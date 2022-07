SARAU DAS ÁGUAS >>> O Sarau das Águas surgiu oficialmente em 24 maio de 2017, na sede da Espaço de Formação Assessoria e Documentação, ONG criada em 1997, e atua com educação, cultura e meio ambiente. É um espaço plural de produção, fruição e difusão de arte e cultura, sobretudo das criações locais e das periferias próximas. Sediado na rua Cambuci do Vale, 109, na Cidade Dutra, ocorre sempre na última sexta-feira do mês, a partir das 20h. Através da atuação de Zé Marcio Kaipira e do coletivo Sarau das Águas, já tomei conhecimento de diversos eventos ambientais e artísticos interessantes promovidos por eles na região, como ‘Expressões Sonoras da Zona Sul’, ‘São Paulo, Cidade Violeira’ e ‘Abraço na Guarapiranga’, entre outros. Acompanhe outras postagens do Sarau das Águas no YouTube e no Facebook

ÁGUA NÃO É MERCADORIA (Zé Marcio Kaipira e Anabel Andrés) . Escute aqui meu povo / a água é um direito vital para a saúde / também educação não é mercadoria, não não é mercadoria, não . Não pode ser jogada / em rios e nascentes e água não tratada / transmite mal estar quero saneamento, já quero saneamento, já . Não dá pra despejar / esgoto na represa Sabesp trate já / queremos água pura Não dá pra despejar / esgoto no Pinheiros Sabesp trate já / queremos água pura . A água é riqueza / na vida de um povo com água sem esgoto / e sem poluição não é mercadoria, não não é mercadoria, não . São Paulo bem merece / ter água bem cuidada que venha para todos / pois já pagamos caro não é mercadoria, não não é mercadoria, não

ÁGUA NÃO É MERCADORIA, NÃO >>> A convite do músico e produtor cultural Zé Marcio Kaipira, participei do videoclipe ‘Água Não é Mercadoria, Não’, da ong Sarau das Águas, canção-manifesto em defesa do saneamento das águas da represa Billings e do Rio Pinheiros, na zona sul. Fiquei feliz de estar junto com eles nessa causa tão importante. É urgente discutir a questão do tratamento da água nas grandes cidades, assim como todas as questões ligadas à preservação ambiental. Estão sendo realizadas mais gravações com artistas de diversos estilos musicais (em breve, divulgo aqui a versão ‘arrasta-pé’). Eu estou nesse coral ao lado de Anabel Andrés e Zé Marcio, os autores da música, e mais Marcio Fellix, Samuel de Abreu, Mari Guerreiro, Marcus Maceió, Marcos Ferr e Nilson Costa. Leia a letra e veja as duas versões do vídeo: clipe 1 e clipe 2

Sábado – 2 de julho – a partir das 17h … Sarau da Vergueiro, organizado pelo cantor e compositor Vieira Pato (foto), volta ao formato presencial com palco aberto e convidados como o poeta Bruno Silva e o blogueiro e artista Arnaldo Afonso (obrigado pelo convite!). No Olaria Bar Grill, à rua Apeninos, 837, perto da estação Paraíso do metrô

TRILOGIA RICHARD FOREMAN >>> Até 31 de julho >>> A Cia Nova de Teatro comemora seus 20 anos de atividades apresentando três obras inéditas do dramaturgo norte-americano Richard Foreman. Compõem a ‘Trilogia’ as peças ‘Os Deuses Estão Marretando a Minha Cabeça’, ‘Bad Boy Nietzsche’ e ‘Prostitutas Fora de Moda – Um romance real’. Direção e iluminação de Lenerson Polonini, tradução de Fábio Fonseca e trilha sonora de Wilson Sukorski. Nos elencos, Fábio Mráz, Carina Casuscelli, Marcelo Marothy, Rafael Schmitt, Joelle Malta e Simone Heitor. Participação especial em voz off e vídeo, Paulo Cesar Peréio

. BAD BOY NIETZSCHE >>> Uma criança, uma linda mulher e um homem perigoso indagam Nietzsche sobre diversas questões, em um jogo filosófico e de repetições que beira o nonsense. Com Marcelo Marothy, Carina Casuscelli, Simone Heitor e Rafael Schmitt. Direção de Lenerson Polonini.

De 1º a 10 de julho. Nesta sexta-feira às 20h (dia 8 de julho, sessões às 18h e 20h), sábado às 18h e 20h, domingo às 19h. No Centro Cultural Olido, Sala Paissandu, à av. São João, 473 . . ÀS TERÇAS – 19h … Tato Fischer promove o seminário ‘Como é que Você Compõe’, série de bate-papos com artistas. Evento privado – via Zoom. Nesta edição com Marcia Cherubin e Tavinho Limma. Saiba mais e inscreva-se . . . DOUGLAS MALHARO >>> Cantor e compositor, agora radicado em SP, se apresenta em vários eventos na cidade – às quintas no Bar Brahma, às sextas no Cozinha Tupi e aos sábados no Bar do Parque. Saiba mais, nos cartazes e na página do artista no Facebook. Acima, o clipe da música ‘Amor Infinito‘. Veja também ‘Disseram‘, de seu cd ‘Os Maiores Sucessos… do Famoso Quem’, disponível nas plataformas digitais, e visite seu canal no YouTube . DOUGLAS COM BETO GUEDES >>> Na semana passada, Douglas Malharo abriu o show do grande Beto Guedes, no Bar Brahma. Ao ouvir de Beto, “pô cara, cê tá cantando e solando pra caramba, hein?”, respondeu: “já são 30 anos na arte, né, Mestre… deu pra aprender um pouquinho” e arrematou citando uma música do compositor mineiro: “mas sem você, tudo isso não tem valor”. .

FREUD À DERIVA >>> Trio composto pelos músicos Zé Terra, Rene de França e Marcelo Mazzucatto faz quatro apresentações em julho, três delas no Sesi. Datas e horários, no cartaz. Os cds lançados pela banda estão disponíveis neste canal

Com participação de Rene e Marcelo, Zé Terra lançou recentemente nas plataformas digitais o single ‘No Country‘. O artista também apresenta o programa de entrevistas Viola de Papo, no YouTube, onde conversa com grandes violeiros e músicos da cena sertaneja (confira aqui)

CAMINHADAS E O MAR >>> Está disponível nas plataformas digitais o ep ‘Caminhadas e o Mar’, com quatro canções compostas por Walter Zanatta, talentoso criador de canções muito originais, que conheci cantando nos saraus Sopa de Letrinhas e Toca do Autor, promovidos por Vlado Lima e Alexandre Tarica, ao lado de artistas ligados ao Clube Caiubi de Compositores. Neste ep, três parcerias de Zanatta com Josias Damasceno (que canta solo, nas faixas 1 e 2, e com Zanatta, na faixa 4) e uma com Théo do Vale (que canta solo, na faixa 3). O músico planeja lançar mais dois eps até o final do ano. Acompanhe outras músicas de Walter Zanatta em suas páginas musicais no Sound Cloud e no Spotify

Sábado – 2 de julho – a partir das 20h30 … Lançamento do livro ‘Mulheres que Suspendem o Recreio’ da escritora paraense Giselle Ribeiro. Com sarau de música e poesia. Participação musical de Liah Jonnes, Francislene Fernandes e Elis Francilino. Mediação de Aline Mendes. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479. No sábado, acontece no local, a tradicional comemoração dos festejos juninos com fogueira

Sexta – 1 de julho … Vanessa Bumagny lança nas plataformas digitais o videoclipe da música ‘Tudo está bem‘, com participação de Jean Wyllys. Produzido pela SP Escola de Teatro e por Gustavo Ferreira, com direção de Diego Ribeiro e Henrique Mello, canção tem versos de resistência ao descaso sanitário e às posturas antidemocráticas do atual (des)governo: “eles te querem exausto e triste, a alegria é a maior revolução que existe”

