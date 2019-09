A antologia ’70 vezes Caio’, as 1000 guitarras para Victor Jara e 10 artistas legais pro Milton Nascimento conhecer

Claro que o cara é o maior cantor do Brasil. E eu amo sua obra e ‘reverencio a sua beleza’ (como canta em ‘Trovoa‘, o ótimo Mauricio Pereira). Mas deu pano pra manga a entrevista em que o grande Milton Nascimento afirmou que ‘a música brasileira está uma merda‘. É óbvio que ele não se referia aos inúmeros e talentosos compositores da seara alternativa, que continuam seguindo a tradição de nossos melhores cancionistas, com belas melodias e letras poéticas (alguns fazem shows em éssepê por esses dias e eu aproveitei pra linkar suas canções na sequência desse papo). Mas, já que esse gênio da mpb tocou no assunto, bem que podia ter usado seus superpoderes de Milton para botar o dedo na ferida e denunciar o esquema corrupto da divulgação da música no Brasil, que envolve compra de horários e negociatas mis com empresas, radialistas e apresentadores de tevê, além da troca de favores entre os políticos na concessão de canais. Enfim, poderia ter descido o cacete na máfia do jabá, que divulga um único estilo de música desrespeitando a diversidade de ritmos e o fervilhante caldeirão de culturas que fez da canção brasileira uma das mais admiradas do mundo. Milton poderia ter dito que é por causa desse sistema viciado que o Brasil inteiro desconhece os muitos artistas legais que um tal de Arnaldo Afonso divulga em seu blog no Estadão (risos…). Não me citou, o querido Bituca, mas, ao menos, levantou a bola com açúcar: e é com afeto (e muito respeito) que este blogueiro mata no peito e bota a bola pra dentro.

CHICO OU CUNHA?

(Marcio Policastro)

Sai, Chikungunya

Sai por Congonhas

Se o Brasil fosse mais Chico, menos Cunha

Me encheria de orgulho, e não vergonha

Iam legalizar a maconha

Iam distribuir a fartura

Iam ter que parar com essa bronha

De pedir volta da ditadura

Iam respeitar mais os poetas

Iam valorizar professores

Iam defenestrar picaretas

E descrer de promessas de pastores

Por exemplo: sou muito fã do Marcio Policastro, cantor e compositor ligado ao Clube Caiubi de Compositores. Em sua nova safra de canções, mais ainda do que em seu primeiro cd Pequeno Estudo sobre o Karma, ele comenta de forma direta os recentes acontecimentos do País e o direitismo asqueroso que o (des)governo Bolsonaro vem nos impondo. Policastro defende, com espirituosidade e talento, as conquistas trabalhistas e os valores humanistas que estão sendo pisoteados e escreve, como nenhum outro artista da atualidade (viu, Milton?), a crônica poética (e patética) destes tristes dias de casuísmos ‘legais’ que estamos vivendo. Claro que suas músicas não tocam em lugar nenhum… Mas é ele quem responde ao general que não quer ‘comissão da verdade’, aos fascistas da rede social e aos preconceituosos em geral, dos racistas aos machistas, dos misóginos aos pedófilos. Das bravatas de políticos imorais aos lesa-pátria das negociatas multinacionais, nada lhe passa batido, nada lhe escapa ao crivo. Policastro precisa gravar logo seu novo disco. Eu, o Milton e o próprio Marcio Policastro sabemos muito bem que seu clipe não vai passar no Fantástico nem no Faustão. Mas suas canções saborosas e atuais, ecoarão pelo tempo, como boa resposta a esse momento político vergonhoso. Deveriam ser cantadas em coro pelo nosso desencantado povo (o arquivo é de Facebook: acesse para ouvir):

TIOZINHO DO CHURRASCO

(Marcio Policastro)

Seguiu o pato com o manto da CBF

e elegeu um candidato mequetrefe

Foi pra Paulista tirar self com milico

Nem Amoedo vai livrar você do mico

Acreditou no blá blá blá da Lava Jato

Recomendou “O Mecanismo” do Padilha

E como todo bom tiozinho do churrasco

Postou as fake news no grupo da família

Se agora vai pagar

O que antes era de graça

Faz arminha com a mão que passa

Acabou de perceber o tamanho da desgraça

Faz arminha com a mão que passa

Faz arminha com a mão que passa

Que essa tal honestidade

Era engodo e trapaça

Faz arminha com a mão que passa

Confiou em um juiz

Que era só mais um comparsa

Faz arminha com a mão que passa

NÃO ME QUEIRA MAL

(Saco de Ratos)

Juntos já tiramos muitos carros da estrada

Já pilhamos e queimamos muitos navios

Já batemos e levamos muito na cara

Já bebemos todo o rum desse barril

E já fomos os clichês de todos os clichês

E agora só resta um bendito ditado chinês

Não me queira mal

Pelo bem que eu nunca te fiz

Não me queira mal

Pelo bem que eu nunca quis

Com o inferno de Dante em nossas vidas rotas

Derretemos concreto das catedrais

Já dormimos nas sombras dos inimigos

Já traímos amigos, nossas garotas

Afogamos os gritos com poesia barata

Hasteamos no peito nossa bandeira pirata

QUINTA – 26 de setembro – 19h … Show da banda Saco de Ratos, no Cemitério de Automóveis. Com Mário Bortolotto (vocal), Rick Vecchione (bateria), Fabio Brum (guitarra) e Fabio Pagotto (baixo e vocal). Na rua Frei Caneca, 384. ‘Não me queira mal’, Milton, mas ouve essa banda também: eles tocam rocks e blues deliciosos, têm letras divertidas e certeiras, músicos excelentes e um vocalista que rosna, ri ou xinga quando a canção exige. Claro que o Mário Bortolotto é um baita dramaturgo e essa talvez seja a sua principal atividade. Mas, quando assisto sua banda, sempre penso: esses caras precisam fazer sucesso! Nós precisamos que eles façam sucesso, que sejam tocados nas rádios. Não temos mais Raul, Cazuza nem Renato Russo. Tá em falta na canção brasileira algo semelhante ao espírito anárquico e ao deboche crítico que esses ídolos nos ofereceram. Nós (os loucos, inadaptados, independentes e marginais gerais da arte e do amor) precisamos que esse recado lóki e antenado da banda chegue aos caretas de plantão (os do poder, os das ruas e os da internet) pra ver se ilumina um pouco as mentes retrógradas desse Brasil oficial que quer voltar à ditadura e às suas censuras várias (na arte, na política e no comportamento). A banda Saco de Ratos não pode ficar restrita à cena underground.

QUINTA – 26 de setembro – 21h … Gustavo Galo faz show em que canta as músicas do novo cd ‘Se tudo ruir deixa entrar o ruído‘. Participação do cantor Rubi. Na Casa do Mancha, à rua Felipe de Alcaçova. O artista já gravou “Asa” (2014), “Sol” (2016) e “Um satélite perdido” (2018 – este em parceria com Peri Pane). Com a Trupe Chá de Boldo, banda da qual faz parte há 12 anos, lançou quatro discos.

SÁBADO – 28 de setembro – 18h30 … Augusto Teixeira … Mais um ótimo cantor e compositor que o Milton precisa conhecer (é só brincadeira, Milton querido: eu te amo!). Augusto lançou o cd autoral Estação Felicidade, mas, no show, canta também alguns clássicos da mpb (inclusive as pérolas do Clube da Esquina). No Dona Carmen, à rua Doutor Bacelar, 649. Sobre o talento de Augusto, escrevi:

Seu cantar é delicado, porém grave. Seu silêncio reverbera, seu som tem conteúdo. A palavra vai sendo expirada sem pressão, ora à frente, ora atrasada, numa pulsação muito pessoal, de quem sabe criar tempos próprios a mando da emoção. Os ritmos seduzem, induzem meias-luzes, semitons. O clima poético vai se instaurando lento, gosmento, grudando na alma, tatuando cada canção. O mundo de Augusto é denso e lírico. Sua aparente candura fabrica um veneno licoroso, que bebemos absortos. Súbito nos vemos prisioneiros em seu labirinto estético. E quando seu som pesa e o céu ameaça desabar um chumbo cinzento, ele nos inventa melódicos campos verdes por onde corrermos. É um libertador de sentimentos, esse Augusto. Nos dá a prazerosa sensação de que o mais sofisticado é simples. De que é bom sentir que ainda há ar pra respirar. E pirar: Augusto Teixeira tem, implícita, uma espécie de eletricidade acolchoada. Nos inquieta, mas é zen. Nos conforta e depois tira a paz. O cara toca como quem ‘joga capoeira à beira de abismos ancestrais’.

SÁBADO – 28 de setembro – 19h … Show de Gabriel de Almeida Prado … Esse é outro artista talentoso que todo mundo precisa conhecer (viu, Milton?): o Gabriel já lançou ‘A Língua e a Alma‘ e prepara seu segundo cd. No show, canta canções novas e antigas, ao violão, acompanhado por Liw Ferreira (guitarra, violão e bandolim). Na Casa Passarinho, à av. Dr. Arnaldo, 1145. Ouça esta pérola:

DANÇA DA LUA

(Gabriel de Almeida Prado e Alexandre Lemos)

Eu sei dançar sem par

Mas vou te convidar

Pra entrar na minha dança

Não tem que se enfeitar

É só me acompanhar

Enquanto o tempo avança

E até o dia raiar

Me deixa te levar

Onde não fui com ninguém

E agora as nossas pernas enroscadas

Nas eternas emboscadas

Que todas as noites têm

E vai e vem

E mais e mais além

De toda esperança

E até o sol reclamar

Me deixa te bailar

E te molhar de calor

Repara as suas mãos iguais à minhas

Mesmas marcas, mesmas linhas

De fortuna e de amor

Espera que o destino é traiçoeiro

E sopra o nevoeiro desse teu coração

Me dá a mão

A noite é o salão

Da nossa contradança

… … …

SÁBADO – 28 de setembro – 19h30 … Suindara Rock Sertão – Vendaval de Dentro. No show, Ricardo Felix (violoncelo e flauta), Giliane Meireles (voz) e Valter Gusmão (violão) apresentam 14 canções autorais: são melodias encantadoras e letras líricas de forte conteúdo social embaladas pelo talento interpretativo e pelos muitos recursos técnicos dessa excelente cantora que é Giliane Meireles. Vai lá ver, Milton… Você vai sentir à flor da pele essas emoções. No Espaço Cultural Alberico Rodrigues, à praça Benedito Calixto, 159

