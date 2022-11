…

Sábado – 5 de novembro – 15h … Pré-lançamento do primeiro disco de Aloysio Letra, o ep ‘Depois’, no Preto Império, à rua Sabino Rodrigues da Silva, 55, Brasilândia. No evento, audição das faixas, exibição do primeiro videoclipe e sorteio de um quadro exclusivo da Lê Nor, que inspira a identidade visual do disco. Saiba mais

…

Sexta e Sábado – 4 e 5 de novembro … Focus Cia de Dança apresenta Trupe, seu espetáculo dançado na rua, em meio ao movimento dos transeuntes. Na sexta, na praça Marechal Floriano Peixoto, em Itaboraí, às 17h. No sábado, no Parque Lage, no Rio de Janeiro, às 14h

…

Sábado – 5 de novembro – 20h … ‘Una’ é o show das cantoras Luma Aiub e Grazi Nervegna. Participação da pianista Viviane Pinheiro. No Bossa Zen, à rua José Antonio Coelho, 583, perto da estação Vila Mariana do metrô

…

Sábado – 5 de novembro – 18h … Centro Cultural Charada apresenta ‘A Idade da Terra em Transe’, edição 52, com shows de quatro bandas: Rocinante, Infestto, Superchiadeira e Distância Social Hardcore. Nos intervalos com os djs Marcellus Franciscus e Edu Osmedio. Na rua José Antonio Fontes, 62, em Sapopemba, perto da estação Vila Tolstói do monotrilho

…

Sexta – 4 de novembro – 21h … Antônio Galba faz show no Bar do Alemão, com participação de Bráu Mendonça. Na av. Antártica, 554. Reserve pelo fone 9.3431-7919

…

Sábado – 5 de novembro – 15h … Violeiro Chico Lobo e Banda se apresentam no projeto ‘Roda de Viola’ do Museu do Tropeiro, em Ipoema (distrito de Itabira), em MG

…

Sábado – 5 de novembro – 20h … Tributo a ‘Secos & Molhados’ com os artistas O Vento Solar, Zaia, Almir, Soninha e Daiana Araújo. Na apresentação, todas as músicas dos dois primeiros discos do grupo, além de canções de outras fases do Secos e da carreira solo de Ney Matogrosso. No Bar do Frango, à av. São Lucas, 479

…

Sábado – 5 de novembro – das 13h às 19h … O produtor cultural Cleber Lessa, da saudosa casa de rock Santa Sede, convida para o 3° Bazar Brechó Debaixo da Árvore, na Travessa Oswaldo Lazzeri (última casa), travessa da Rua Comprida, na Vila Mazzei, perto do metrô Tucuruvi. No local, show de mpb com Marcelo Moreira (Pé), venda de roupas, pinturas, artes, discos e barzinho com comes e bebes

…

Quinta a domingo – 9 a 12 de novembro – das 19h às 21h30 … O ciclo de formação ‘Quilombhoje: o direito à literatura e à memória como estratégia de enfrentamento do racismo’ se propõe a iluminar o pouco conhecido segmento literário do Movimento Negro Brasileiro reorganizado no final da década de 1970. Saiba mais e inscreva-se. Na programação:

9/11: Abertura institucional com Érika Mourão (Sesc) e Esmeralda Ribeiro (Quilombhoje).

10/11: Mesa 2 – O Quilombhoje como exercício do direito à literatura.

Com Abelardo Rodrigues, Míriam Alves e Osvaldo de Camargo. Mediação: Andressa Marques.

11/11: Mesa 3 – O Quilombhoje como exercício do direito à memória.

Com Marciano Ventura, Esmeralda Ribeiro e Jamu Minka. Mediação: Mário Augusto Medeiros.

12/11: Saída de campo – A presença negro-literária na paisagem paulistana

…

Sábado – 5 de novembro – 19h30 … Sarau do Grajaú acontece na rua Antônio Comenale, 166. Nesta edição com a escritora Celinha Reis lançando o livro ‘Significância’, o rapper Mano Moneis apresentando músicas do ep ‘Nada Será Como Antes’ e o palco aberto pra quem chegar

…

VI FLIPELÔ >>> A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) acontece de 1º a 6 de novembro de 2022, no Pelourinho, ocupando espaços do centro histórico de Salvador, com acesso gratuito em todos os eventos. A Fundação Casa de Jorge Amado celebra a memória e o legado deixado por Jorge Amado através de seus personagens. Confira toda a programação https://flipelo.com.br/programacao/

Sexta – 4 de novembro – das 16h às 20h … Táina Sena e Mariana Vilela lançam livros. Depois, show da banda Música do Mundo

