No fundo, cuidar sozinha de uma casa não é tão difícil assim. Aliás, venho achando que desempenho estas tarefas tão bem, que resolvi reunir aqui minhas principais técnicas e constatações para facilitar a vida dos principiantes e otimizar a rotina dos veteranos. São dicas simples, mas que podem mudar radicalmente a forma de cuidar da casa, tornando o dia a dia mais simples e eficaz.

*

ATIVIDADE: lavar louça

Primeiramente é preciso classificar a louça de acordo com seu grau de sujidade, para depois definir o que fazer com ela.

Sujidade 1 (também conhecida como “ahhh moleque”): só comeu um pãozinho em cima, ou uma frutinha que pingou. Status: não tá sujo. Passe um papel toalha. No máximo um aguinha rápida (exceto se você morar em São Paulo);

Sujidade 2 (também conhecida como “sei não”): comeu arroz, uma carninha, um legume. Status: meio sujo. Lave rapidinho com uma esponja com pouco sabão;

Sujidade 3 (também conhecida como “vixe”): comeu strogonoff, feijão ou bolo recheado. Status: sujo. Jogue uma água bem quente e deixe uns 3 dias na pia, orando;

Sujidade 4 (também conhecida como “eita porra”): panelas, pirex onde algo gratinou, louça suja de gordura. Status: Deus nos acuda. Se você mora perto de algum gramado, cave um buraco e enterre. Se não, chame os bombeiros.

*Vale lembrar que há uma técnica infalível para reduzir seu tempo lavando a louça: coloque luvas (que você não sente que as coisas ainda estão engorduradas) e não coloque os óculos (que você não vê que a louça ainda está suja). Você vai poupar cerca de 40 horas por ano.

*O escorredor de pratos é a parte mais bacana. É como jogar Jenga ou Pega-Varetas depois de adulto, mas com mais emoção. Você vai empilhando tudo: vidro, facão, taça, porcelana e depois, quando quiser usar (claro que você não vai guardar tudo no armário, né?) tem que ir tirando delicadamente os debaixo para não despencar a pilha toda.

ATIVIDADE: cozinhar

A alimentação, quando é você quem cuida da casa, funciona basicamente assim:

* como você imagina:

-hoje estou animado, vou fazer um jantar ótimo

-hoje estou com vontade de comer peixe, vou comprar peixe

-hoje estou com preguiça, vou pedir pizza

-hoje está frio, vou fazer uma sopa

-hoje vou sair pra jantar, nem vou passar pela cozinha

-hoje vou fazer finalmente aquele bolo, tem tudo que precisa em casa

*como realmente é:

-hoje estou animado, mas sobrou do almoço de ontem então não vou cozinhar nada e comer aquele resto triste daquela carne bem mais ou menos

-hoje estou com vontade de comer peixe, mas descongelei o frango, vai frango mesmo

-hoje estou com preguiça, mas aqueles legumes e aquela carne vão estragar, tenho que fazer qualquer porcaria com eles

– hoje está frio, mas tem um pé de alface inteiro me esperando, bem gelado, pra comer com uns tomates véios

– hoje vou sair pra jantar, mas vou comer aquele resto de macarrão antes de sair só pra não jogar fora, que eu tenho dó

– hoje vou finalmente fazer aquele bolo, tem tud… Droga, o fermento. Que saco, sempre esqueço de comprar a porcaria do fermento.

ATIVIDADE: lavar roupa

É preciso analisar três fatores: a sujeira, o tecido e a cor.

Primeiramente, é preciso esclarecer que há alguns tipos de roupas insujáveis. São elas: as pretas, os jeans e os casacões. Essas nós nem analisaremos, pois demoram tantos anos para ficarem sujas que já terão saído de moda, ou nós estaremos gordos ou já teremos morrido.

Roupa íntima e meias: é um absurdo. Sujam todo dia. São coisas anti-ecológicas. O Greenpeace deveria fazer algo a respeito. É um inferno. Cadê a ONU nessas horas?

Roupas claras: desista. Não dá. É melhor viver de preto. Uma peça branca pro réveillon e olhe lá. Elimine todas as roupas claras da sua vida e você encontrará a felicidade. Se você for profissional da área da saúde, meus sentimentos.

Tecidos delicados como seda, chiffon, cambraia de linho, musseline: hahahahahahahahahaha sei lá, nem tenho.

Roupas coloridas: CUIDADO. Elas mancham tudo, soltam tinta, estragam as outras roupas, arruínam sua vida. São enviadas pelo capeta. Melhor lavar com água benta para ver se elas param de fazer essas sacanagens.

ATIVIDADE: passar roupa.

A forma mais prática e econômica é não ter ferro, nem tábua e sempre chegar nos lugares carregando alguma coisa na frente da barriga. Pode ser pilha de livros, vaso de orquídea, notebook ou até sacola plástica cheia de papel amassado. Depois sente-se meio corcunda e ao se levantar finja surpresa e diga “nossa, o tecido dessa blusa amassa tão fácil, é um horror.”.

ATIVIDADE: faxina

Não adianta. Você pode ser PHd em Harvard, pode ter prêmio Nobel de física, não importa: ninguém consegue entender exatamente para que servem aqueles 249 produtos de limpeza espalhados pelas gôndolas do supermercado. Eu sempre me sinto um pouco Indiana Jones quando passo por esta seção. Leio rótulos, olho os desenhos, não entendo nada, mas saio viva.

Sugiro, de um modo geral, um daqueles “limpadores multiusos”.

Eles são realmente maravilhosos, servem pra tudo: limpam o chão, os móveis, a pia, a privada, o vidro, lavam a louça, desentopem o ralo, amaciam a roupa, servem como enxaguante bucal, desodorante, limpam feridas, descongestionam as vias nasais, são ótimos para temperar aves e para servir para as visitas com gelo, caso você não tenha suco.

Ah, e tenha sempre uma vassoura em casa. São ótimas para matar baratas, bater na parede do vizinho que fica ouvindo Henrique e Juliano de madrugada e oferecer para a sua sogra, caso ela esteja sem carro.

*

De um modo geral é isso, não tem muito segredo. É só ter cuidado, zelo, ir ganhando experiência. Tudo estará sob controle. Palavra de quem domina o assunto.

*

*

*

Siga nosso perfil no instagram: @blogruthmanus

Curta nossa página no facebook: https://www.facebook.com/blogruthmanus