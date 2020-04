A campanha da Focus, o sarau do Bar do Frango e algumas dicas de docs, cds, livros e de lives legais na quarentena

Na semana passada o (des)presidente eleito democraticamente por milhões de brasileiros saiu às ruas (em tempo de coronavirus) e apoiou manifestação de grupos fascistas organizados (contra o STF, pelo fechamento do Congresso e por uma suposta ‘implantação da ditadura militar’). Claro que o idiota mentiu mais uma vez e desdisse o que fez, como sempre faz (posteriormente, em uma entrevista, chegou a posar de ‘defensor da democracia’ – pode isso?). O que mais Bolsonaro precisa fazer ou dizer pra que a nação brasileira tome vergonha na cara e o tire imediatamente da presidência? Nosso pior (des)presidente de todos os tempos já demonstrou em diversas ocasiões a vastidão de sua ignorância, a sua admiração por torturadores e ditadores, o seu despreparo político, o seu descontrole emocional, a sua teimosia anticientífica, a sua cegueira ‘religiosa’ e a sua total incompetência para o cargo. Talvez as nossas tais ‘instituições democráticas’ entendam que seja preciso fazer com que ele se queime totalmente com seus próprios eleitores e seguidores para que se crie um clima que respalde a aceitação de um pedido de impeachment. O que pode demorar… Enquanto isso, segue à deriva esse pobre país chamado Brasil. Como vaticinou o escritor Stepan Zweig, acredito que, cada vez mais, só nos resta tentar ser ‘o país do futuro’. E de um futuro bem distante…

Ilustrações: acima, de Gilmar Fraga (Zero Hora); abaixo, Tacho. Clique nos nomes e saiba mais sobre os artistas

CADÊ REGINA? >>> Nossa sumida secretária da Cultura continua sem dar as caras nem apresentar qualquer proposta ou, ao menos, criar um fundo de emergência que amenize a situação crítica dos artistas nesse momento de isolamento. Após o vídeo que postei na semana passada, com ativistas culturais cobrando uma atitude de Regina Duarte, vários artistas amigos se pronunciaram nas redes sociais. Alguns não entendem como a ‘Malu Mulher’ se transformou na ‘namoradinha dos fascistas’. Eu, que já sou um rapaz bem antigo, sei exatamente como aconteceu e dou minhas impressões sobre a trajetória dela:

No começo dos anos 70 Regina Duarte era ‘a namoradinha do Brasil’, a ‘minha doce namorada’ com que os brasileiros sonhavam, a heroína pobre e honrada que sofria na mão dos vilões nas telenovelas água-com-açúcar. Linda, simpática, carismática e com talento para a tevê, ela fez muito (e merecido) sucesso. Convém lembrar que as novelas, naquela época, não eram as superproduções bem escritas e antenadas com as questões polêmicas do cotidiano, como hoje são. Eram ridículos dramalhões importados do México ou baseados em folhetins franceses, onde uma autora como Gloria Magadan (assessorada pela iniciante Janete Clair), para atender a um pedido de corte no elenco, imediatamente inventou um terremoto (pasmem!), do qual só sobreviveram sete personagens. Paralelamente às telenovelas, a TV Cultura apresentava seu ‘teleteatro’, onde grandes autores e atores desfilavam seu talento em adaptações de Shakespeare, Guimarães Rosa e outros clássicos da literatura. Aos poucos, escritores como Dias Gomes e Bráulio Pedroso (em sua maioria simpatizantes da esquerda) foram sendo chamados a escrever para as telenovelas. E elas, então, começaram a ter como tema o Brasil e os brasileiros. Mas, naquele tempo ainda havia a ‘crítica’. Uma boa artista de folhetins chorosos não era necessariamente uma ‘atriz’ de respeito, como eram as atrizes de teatro, por exemplo. Regina já tinha sucesso e fama, mas faltava-lhe o reconhecimento do valor artístico por parte da crítica especializada. Em busca dele, levou aos palcos, de meados a fins dos anos 70, um Dias Gomes (O Santo Inquérito) e a peça Rèveillon (onde interpretava uma prostituta). Logo depois foi a protagonista do seriado ‘Malu Mulher’, que abordava questões feministas e antimachistas e defendia os direitos e a emancipação da mulher brasileira em pleno horário nobre, na já superlíder de audiência Rede Globo. Claro que a crítica e os movimentos artísticos (todos engajados na luta antiditadura) a elogiaram e abraçaram. Era um Brasil que queria respirar liberdade e sonhava com igualdade de oportunidades. Mas, quer saber? Ela mesmo, a Regina, só se mostrou de verdade naquele depoimento contra o Lula, em 2002, quando disse ‘estar com muito medo do que poderia acontecer ao Brasil’ (fuga de capitais, retrocesso econômico e inflação). Recentemente, ela apoiou ruralistas na questão de demarcação de terras indígenas e quilombolas em SP. Hoje me parece que tudo ficou claro: dos fascistas ela nunca teve medo algum. Até aceitou um cargo no (des)governo deles. É com os ideais machistas e excludentes de Bolsonaro que a ex-Malu Mulher está afinada. Regina Duarte é o que sempre foi desde o princípio: uma boa artista, de direita, antiesquerdista convicta e com inclinações fascistas, sim.

FOCUS: A CAMPANHA E AS LIVES

A Focus Cia de Dança, premiada companhia carioca dirigida pelo coreógrafo Alex Neoral, está em campanha de financiamento para montagem de novo espetáculo, manutenção da equipe e viabilização de diversos projetos. Com 20 anos de existência, 23 coreografias e 10 espetáculos no repertório, a Focus já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em países como Colômbia, Bolívia, México, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Itália, França, Alemanha e Panamá. Diante do cenário de crise mundial (agravado pela pandemia), a solidariedade e a colaboração dos admiradores são fundamentais para manter a companhia ativa nos próximos meses (enquanto o patrocínio não chega). Clique para saber mais sobre a campanha e as recompensas.

LIVE DA FOCUS >>> Os bailarinos já têm realizado ensaios online, ao vivo (todos os dias, às 13h), abertos à participação de colaboradores e seguidores (acompanhe no Instagram ou no Facebook). Agora, aos domingos, às 19h, o diretor da companhia tem participado de esclarecedoras lives (pelo Instagram) onde comenta detalhadamente o processo criativo dos espetáculos do grupo. Vale a pena assistir e mandar perguntas. Neste domingo será exibida (e comentada) a premiada coreografia ‘Still Reich‘ (minha preferida do grupo), sobre a qual escrevi:

Eu vi a lágrima. o suor. senti o cheiro do desespero. o amor sem sossego. o tempo sem paz. Still Reich no palco do Sesc no escuro (que ilumina) no silêncio (que fala) me joga na cara o lado áspero agudo da fome de tudo. a escravidão dos homens. me prende a respiração. escancara a dor. projeta a expressão mais sofrida. o grito mudo gemido aflito. as tentativas de fuga. a urgência de ar. de mudar. atores atormentados vagueiam vigiados. seres inquietos percorrem becos procuram saídas. parece que alguém me sonhou e esqueceu no caminho. e a cada sequência opressora (ou movimento contido – interrompido) é como se os bailarinos ensaiassem a esperança numa dança aprendiz de contínua repetição e aprimoramento. e em meio ao jogo exaustivo de tentativa e erro de desvão em desvão vão construindo o templo. a cena coletiva. a utopia perdida. parece que alguém revoou. ou morreu. desnasceu. os ais os sinais captados na contramão da via na contradição da vida vão procriando gestos indigestos insólitos. os ecos inéditos do som da libertação. ouço passos. tortos. pensos. meu pensamento em desequilíbrio. o sonhado interpretado como se fora vivido. caio levanto preparo o grande salto. parece que era eu ali. cadê? me fui de mim. fluí sem fim. há que fugir lançar-se ir além. planar alto. respirar fundo. sentir o abismo o profundo o medo o incômodo a vertigem. sair de si do outro de todos. do trabalho robotizado do cotidiano automatizado da maquinação da lida entre os escombros. arte de tornar leve o peso da vida nos olhos nos ombros. o ritual solidário. as danças andanças em busca de amplos espaços. mundos novos. fraternos esforços. os corpos no caminho. indo e vindo. parindo sendo paridos. parece que eu nasci. sim. parece que entrei pra dentro de ti. parece que pari. que girei rodei rodopiei em torno de mim até sumir. os corpos no ar no chão rolando tontos enrolados num nó. somos todos um só. o punho no ar. o encanto humano de nunca jamais deixar pra lá. o sonho de tentar de tentar de tentar. ah… como somos imperfeitos. ébrios. trêmulos. e como é bela nossa febre de vida traduzida em movimento.

SARAU VIRTUAL DO BAR DO FRANGO

Há mais de 25 anos, Flávio Tavares, o Tatau, abria um bar na zona leste, para vender frango assado. Por sugestão de amigos, colocou algumas mesas e começou a servir bebidas e petiscos a quem aguardava o pedido. Em pouco tempo, violeiros, sanfoneiros e cantores apareceram e o bar se transformou num reduto cultural da região, servindo de ponto de encontro para diversos artistas. E assim nasceu o Bar do Frango, que passou a realizar seu sarau sempre no último domingo de cada mês. Neste, dia 26 de abril, a partir das 19h, acontece uma live com participação de vários artistas que costumam se apresentar neste lendário bar da ZL. Vai ter música, poesia, causo, prosa e performance. Acompanhe pela página do Bar do Frango, no Facebook.

NO ISOLAMENTO, ENTRE

DOCS, LIVROS E CDS LEGAIS

Arnaldão isoladão em sua mansão (brincadeira com os superstars que cantaram na live mundial promovida por Lady Gaga) segue se recuperando da crise renal que o abateu (obrigado aos amigos pelas mensagens carinhosas). Aqui é jogo rápido: um poema (às vezes dois), um vídeo, um cd, uma pequena ficha do autor e alguns links para que você o conheça melhor. Segue o baile:

YZALÚ – RAP, FEMINISMO E NEGRITUDE >>> O curta mostra a jornada de Yzalú (rapper, mulher, negra, com limitação física e oriunda da periferia) das margens da Grande São Paulo à descoberta do feminismo e da luta contra o racismo por meio de sua música, destacando especialmente a canção ‘Mulheres Negras’, que se tornou um hino para o movimento feminista negro. O documentário da Rua Filmes (veja aqui) tem direção e produção de Inara Chayamiti e Mayra Maldjian

DIANA JUNKES >>> Poeta, crítica literária e professora de literatura na UFSCar lançou recentemente seu terceiro livro, ‘asas plumas macramê‘ (pela Laranja Original), com treze textos (todos ilustrados com sumiês de Suely Shiba). Abaixo, dois poemas do livro:

cave meu bem

a pequena flor carnívora

até o talo respire o ar

de orgasmos dos meus

pulmões até tornar

láctea a delicada arcada mínima

as palavras da minha boca

depois me abrace meu bem pelas costas

para que eu sinta entre as costelas

seu peito arfando e esta mudez

possível apenas aos que ultrapassam

os muros da linguagem

na película de jodorowski

peixes e gaivotas prateiam o ar

os barcos os mastros

o menino de azul

a realidade é insuportável

nos alucinados sapatos vermelhos de jodorowski

na coleira de espinhos que usa o cão

que vem toda noite nos dizer olá e vai embora

quantos projetos no abismo

todos os jornais no abismo

não sei o que dizer estamos tristes

e graves e o cão tem fome

vamos alimentá-lo com um naco de humanidade

que nos resta ou aos sapatos vermelhos

talvez eu te ame algum dia

se ainda houver paz sobre a terra

se estas penas flutuarem

TAVINHO PAES – ‘On Line – The Setlist’ >>> Letrista de vários sucessos do pop rock nacional (como ‘Totalmente Demais’, ‘Blá, blá, blá… eu te amo’, ‘Sexy Yemanjah’ e ‘Linda Demais’) o multiartista carioca Tavinho Paes é poeta, filósofo, videomaker e um escritor profícuo que mistura todas as mídias em seus muitos trabalhos. Além da vasta cultura e dos prazerosos e ecléticos links de músicas e variadas citações que vão ilustrando suas ideias, sobressai em seus textos o humor afiado e refinado, que é sua marca registrada (fique ligado nas lives que o artista têm apresentado via Facebook).

PSICOPOP >>> O livro (audio-visual-book) ‘On Line – The Setlist’, de Tavinho Paes, vem acompanhado do cd ‘Psicopop’, com músicas de Arnaldo Brandão, seu parceiro desde os tempos da banda Hanoi Hanoi. O álbum tem participação de Tavinho e Fausto Fawcett, além de Bianca Jhordão e Rodrigo Brandão (da banda carioca Leela). O clipe da música ‘Na Encruzilhada’ tem direção, fotografia e edição de Thiago Vascon

HAMILTON FARIA >>> “A Poesia é mais do que transformar língua em linguagem, pois traz consigo um estado de ser e de alma. Escrevo para celebrar a palavra e a vida”, afirmou o autor de ‘mínimoIMENSO’, ‘Haikuazes’ e do mais recente ‘Passarais’, do qual extraio dois poemas:

impulso

agora estou aqui

do lado esquerdo de tudo

agora sei não sabia

assim como cresce o dia

o coração move o mundo

antropomágico

ensina vida me ensina

esta magia do mundo

este segredo da fonte

de ser sozinho

e estar junto

SÃO MIGUEL, DESTINO: MOVIMENTO POPULAR DE ARTE >>> Documentário da produtora Lentes Periféricas (tendo à frente Escobar Franelas) aborda o nascimento do MPA, na zona leste, que deu à luz talentos artísticos como Edvaldo Santana, Sacha Arcanjo, Raberuan, Cléston Teixeira, Akira Yamasaki e Severino do Ramo, entre outros. O MPA ainda levou ao bairro periférico artistas como Alceu Valença, Tetê Espíndola, Inezita Barroso, Tom Zé e Belchior

SOBRE O MPA >>> No fim dos anos 70, ainda sob ditadura, surge o Movimento Popular de Arte, um grupo de jovens artistas loucos e sonhadores, comprometidos com a liberdade, que faziam ecoar sua palavra e seu som pelos confins da periferia de São Miguel. O MPA estava presente nos movimentos sociais organizados, como os de luta por moradia e saúde, além de sindicatos, escolas, universidades, setores progressistas da igreja católica, grupos de música, teatro e diversos movimentos culturais de resistência. Em 2019 aconteceram eventos comemorando os 40 anos do grupo, seu legado e o exemplo de luta. Seus integrantes estão por aí, em muitas frentes artísticas e nos movimentos sociais, criando, levando e trazendo poesia, fazendo arte e resistência cultural. A eles, aos que aqui estão e aos que se foram, a todos os que resistiram e desafiaram aquele sistema opressor, toda a minha admiração e uma reverência emocionada. Sempre renovada: porque a luta nunca acaba.

JOHN MUELLER >>> O cantor, compositor e músico catarinense lançou o belo cd ‘Na Linha Torta’, com direção musical do baixista Jorge Helder e participação dos músicos Guinga, Cristovão Bastos e Bruno Moritz, além das cantoras Fabi Félix e Ana Paula da Silva. No vídeo, o álbum, na íntegra

A LIVE DOS SUPERSTARS >>> A cantora Lady Gaga organizou e vários artistas do pop cantaram de suas casas na live que visava levantar fundos para ajudar a Organização Mundial da Saúde a combater a pandemia do novo coronavírus. Além da própria cantora, participaram Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney, Maluma, Shawn Mendes, The Rolling Stones (no vídeo acima), Lizzo, John Legend, Andre Bocelli, Celine Dion e The Killers. Foi divulgado que o “One World: Together At Home” arrecadou US$ 127,9 milhões (R$ 690 milhões). O áudio do evento já virou cd e está disponível nas plataformas de streaming

ARTISTAS NA ATIVA

Muitos artistas e grupos de música, dança, teatro e poesia realizam lives e lançam campanhas na net. O blog registra alguns shows, ensaios e saraus virtuais. Acompanhe o movimento de resistência dos criadores da arte alternativa tentando sobreviver em tempos de coronavirus e sob o desamparo do des(governo) Bolsonaro

ÀS TERÇAS – 20h … Acompanhe o programa CasArte Marginal, apresentado e produzido pela dupla de artistas Alexandre Paulino e Aline Lopes. São entrevistas com escritores, músicos e ativistas da cena cultural alternativa. O programa tem reprise na sexta, às 13h, e no domingo, às 17h. Na casileoca.com

ÀS QUARTAS – 11h … Marcelo Nocelli no Rádio … Editor da Reformatório apresenta programa sobre literatura na Rádio Brasil Atual (FM 98,9). Na pauta, livros brasileiros contemporâneos (resenhas e dicas), além de eventos e lançamentos

SARAU VIRTUAL >>> Acompanhe as várias apresentações de artistas no sarau Delivery promovido pelo BemBlogado em seu site e também no Facebook

CARTA ABERTA >>> O setor da música é um dos mais impactados pela crise do coronavírus. As atividades na área foram de 100 a 0 em menos de duas semanas. Por isso, os profissionais do setor organizaram abaixo-assinado para enviar suas reivindicações ao Governo Federal. Saiba mais aqui.

INSCREVA-SE >>> Artistas alternativos que possuem contas no YouTube estão em campanha para alcançar a quantidade de 1000 inscritos, número a partir do qual, dizem, o YouTube passa a pagar pelas visualizações. Além do apoio de admiradores, a ideia é que cada artista se inscreva no canal do outro, e que este retribua, provocando um efeito cascata. Segue uma relação com alguns dos que já estão em campanha:

Marco Vilane … Sonekka Osmar Lazarini … Márcio Lugó … Cassia Maria … Daniel Medina … Fabio Nunez … Jordanna Souza … Lia Cordoni … Lika Rosa … CIA Bueiro Aberto … MC Crespo – Casa Di Caboclo … Indiara Ayokunle … Gabriel De Almeida Prado … Kleber Albuquerque … TV Arte Multicultural – Nicanor Jacinto da Silva … As Clarianas … Camila Brasil … James Bantu … Yzalú Oficiall … Lentes Periféricas … Barbara Beats … Marcy Santos … Élio Camalle … Carlos Galdino

NO FACEBOOK >>> Vários artistas do circuito alternativo têm postado no Facebook informações sobre shows, ensaios e aulas online, cursos e campanhas, poemas e músicas. Eis alguns deles (clique e visite suas páginas): Ricardo Kelmer, Teju Franco, Aloha, Adolar Marin, Graziela Medori & Alexandre Vianna, Rubens Jardim, Aldeia Satélite, Jeanne Darwich, Paulo Miranda,Focus Cia de Dança, Claire, Vanessa Bumagny, Victor Mendes Santos, Socorro Lira, Luis Mendes, Poesia Primata, Tato Fischer, Rosinha Morais, Paula Valéria Andrade, Tavinho Paes, Cordeirovich, Léo Nogueira, Zé Manoel, Zé Marcio Kaipira Urbano, Issoo e Galba

ARTISTAS NA PIOR >>> Com tristeza vejo que vários espaços culturais precisam de ajuda para pagar o aluguel (como o pessoal do VideoClube Charada, da ZL, ou do bar e teatro Cemitério de Automóveis, no centrão). E muitas companhias de teatro e dança já iniciaram campanhas de financiamento para a manutenção de suas equipes (como a Focus). Músicos criaram shows ‘ao vivo, de casa’ e pedem colaborações. Tá todo mundo se virando como pode, mas é preciso medidas que amparem os trabalhadores da cultura. As secretarias municipais e estaduais de cultura devem se movimentar e exigir do órgão federal uma política de subsídios ao setor (mesmo sabendo que Regina Duarte se posicionou favorável ao fim do isolamento, é preciso cobrar dela um pronunciamento público e oficial assumindo ‘isso’ – ver matéria acima)

HOME POETRY >>> O poeta (e performer) Ademir Assunção tem postado regularmente no Facebook e no Instagram (@ademirgassuncao) a leitura de seus poemas (e de poemas de outros autores). Quem quiser acompanhar literatura de qualidade, fique ligado: esse cara é fera (vencedor do Prêmio Jabuti, entre outros). Veja aqui

CONTOS DE VITOR MIRANDA >>> Em sua página no Facebook o poeta (autor do recém lançado ‘A moça caminha alada sobre as pedras de Paraty’) vem publicando contos e poemas todos os dias durante o período de isolamento. Prestigie esse grande artista

CEMITÉRIO DE AUTOMÓVEIS >>> O teatro e bar administrado pelo dramaturgo Mário Bortolotto está promovendo um leilão virtual pra viabilizar o pagamento do aluguel e das contas. Tem livros (de vários autores ligados ao teatro) e pôsteres de peças (feitos pelo designer André Kitagawa). Clique no cartaz e confira também uma campanha de apoio aos bares e espaços culturais promovida pela Heineken no Youtube

MARIELLE PRESENTE

… … …

