entrada R$5. Na Casamarela, à rua Alberto da Silva, 386, em Santa Terezinha, em São Bernardo

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 20h30 … Moda de Rock … Projeto dos violeiros Ricardo Vignini e Zé Helder, da banda Matuto Moderno, adapta versões instrumentais de clássicos do rock para a viola caipira. No Espaço91 (próximo ao Sesc Pompeia). Reservas pelo www.espaco91.com.br

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 20h30 … Vrborrgica • Ed 01 … Salm com músicos de orquestra e poetas convidados (Daniel Perroni Ratto, Paula Valéria Andrade e Davi Kinski), além de performance de corpo de Adriana Nunes e visuais do Pinkalsky projetados nos prédios ao redor do rooftop. Na Madre Superiora, à rua 7 de Abril, 356 – 4º Andar

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 20h30 … Sambas do Absurdo … Parcerias de Rodrigo Campos (música) e Nuno Ramos (letra), apresentadas por Gui Amabis, Juçara Marçal e o próprio Rodrigo. No Bona, à rua Álvaro Anes, 43. Ingressos a R$40

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 20h30 … Paetê – festival de palavra e som … Projeto de poesia autoral, música e experimentalismos. Com Cibely Zenari Guadalupy & Tamis Parron, Marianna Perna, Rafael Limongelli, Lara Teixeira e Joana Flor. Na Patuscada, à rua Luiz Murat, 40

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 21h … Show ‘Anambé’ … Cantora Grazi Nervegna apresenta as músicas de seu cd. Participação de Carlinhos Ferreira. No Brazileria, à rua Clélia, 285

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 21h … Padoka MPB – Show de Sebah de Assis (do coletivo O Som do Bando). Na Praça Valdemar Bassi, 78, Cidade Líder

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 21h … Giuliano Del Sole – nas Sextas Acústicas no Bar do Frango. Com músicas autorais e clássicos de Herivelto Martins a Tom Jobim. Na av. São Lucas, 479

… … …

SEXTA-FEIRA A DOMINGO – 22 a 24 de fevereiro – 21h (sex e sab) e 19h (dom) … Show “Do Lado Dela” – Lia Levin canta Danilo Dunas. No Teatro dos Arcos, à rua Jandaia, 218

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 21h … SARAU Sapere Aude #ouse experimentar … Sarau caseiro (leve comidinhas e bebidinhas) com poetas e músicos convidados (Beatriz Di Giorgi, Branca Lescher, Grazi Brum e outros). Desenhos de Sandra Martinelli, durante o evento. Microfone aberto. No Astrolábio Ateliê et galeria, à rua Maria Leonete da Silva Nóbrega, 126

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 21h … Obinrin Trio, preparando o primeiro cd, se apresenta na Estação Rio Verde, à rua Belmiro Braga, 119

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 22h … Papacústico … Com shows de João & Maria (Léo Lago e Nataly Ferreira), exposição de Letícia Nuvem Art e discotecagem de No Sapatin (Gabribela Gabriela & Camila Bertolino) e Filipe Fritos. No Espaço Arranca, à rua Santa Catarina, 520, em Guarulhos. Ingressos a R$5

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 22h … Old School: Rock Night … Com Pitty Cover e Banda Leonne. Na rua Antônio de Barros, 816

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 22h30 … Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro + Água Preta … Blocos se apresentam no Al Janiah, à rua Rui Barbosa, 269. Ingressos a R$15

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 23h … Bloco Eu Acho é Coco – participação de Alessandra Leão + Djs Tudo e Papaleo. No Estúdio Bixiga, à rua Treze de maio, 825. Ingressos a R$15 e R$30

… … …

SEXTA-FEIRA – 22 de fevereiro – 23h50 … O quarteto instrumental Dharma Samu e a banda de rap Loucos d’la Mente se apresentam no porão psicodélico da Casa Matahari Mariposa, à rua Silva Bueno, 729. Discotecagem de Birão Ramin

… … …

SÁBADO – 23 de fevereiro – das 15h às 17h … Como Musicar Poesia? … Adotando a obra de Fernando Pessoa como eixo criativo, a cantora portuguesa Joana Reais conta sua experiência na musicalização de poemas do poeta português e apresenta ao público os seus métodos de trabalho, intercalando momentos teóricos e práticos. Entrada franca. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 23 e 24 de fevereiro – 20h e 18h (respectivamente) … Espetáculo ContraNarciso, do Coletivo Limiar de Dança. Com os intérpretes-criadores Lainx Dias, Larissa Alexandre, Luan Prado, Mithi Silva e Samara Soares. No Espaço Multiplicarte, à av. Argentina, 32, em Itapecerica da Serra

Na terça (dia 26) e na quarta (dia 27), às 19h, na rua Aroldo de Azevedo, 20, em Campo Limpo, São Paulo

… … …

DOMINGO – 24 de fevereiro – 18h … Sarau de Encerramento do V Encontro Nacional do Dandô (Circuito de Música Dércio Marques) … Participação de artistas do circuito nacional e palco aberto para quem chegar. No Auditório do Centro de Formação Sagrada Família, à rua Padre Marchetti, 237, no Ipiranga

… … …

SÁBADO E DOMINGO – 23 e 24 de fevereiro – 20h30 e 18h30 (respectivamente) … Grande Sertão: Veredas … No espetáculo, montado na área de convivência do Sesc Pompeia, a diretora Bia Lessa propõe a um só tempo uma peça de teatro e uma instalação em sua adaptação da obra-prima de Guimarães Rosa. Com Caio Blat, Luiza Lemmertz, Leo Miggiorin e elenco. Ingressos de R$12 a R$40. No Sesc Pompeia, à rua Clélia, 93

… … …

SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA – 23, 24 e 25 de fevereiro – 20h … Ledores no Breu … Peça inspirada no texto “Confissão de Caboclo” do poeta Zé da Luz e no pensamento e prática do educador Paulo Freire. Espetáculo trata das relações entre o homem sem leitura e sem escrita com o mundo ao seu redor. Com Dinho Lima Flor. Direção de Rodrigo Mercadante. Ingressos a R$40 e R$20. No Ágora Teatro, à rua Rui Barbosa, 672

… … …

SEGUNDA-FEIRA – 25 de fevereiro – 19h … Teatro na Mário: O Atormentador – Textos de Eduardo Galeano … Inspirada no “Livro dos Abraços”, peça traz à cena as vozes do povo latinoamericano. Com Nino Batista e Glauce Guima. Direção de Eid Ribeiro. Na rua da Consolação, 94. Entrada franca

… … …

TERÇA-FEIRA – 26 de fevereiro – 19h … Quatro Séculos de PoetAs Silenciadas … Quarto encontro do minicurso em que a poeta Lubi Prates resgata o trabalho de escritoras, desde o século XVIII até os dias de hoje. Na Biblioteca, 15° andar do Sesc Avenida Paulista (número 119)

… … …

TERÇA E QUARTA-FEIRA – 26 e 27 DE FEVEREIRO – 20h … ‘Café’ no CCSP … Dois garotos se conhecem em uma cafeteria e vivenciam trajetória amorosa permeada por um único assunto: café. A peça, construída a partir de poema homônimo de Herácliton Caleb, tem direção de Bruna Vilaça. No elenco, Gabriel Galante e Weslley Nascimento. Na rua Vergueiro, 1000

… … …

QUARTA-FEIRA – 27 de fevereiro – 19h … Fotografia: gênero, política e construção do desejo. Curso com Prof. Dr. Marcos Fabris. No Espaço 8 arte e cultura, à rua Juquis, 287, em Moema

… … …

ATÉ 20 DE MARÇO (menos aos domingos) … Exposição “Derivações de uma Mártir”, de Bruna Alcântara … Artista expõe série de obras relacionadas à gênero, maternidade e feminismo. Entrada franca. De segunda a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, das 10h às 18h. Na Oficina Cultural Alfredo Volpi, à rua Américo Salvador Novelli, 416,

… … …

ATÉ 13 DE ABRIL – AOS SÁBADOS – das 14h às 17h … Curso de Teatro gratuito – na Aldeia Satélite … Curso de preparação artística para atores e interessados, abordando técnicas de Stanislavsky e da linguagem clown. Sob a coordenação de Claudemir Santos, é composto por atividades práticas, leituras, criação de espetáculo e apresentação do resultado obtido. Na rua Tenente Luiz Fernando Lobo, 118

… … …

AGENDÃO >>> Fique ligado, pois o agendão é diariamente atualizado (muitos eventos ainda vão entrar). E toda quinta-feira tem um post novo.

… … …