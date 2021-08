A estreia da TV Dandô (e os vídeos da TV da Maria), os 10 anos do Rock and Blues Bar (e o dia do Raul), as charges do Nando Motta, as 70 atrações da FAMQ e 35 novos links de canções

SOCORRO LIRA – 20 ANOS >>> A cantora e compositora Socorro Lira celebra 20 anos de carreira com shows às quintas-feiras, às 21h, no seu canal no YouTube . Sempre com um convidado, a artista fala e canta canções do repertório de um de seus 13 álbuns, lançados desde 2001

Sexta-feira – 20 de agosto 16h … Lançamento virtual do livro ‘Deus Salve a Rainha e Evite Engarrafamentos – Textos de Jornalismo Cultural’ , de poeta e jornalista Ademir Assunção, vencedor do Prêmio Jabuti de 2013. Na live, a participação de Zema Ribeiro (mediador) e Jotabê Medeiros (convidado). Transmissão pelo canal da Universidade de Brasília no Youtube

Domingo – 22 de agosto – 16h … Sarau da Casa Amarela , agora em formato online, segue celebrando seu 10 anos de atividades. Agora em formato online, sarau apresentado por Akira Yamasaki (com apoio de Luka Magalhães, Escobar Franelas e Rosinha Morais) recebe convidados ao vivo e apresenta vídeos com momentos especiais de artistas que por lá passaram nessa década de arte, cultura e amizade. Transmissão pelo Facebook . Para participar do palco aberto, inscreva-se com o Luka, pelo inbox.

>>> TV DA MARIA >>> Pra quem não sabe, no YouTube tem um canal com um montão de vídeos de diversas apresentações acontecidas no saraus e shows organizados pelo coletivo Sarau da Maria ao longo de seus 8 anos de atividades (como a apresentação de Bhezão e Nô Stopa , no vídeo acima). As filmagens foram feitas pela querida Selma Bizon . Entre lá e confira

‘SHOW DA MARIA’ VEM AÍ >>> Os quatro artistas que participarão da próxima edição do Show da Maria são: Dari Luzio, Élio Camalle, Jordanna e Gabriel de Almeida Prado. Como sempre, cada um terá meia hora para apresentar canções autorais. Será mesmo mais um showzaço promovido pela intrépida tchurma da Vila Maria ( Deise, Helen, Lalá, Marici e Arnaldo ). O evento online acontecerá no sábado, dia 28 de agosto, às 20h , com transmissão pela página do Sarau da Maria

SOBRE O CIRCUITO DANDÔ >>> Em atividade desde setembro de 2013, o circuito reúne músicos de diversas cidades brasileiras. De maneira coletiva e colaborativa os participantes do circuito promovem shows, encontros, trocas de experiências e reflexões sobre o universo cultural e social. Em parceria com a gravadora Tratore, lançou dois cds com coletâneas de artistas do circuito nacional e latino-americano.

“A TV Dandô vem dar ainda mais visibilidade e mostrar a amplitude do Circuito Dandô como movimento cultural, dando voz e cara às pessoas que integram essa iniciativa. Buscamos trazer uma discussão mais plural, sobre o Brasil profundo e sua importância cultural na e para a América Latina”, destaca Kátya Teixeira, artista, idealizadora e coordenadora geral do projeto e da TV Dandô

ESTREIA DA ‘TV DANDÔ’ >>> O ‘Dandô – Circuito de Música Dércio Marques’ expande sua atuação artística com o lançamento da ‘TV Dandô’, nesta segunda-feira, 16 de agosto, a partir das 20h. Na programação, conteúdos inéditos que irão ao ar pelo canal do Youtube , com novidades sobre shows que integram o projeto, espetáculos online exibidos na íntegra, entrevistas com os artistas participantes do circuito e convidados, depoimentos, homenagens, clipes, lives, curtas-metragens e oficinas. Os primeiros programas terão homenagens a Dércio Marques (1947-2012), artista que inspira e empresta seu nome ao Circuito Dandô ( no vídeo abaixo , um especial em homenagem a ele). Além do destaque para o cenário musical, a TV Dandô abre espaço para outras expressões culturais, como literatura, dança e audiovisual.

COMO FOI >>> Na quinta passada, Socorro Lira recebeu o arranjador e diretor musical Jorge Ribbas, amigo que a acompanha desde o início

.

PRÊMIO GRÃO DE MÚSICA 2021 >>> O PGM (criado e organizado pela cantora e compositora Socorro Lira) divulga os premiados de sua 8ª edição. A cerimônia de com show e entrega dos troféus acontecerá no dia 23 de novembro, às 19h, com transmissão a partir do Teatro D, em São Paulo. Ouça a Coletânea PGM 2021 no site

>>> BRASIL POR DENTRO >>> No domingo, dia 22 de agosto, às 17h, programa de Socorro Lira promove mais um encontro com grandes artistas no canal do PGM no YouTube. Assista a um dos programas

…

FAMQ2021 >>> Fonte de Artes do Morro do Querosene em 2021 acontece nos dias 20, 21 e 22 de agosto, de sexta a domingo, das 16h às 20h. Local, no Butantã, que é ponto de encontro de artistas e apresenta manifestações culturais variadas, realiza edição online com mais de 70 atrações. Saiba mais aqui e inscreva-se no canal do YouTube

…

FESTIVAL CAMINHOS DA CULTURA >>> Nos dias 20, 21 e 22 de agosto, de sexta a domingo, acontece o festival com transmissão direta da Casa de Cultura Os Capoeira e das casas e estúdios dos artistas participantes (seguindo os protocolos de saúde). Na programação, espetáculos de música, teatro, dança, poesia e folclore. Inscreva-se e assista pelo canal do grupo Os Capoeira no YouTube

…

DECLAMAÍ >>> Na sexta, dia 27 de agosto, a partir das 20h, no Instagram, acontece a live de lançamento do aplicativo Declamaí, que faz parte do Poemaria, projeto transmídia de Davi Kinski. Declamaí é uma plataforma para ler e declamar poemas, totalmente gratuita, para baixar na loja do Google Play. Tem poesia contemporânea de grandes poetas vivos com curadoria de Rubens Jardim, poesia indígena e afro com curadoria de Simone Bacelar e alguns temas ainda em construção, como uma aba para poesia LGBTQIA+, com curadoria de João Luiz Vieira, e outras com Michelle C. Buss, Paula Valéria Andrade e Cleyton Cabral

…

500 METROS >>> Exposição virtual do Coletivo Contemporâneos, de 19 de agosto a 16 de setembro, homenageia o mês da fotografia expondo trabalhos de quatro artistas do coletivo: Denise Greco, Eduardo Tropia, Luciana Alves e Sheila Tostes. Saiba mais

…

ELEIÇÃO PARA OS CADES >>> Para quem não sabe, CADE é um órgão consultivo e deliberativo em questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, construído e do trabalho, em todo o território do Município de São Paulo. Haverá eleição para escolha de conselheiros nos dias 21, 22 e 23. Mas, para votar é preciso se cadastrar aqui. Minha amiga, a professora Sueli Carmo Rocha, ativista nas áreas da Educação, Cultura e Meio Ambiente, está à frente de uma das chapas. Admiro sua atuação e recomendo o voto nela e em sua chapa, com mais dois conselheiros para a regional de Vila Medeiros.

>>> Quem morar na região de Vila Maria e Vila Guilherme e quiser votar precisa se cadastrar até sábado no site ‘Participe Mais’, da secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Do lado esquerdo, no alto, está escrito ‘menu’. É só clicar que aparece o cadastro. Preencha e espere o email com o login e senha para votar nos dias 21, 22 ou 23 próximos.

…

5º Festival de Arte Popular do Alto Tietê >>> Entre 15 e 24 de setembro, 15 atrações passarão pelo palco virtual do Canal Malungada Produtos Culturais no Youtube. O Fapat foi criado no ano de 2013, com a proposta de ser em evento itinerante, com atuação de artistas de diversas linguagens, entre o tradicional e o urbano. Pela primeira vez, em função da pandemia, o evento ganha uma edição virtual, que será produzida entre os dias 19 e 29 de agosto no teatro Vasques, em Mogi das Cruzes. Saiba mais sobre o Fapat21

…

NOVO PROJETO DE CARLOS MATTOS >>> Editor da Essencial, o escritor Carlos Mattos, apresenta um canal aberto para depoimentos de autores, tradutores, revisores, editores, ilustradores e a todos na área da literatura (veja aqui). A ideia é de arquivar as entrevistas para que possam ser usadas como portfólio, fonte de debates e disseminação de conhecimento. Os primeiros papos são com a poeta e bibliotecária Maria Angela, a poeta e professora Daniela Pace e o educador e poeta Guga Dorea. Entre na página e marque seu depoimento. Em breve, integração com YouTube e Instagram