A estreia deste blog no YouTube, as lives de Galba, Adolar Marin e Zulu de Arrebatá, os livros de Ademir Assunção e Zé Vicente de Lima, o Show da Maria que vem aí… e a seleção amarelona de vergonha

Sobre a 88a edição do Sarau da Casa Amarela, comemorando 10 anos de atividades, eis aqui o link (minha participação acontece a partir do momento 4h32min do vídeo – como de praxe, esse sarauzão-bão durou quase 5 horas!). Uma honra participar deste incrível evento organizado e apresentado pelo poeta Akira Yamasaki (com o auxílio luxuoso de Escobar Franelas, Rosinha Morais, Luka Magalhães e tchurma da pesada). Parabéns, Casa Amarela!

A cantora e ativista cultural Deise Capelozza, minha querida parceira de Sarau da Maria (e amiga de toda a vida), publicou no Face um texto relembrando nosso saudoso João Emilio e o processo de trabalho do belo show ‘Que Maneira de Amar‘, que eles produziram juntos. Apesar da dor dessa imensa saudade, acho importante e necessário cultivar a lembrança dos momentos felizes. Deise e João formaram uma dupla admirada por todos. Para esse lindo show, formaram uma banda, tiveram a generosidade de escolher vários compositores, chamaram amigos para participar e trataram todos os detalhes com muito zelo. Eu fiquei particularmente feliz quando ouvi o arranjo incrível que eles fizeram da minha canção ‘A Dor Que Nunca Morre‘. Coisa do João, né? Agradeço e brindo à memória dele. E à Deise e à nossa amizade! Aqui, um resumo do texto dela:

“Quando contei para o João que a frase “que maneira de amar”, de uma das mais belas canções da música popular brasileira (‘Pitanga‘ de Marlui Miranda e Capinan) já há muito me inspirava para construir um show, ele não hesitou. Aquele jeitão do João de se apaixonar rapidamente por uma ideia fez com que em dois meses já tivéssemos todas as músicas do show definidas. Um repertório e tanto, com canções falando do amor em todas as suas dimensões. Músicas escolhidas a dedo, algumas que nos foram presenteadas por amigos e o João enlouquecido para aprendê-las, algumas sem partituras. Mas ele dava conta pelo talento que tinha.

No caminho da elaboração do show, João dizia que muitas canções pediam um contrabaixo, uma bateria, um outro violão e/ ou guitarra, teclado… E nossa parceria virou banda, a banda Antonieta. Tivemos ainda a belíssima arte feita pelo amigo Luiz Carlos Afonso. Estreamos no Show da Maria, em novembro de 2017 e no início do ano seguinte, apresentamos no Brazileria. Foi lindo! Agradeço muitíssimo à banda Antonieta. Foram momentos inesquecíveis para mim, para o João e tenho certeza para os demais da banda.

Vieram outros dois shows: ‘Canções Para Acolher a Quem Resiste‘, com a participação de Eder Lima e Ligia Regina, e ‘Tribo‘ com Gilliane Meireles e Valter Gusmão. Para mim e o João, foi uma baita experiência nos apresentarmos com duas duplas de grande talento e que já tinham muita estrada. Valeu muito a pena, né amigo, João? Sinto muito sua falta.”

Sentimos, Deise, sentimos. Fui um entre os muitos amigos que entraram nos comments de seu post para dizer dessa saudade grande que sentimos do nosso querido amigo, aquele cara legal chamado João Emilio.

