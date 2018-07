1. Você está atrasado, se olha no espelho, recebe um whatsapp de uma amiga perguntando cadê você. Sua resposta é:

a) Estou indo.

b)Vou demorar.

c)Pelaííí que eu to ficando MALAVILOSA!!

2. Alguém vai conhecer o pai da namorada. No dia seguinte você pergunta:

a) Como foi com o Sr. Carlos Alberto?

b) Como foi com o sogrão?

c) Como foi com o Gorilão da Bola Azul?

3. Você chega no trabalho, conversa com alguém na baia ao lado, vê que vai cair um baita livro imenso que está em cima da mesa. Você:

a) Diz “cuidado com o livro”

b) Grita “o livro tá caindo!”

c) Berra “Eeeeeeita Giovana, o forninho!!!!!”

4. Você vai almoçar, passa por um cachorro fofo na rua e quando alguém comenta a respeito dele, você:

a) Concorda

b) Discorda

c) Cachoooooooooooooro??? Que cachorro o que eu não sou cachorro não!!!

5. Alguém te pede um favor estapafúrdio. Você responde:

a) Putz, não vai dar.

b) Nem ferrando.

c) Aham, tá bom, senta lá Cláudia.

6. Você decide cozinhar. Pega uma panela, se dirige ao fogão e alguém te pergunta o que você vai fazer. Sua resposta é:

a) Massa

b) Risoto

c) Fazê uma sopa pá nóóóis.

7. Alguém insiste em dizer que não encontra seu nome na latinha de Coca. Você responde:

a) Que pena.

b) Te ajudo a achar.

c) Nome m*%#a a Coca não faz.

8. Alguém filosofa com você a respeito da vida. A frase mais provável de você dizer é:

a) A vida é mesmo estranha.

b) A vida é mesmo linda.

c) A vida mesmo louca e absurda é um eterno aprendizado.

9. Num restaurante, alguém pede polvo. Você comenta:

a) Polvo é uma delícia.

b) Polvo é ruim.

c) Polvo é os animaaaaaaais.

10. No fim do dia, esperando um amigo que está demorando para tomar uma cervejinha, você manda uma mensagem, ele diz que está a caminho. Você retruca com:

a) Ok

b) Venha logo

c) Taca-lhe o pau, taca-lhe o pau, taca-lhe o pau!!

—> Resultado: Caso você tenha respondido mais de 5 letras “c”, é hora de voltar ao trabalho e parar de vagabundagem.

#tamojunto

*

*

Siga nossa página no facebook: https://www.facebook.com/blogruthmanus

Siga nosso perfil no instagram: @blogruthmanus