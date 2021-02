A Cripta de Poe (versão online), o Canal do Poetariado (internacional) com Xavier Zarco, o livro de poemas de Mauri de Noronha, os contos de Elizandra Souza, a revista EntreVerbo e os filmes grátis do Cinema em Casa

POE POW POW >>> Seriam da atriz ou da morta-viva Berenice os dentes reluzentes que me mastigam o sexo e o nexo do poema? De onde veio esse azedo pássaro preto que me bica o cérebro? Ou seria a sombra eterna de Ligeia sobre meu olhar atônito? Senti o mundo, o corpo, o olho a girar contemplando a dor de uma mulher numa pintura oval. Sim, era bem e era mal, era eu em meio aos personagens de Poe. Não sei se aquelas luzes eram estrelas ou se era da boca da atriz que a sinuosa melodia da música saía e me atraía ou se tudo não passava de projeção da minha imaginação. Se eram manchas de sangue aqueles borrões vermelhos que escorriam da tela (ou dos meus olhos?) sobre o texto perturbador dos contos de Poe, admirável criptografia. Teria sido um pesadelo ou o cadáver daquela mulher bela realmente me abraçou e tocou seus lábios gélidos nos meus? Era eu aquele homem de olhar incômodo estrangulado no centro de São Paulo? Ou eram minhas as mãos frias do estrangulador? Será mesmo que tropeçei em pedaços de corpos esquartejados ao descer as escadarias do teatro? Eram dos meus amigos aqueles gritos e gemidos ecoando aflitos pela Galeria Olido? Não sei se aconteceu, se foi obra de bons atores ou se era mesmo eu… Ou se era essa nossa era… Se o medo me dominou, turvou minha visão e me enlouqueceu. Uma alma humana acuada nem sabe do que é capaz: ouvi o alarido de muitas vozes se alternando na narração das atrocidades. Era minha a sua voz, o eco da voz de cada um de nós. Sucumbimos e resistimos na mesma insana intensidade. Saltei da ficção e caí no Largo do Paissandu, no Brasil do descaso, entre mendigos e noias, Bolsonaros e Dorias, barbaridades várias. Infelizmente, os monstros não estão apenas nos livros: nas palavras do diretor da peça, Lenerson Polonini, ‘retomar Allan Poe neste momento é exorcizar os fantasmas do autoritarismo e da censura nos palcos’. Sim, precisamos ser capazes desse necessário exercício. Vade retro, satanás!

…

Segunda – 22 de fevereiro – 19h … Canal do Poetariado. Live mensal organizada e apresentada por Hamilton Faria e Cesar Augusto de Carvalho (com apoio de Abel Coelho e Élcio Fonseca) traz conversas sobre poesia e literatura, focando no processo de criação do poeta convidado (clique para ver outras edições). Sétima edição do Canal do Poetariado recebe o premiado poeta português Xavier Zarco (com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube). Aqui, um de seus poemas:

SONETO INGLÊS COM A ARANHA DO FORTE

E O PACKARD DO CESARINY DENTRO

(Xavier Zanco)

trouxe do forte a aranha no cabelo

e, passando na rua do ouro, vi

brilhar no olhar do mário, com desvelo,

a sombra do packard que por ali,

em tempos, passou, penso no que pensa

a aranha e o homem, esse que venceu,

fico-me pela aranha, vai tão tensa

porque esta sabe que o outro já morreu,

e a aranha não tem ar de suicida,

no meu cabelo um fio a prende ao fio,

mas vai tensa, ser musa é dar a vida

por um verso, e bem sabe que há um rio

que o poeta na folha quer traçar,

logo agora ao volante de um packard

…

ELIZANDRA SOUZA >>> ‘Todo amanhã um dia se torna ontem‘ é o quarto episódio da série ‘Peixe fora d’água com banzo‘, da escritora Elizandra Souza (com ilustração de Carolina Teixeira). Autora de ‘Filha do fogo: 12 contos de amor e cura’, Elizandra é referência em literatura negra produzida nas periferias de éssepê. Ativista cultural há 19 anos, é fundadora do Sarau das Pretas e editora do Coletivo Mjiba. Participou de diversas antologias literárias e publicou os livros de poesia ‘Punga’ (com Akins Kintê) e ‘Águas da Cabaça’ (saiba mais).

A série de contos está sendo publicada no Folhetim Sesc Pompeia, que convida autores a postarem narrativas inéditas. Para ler os três episódios anteriores, acesse:

Primeiro: Você nasceu ontem, mas antes já tinha estado neste mundo

Segundo: Os olhos veem que o fogo cozinha, mas não o veem comer

Terceiro: Quando a memória me falha, eu recorro aos meus segredos

O quinto episódio estará disponível em 24 de fevereiro e o sexto em 3 de março

…

Quinta – 18 de fevereiro – 18h … Lançamento de ‘A Rebelião do Amor’, do poeta, cantador e compositor Mauri de Noronha, pela Lavra Editora. Livro de poemas tem uma linda ilustração de capa feito pelo artista plástico Rodrigo Martins e está a venda por R$30 (adquira aqui). Na live de lançamento, participação do poeta Paulo Gonçalves Ferreira, autor de ‘O absurdo’. A primeira vez que ouvi Mauri de Noronha cantar, num Sarau da Casa Amarela, já fiquei seu fã e escrevi:

MAURI DE NORONHA é um cantador nordestino, um quase repentista. Canta como quem declama. A palavra afiada é a flor de que se arma. Sua verve e seu verbo o empurram à luta com amor sincero e peito aberto. Sua voz emociona porque vem da alma. Seu cantar é profundo e se espalha comovido e comovente pela paisagem sertaneja das canções. Em suas letras, a voz que ecoa é a de sua gente: os moradores do agreste, os que nada têm. Mauri denuncia as injustiças com chicotadas de poesia. Os amores e sonhos coletivos vão se desdobrando em versos tão criativos que tudo nos faz crer que é possível, sim, um viver mais bonito e digno. Para todos. Mauri não canta à toa. Acredita na palavra, no amor e na vida. Como naquela letra do paraibano Vandré, ele também ‘não canta pra enganar’. É da linhagem dos nobres artistas de nossa canção popular. Pra ele só vale cantar se for assim: com verdade e com vontade, a serviço da liberdade

…

CINEMA EM CASA >>> Tem documentário com Dorival Caymmi (Dê Lembranças a Todos), Clementina de Jesus (Clementina), Elton Medeiros (O Sol Nascerá) e Martinho da Vila (O Samba). Acesse e assista tudo gratuitamente: sescsp.org.br/cinemaemcasa. Toda semana, novos títulos são disponibilizados. Os filmes têm permanência temporária; verifique as datas e programe-se. O Cinema #EmCasaComSesc oferece, entre outros:

‘A Bela que Dorme‘, de Marco Bellocchio, conta a história de Eluana Englaro, em coma vegetativo há 17 anos. Entre diversas polêmicas religiosas e morais, seu caso é levado ao parlamento italiano para decidir se desliga ou não os aparelhos que a mantêm viva

‘Espero Tua (Re)volta‘, documentário de Eliza Capai, mostra estudantes que saíram às ruas e ocuparam escolas, protestando por um ensino público de qualidade e uma cidade mais inclusiva. Filme acompanha as lutas estudantis desde as marchas de 2013 até a vitória do (des)presidente Bolsonaro

‘Janela da Alma‘, de João Jardim e Walter Carvalho, dezenove pessoas com diferentes graus de deficiência visual narram como se veem, como veem os outros e como percebem o mundo. Celebridades como o escritor José Saramago, o músico Hermeto Pascoal e o cineasta Wim Wenders fazem revelações sobre vários aspectos relativos à visão

…

Terça – 23 de fevereiro – 19h … Lançamento da Revista Entreverbo #36, que selecionou textos de 40 poetas (no cartaz). Evento online com transmissão pelo canal do Youtube e no Facebook. Entreverbo é um coletivo de artes integradas que além de publicar a revista, realiza saraus e participa de diversos eventos literários e culturais

…

AQUI NO BLOG AINDA É CARNAVAL 1>>> Não dá pra deixar de postar a marchinha ‘Carnaval do fim do mundo‘, do cantor e compositor Edu Krieger. Ouça suas divertidas paródias sobre a situação política e conheça também o ótimo trabalho autoral desse grande compositor visitando seu canal no YouTube. No vídeo, atuação de Maria Bopp

…

AQUI NO BLOG AINDA É CARNAVAL 2>>> Na Marchinha do Pico, o cantor e compositor Chico César também tirou sarro dos inconsequentes bolsonaristas que são contra a vacina (como o des-presidente irresponsável que recomendou ao povo brasileiro o uso da cloroquina para enfrentar a Covid). Chico tem se posicionado politicamente através de suas canções (e ações), como em Reis do Agronegócio e Demarcação Já! (parcerias com Carlos Rennó). Visite seu canal no Youtube