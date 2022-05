Sábado – 14 de maio p- 16h … Lançamento do ‘Livro dos Sonetos’, uma tradução do poeta cubano Nicolás Guillén, feita por Cesar Veneziani , que declarou: “Os temas abordados por Guillén vão desde o amor até o engajamento nas lutas de seu povo, sejam elas étnico-raciais ou políticas, que o levaram a fundar a União de Escritores e Artistas de Cuba, da qual foi presidente por largo período. Mesmo abordando temas sensíveis, ele sempre fez uma poesia inspirada, intensa e até, em alguns momentos, bem-humorada”. Edição bilíngue. Na Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. Clique para adquirir

Domingo – 15 de maio – 16h.. Sarau A Plenos Pulmões no jardim da Casa das Rosas, à av. Paulista, 37. Além do palco aberto, participação do escritor Zé Sarmento e da cantora Vanessa Silva

Sábado – 14 de maio – a partir das 18h … 47a edição do festival ‘Idade da Terra em Transe’, promovido pelos cinéfilos roqueiros que fazem parte do coletivo Jardim Psicodélico. Com as bandas Giuseppe, Os Destemidos, Nihilo e Cabeça Pilhada. Discotecagem de Edu Osmedio e Marcellus Franciscus. No Centro Cultural Charada, à rua José Antônio Fontes, 62, na Vila Tolstói, na altura do número 8 mil da av. Sapopemba

Domingo – 15 de maio – 16h … Terceira edição do Sarau Periferas, organizado e apresentado pelo multiartista Duilio Coutinho, o Punky, abre espaço para músicos, poetas, atores, performers e artistas gráficos. No Outback Rock Bar, à rua Barão de Alagoas, 391, no Itaim Paulista

Sexta – 13 de maio – 20h … Papo Rock, programa apresentado pelo poeta e radialista Arnaldo Marques, comemora sua centésima edição e promove edição ao vivo, com transmissão pela web rádio CDR , diretamente do Bar e Mercearia Carauari, à praça Carauari, 8, na Vila Maria. Parabéns, xaráááá…

Quinta – 19/5 – 12h … PERFORMANCE: Gritando, das ruas do centro até Museu Solar do Barão

Terça – 17/5 – 19h … AUDIOVISUAL: Às mulheres, novos mundos (…), no Varejão Noturno (bolsão do Parque da Uva)

Domingo – 15/5 – 16h … LITERATURA: Slam do Zé Edição das Minas, na Praça do Vianelo

NOTÍCIA EM PRIMEIRA MÃO >>> No sábado, dia 21 de maio, a partir das 20h , os quatro artistas da Vila Maria que participaram do Sarau na Biblioteca, no Parque da Juventude, em abril, repetirão a dose no Clube Vila Maria. Arnaldo Afonso, José Carlos Guerreiro, a dupla Cordeirovich e Tom Peixoto e o trio Chêro da Poesia farão pocket-shows de meia hora cada um. O evento, organizado pelo coletivo Sarau da Maria , é um primeiro chamamento para a volta do sarau presencial, em junho. Mais informações, no próximo post.

GRUPO ECDE >>> O grupo Esquerda Compra da Esquerda nasceu em novembro de 2020 e rapidamente conectou em seu perfil mais de 156 mil pessoas realizando negócios, produzindo, criando e encontrando uma grande rede de apoio. Visando empoderar economicamente seus membros e semear cultura, em abril de 2021 organizou o Primeiro Festival de Música de Esquerda do Mundo, reunindo 32 atrações musicais de diversas regiões do Brasil e do mundo, promovendo o protagonismo de artistas de esquerda no triste cenário de pandemia, isolamento e des-governo fasci-negacionista. Saiba mais

OS DITOS >>> Acompanhe nas plataformas digitais esse criativo grupo multiartístico que tem à frente Paulo Pepe (cantor, compositor e letrista), Marc Florindo (baixista, compositor e letrista) e Rivaldo Giancotti (compositor, músico especializado em tecnologias digitais e música experimental). Os Ditos são, além de uma banda, um grupo de artistas que ‘se utiliza de múltiplas linguagens para fazer música brasileira antropofágica, fundindo ritmos e criando gêneros mestiços’ (ouça ‘ Eu Vim Assim ‘, ‘ Peleja , ‘ Coco ‘ e a mistura de reggae e xote em ‘ Ensimesmado ‘). Baseados na cidade de São Paulo, suas letras personificam os anseios urbanos e suas contradições, com personagens ‘que não contam com muitos privilégios além da autoanálise em forma lírica: o dito pelo não dito’. Brasileiramente porém, prevalece o viés do humor e a tendência a fazer de qualquer história uma festa ( saiba mais sobre seus projetos).

APONTAMENTOS DE UMA NOITE DE PELEJA >>> Após se apresentarem no Primeiro Festival ECDE de Música, em 2021, o coletivo multiartístico ‘Os Ditos’ recebeu diversas mensagens de outros artistas participantes e de sua rede de amigos, estreitando laços e fortalecendo essas relações. No vídeo, eles nos mostram sua visão emocionada desses acontecimentos: são músicos, poetas, cantores, artistas. Resistências. Assim nasceu a ‘canção-manifesto’, ‘Apontamentos de uma noite de Peleja’, uma criação coletiva, feita a partir de fragmentos das mensagens recebidas.

LUIZA E ZÉ >>> Minha querida amiga, a poeta e atriz Luiza Silva Oliveira, escreveu um bonito texto após ir aos Sesc Pompeia ver a expo de Sebastião Salgado e assistir à peça Esperando Godot. Fiz um resuminho dele:

“Ontem, domingo, fui mais uma vez presenteada pelos deuses da Arte e do Teatro. Primeiro, uma exposição belíssima do querido e glorioso Sebastião Salgado. Que fotos são aquelas? Uma viagem às nossas florestas (tão destruídas) por esse governo escroto. Uma viagem revigorante para os sentidos nesse contexto árido e hostil. Depois, rumo aos palcos, ver Zé Celso, ícone do teatro, da democracia e da liberdade de expressão. Foi emoção à flor da pele. Chorei muito… Amo Zé Celso, demais!

Saudades daquele palco sagrado; e o raro privilégio de assistir à peça ‘Esperando Godot’. Um começo abrasador com uma projeção sonorizada, vídeos da guerra Rússia x Ucrânia, imagens de Putin e valas repletas de corpos jogados, arrebentados pelos fuzis. A inesperada ameaça de uma terceira guerra mundial. Não era ficção: realidade dura e cruel. Comoção e lágrimas.

Cenas do des-presidente Bolsonaro com um cocar na cabeça pra remasterizar sua imagem, que ficou mais ridícula ainda, em sua contínua invasão das terras com o pretexo de civilizar (cruel, ardiloso, nefasto, répobro, maligno…)

Elenco afiadíssimo, competente, em atuações antológicas; performances delirantes desses grandiosos atores: Marcelo Drummond, Ricardo Bittencourt, Tony Reis, Roderick Himeros, Alexandre Borges…

E um fato humorado quando me deparo com Zé Celso; ele me pediu pra tirar a máscara e me disse comicamente: ‘ela é ucraniana’. Cismou que eu era ucraniana pelo meu típo físico, loira, olho azul, gorro colorido. Ri muito. Enfim, uma celebração receber esses afetos do meu amado Zé Celso”

.

.

EMMA E O SEXO >>> Primeiro volume de uma trilogia. Da romancista e poeta Ilana Eleá, Doutora em Educação pela PUC-Rio, que mora em Estocolmo desde 2011. Saiba mais e adquira. O escritor Marcelo Brettas leu o livro e fez alguns comments nas redes sociais. Um resumo:

MARCELO BRETTAS >>> Acabo de ler ‘Emma & o Sexo’, de Ilana Eleá, um livro adorável, forte, uma visão e abordagem feminina da sexualidade e das relações humanas. Confesso que são poucos os livros eróticos que li e gostei. Mas ‘Emma’ é um livro que vai muito além, discute as relações humanas, em especial as relações tóxicas, discute a monogamia, o poliamor, as relações abertas, discute a vida. É texto de uma leitora e escritora madura.

Me encantei também com um vídeo em que Ilana e outras duas poetas brasileiras, uma que vive no Chile e outra no Brasil, falam de um diálogo poético entre elas e que se transformou em ‘Fio de Corte – Um Encontro Poético Feminista‘

.

.

ADEMIR ASSUNÇÃO >>> O poeta, já premiado com o Jabuti, está em cartaz com dois shows neste fim de semana: sexta, no Sesc Belenzinho, e domingo, no Teatro da Rotina. Aqui uma de suas pensatas acompanhada com um poemaço, postados no Facebook:

“O excesso de informações (a maioria totalmente desnecessária) é algo que percebo há algumas décadas. E que só cresce, nublando a olhos vistos nossa capacidade de percepção a cerca do que realmente está acontecendo. O excesso parece anular a essência. E o resultado desse jogo de gato e rato, um correndo atrás do outro, sem sequer se saber mais qual o motivo, vai transbordando, para mim, em um estado de anestesia geral. Este, aliás, é o título de um dos poemas que vou ‘entoar’ com a Buena Onda Reggae Club, no Sesc Belenzinho”

.

ANESTESIA GERAL

(Ademir Assunção)

Nada do que eu digo ou que não digo

Diz que tem, muito obrigado,

Esse sabor de escarro

Vou na valsa, piso leve, tiro sarro,

De dondoca e de cagüeta

Sou pimenta malagueta, eu sei

Já me chamaram de maldito

Mas será o Benedito

Que ninguém mais se incomoda com essa zorra

Toma lá e passa cá muita propina,

Penso em estricnina

Pra acabar com a farra dessa gente

Só que os ratos são gatunos de colete

Posam sempre de gerente

E preferem cocaína

Eu sei que ando atrapalhado e abatido

Desprezado pelo amigo

Falo pouco, já nem brigo

Até notaram que o brilho nos meus olhos

Se apagou, virou postiço

Deve ser algum feitiço

Eu reconheço que ando tão deslocado

Quase sempre sem trocado

Nem sequer para o cigarro

Também pudera, não é mole

Tanta merda e safadeza

E todos sabem essa tristeza

Não se acaba com cerveja

E quem quiser que vá morar no Novo Império

Ou passe bem no cemitério

.

Sexta – 13 de maio – 20h30 … Ademir Assunção e Buena Onda Reggae Club fazem show poético-musical na comedoria do Sesc Belenzinho.

.

Domingo – 15 de maio – 16h … Show ‘Jordanna Convida’ no Teatro da Rotina, à rua Simão Álvares, 697. Com participação do poeta Ademir Assunção. Entrada franca

.

.

OUTRAS VOZES – Contos Sobre o Negro Escravizado no Brasil >>> Um resumo do belo texto de Luigui Ricciardi sobre o livro de contos de Plínio Camillo: “Um coro de vozes outrora caladas é o canto que guia os contos do livro de Plínio Camillo, lançado em 2016 pela 11 Editora. Tratam-se de trinta e três histórias que mostram a realidade dura em que viviam os negros durante o período de escravidão em nosso país, de como eram tratados como objetos, de como tentavam, para sobreviver, não perder o único fio de esperança que insistia em permanecer pulsante. São histórias de profunda dor. O livro de Camillo alterna verso e prosa, fazendo com que o texto tenha uma dinâmica interessante, uma espécie de sístole e diástole, que faz todo o sentido nessa obra. Embora trate de vozes caladas ao longo dos séculos, são os sentimentos dessas pessoas caladas que vêm à tona”

Saiba mais e adquira o livro

.

Sexta – 13 de maio – 20h … Notas de Escurecimento é a série de bate-papos promovidos pelo escritor e produtor cultural Plinio Camillo, focando em autores e na literatura negra brasileira. Com transmissão pelo YouTube. Nesta edição, com Edenice Fraga

.

.

‘DISCOTECA BÁSICA’, LIVRO E CAMPANHA >>> Discoteca Básica é o podcast de música do jornalista Ricardo Alexandre. Já estão disponíveis mais de 50 episódios contando a história detalhada da produção de lps e cds fundamentais do cancioneiro nacional, com áudio-documentários e pesquisa minuciosa.

Agora, está no ar a campanha pra financiar o livro ‘Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos’, que trará a lista de nossas produções musicais mais importantes, elaborada por 162 especialistas (além de entrevistas inéditas e informações de bastidores). É um superguia para o leitor aprofundar seus conhecimentos musicais ou, simplesmente, conhecer e curtir novos álbuns legais.

O ‘Clube da Esquina’, de Milton Nascimento e Lô Borges, discão de 1972, foi eleito pelo júri do ‘Discoteca Básica’ como o melhor (ou ‘maior’) álbum brasileiro de todos os tempos. Eu concordo e votaria nele também, empatado com ‘O Grande Circo Místico’, de Chico Buarque e Edu Lobo. Meu critério de desempate em favor do ‘Clube’ é o fato de ser um álbum duplo. Por ali pertinho estariam também o ‘Alucinação’, do Bel, e o ‘Cartola’, da capa com a foto dele e de dona Zica na janela. E o discão duplo que este jovem roqueiro de coração e rosto espinhados conheceu, aos 19 anos, no final dos anos 70, ‘A Arte de João Gilberto’. O que foi aquilo? Um sereno atropelamento que se repetiria diariamente para todo o sempre. Pirei… Isso de melhores e maiores são só pretextos pra gente dizer que ama a cultura e a música de nosso país. Acesse o link para se inteirar das recompensas e colaborar com a campanha que vai viabilizar a produção desse precioso livro (no Catarse)

.

.

… … …

COMO FOI

… … …