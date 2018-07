Sei que com o dinheiro da copa dava pra ter construídos vários hospitais, várias Casillas, quem sabe até uma Villa popular.

Dava pra investir nas nossas Fábregas.

Dava pra ter Guardado o dinheiro e mais pra frente criar uma Kompany nacional.

Sei que ninguém quer que Robben o dinheiro público.

Nem gostamos de quem Messi no que é nosso.

Tudo bem, sabemos que a copa custou uma Fortounis.

Mas, poxa, esse blá blá blá já deu no Osako.

Já deu de reclamação, de pessimismo, de Buffon, de bancar o Bravo.

Já deu de dizer que a copa é uma Kagawa.

Agora não dá pra fazer mais Navas.

Então chega de gente Cavani a cova da nossa seleção, da nossa alegria.

Chega de gente fazendo Honda.

Dizendo que a copa vai ser uma Drogba.

Chega dessa gente Xhaka.

Desse papo Cuadrado.

Chega de Neuer.

Não vamos colocar um Altidore, dizendo que deu tudo errado.

Que a copa é um Hazard.

Porque quem Persie é a gente…

Vamos lá! Vamos dizer que Eto’o confiante, que vai dar tudo certo!

Não vamos desistir das melhoras no país… A gente só Postiga mais um pouco!

Sneijder der certo, pelo menos fizemos mais metrô.

Vamos tirar selfies, pintar a cara e dar um Klose nos nossos sorrisos.

Vamos parar de chatices por uns Diaz.

Vamos parar de ficar Lugano só para os problemas.

Vamos liberar o grito da Gargano, torcer com todo o Hart.

Vamos pintar nossas Paredes, colocar a bandeira na Varane.

Vamos mostrar que a gente não se Abate, apesar de todas as dificuldades.

Vamos mostrar que gente Boateng um monte aqui.

Que nesse país Reina o alto astral.

Que esse é o Brasil, alegre e atrapalhado, que a gente tem pra oferecer, Neymar, nem menos.

Dizer que vai dar tudo certo e que Iniesta copa não vai ter pra ninguém.

Que eu Carroll ser hexa.

Cristiano é o ano do hexa.

Ja-Cheol o grande dia.

Özil é dia de festa.

Um pouco de alegria inconsequente não Mata ninguém.

Que comecem os Giorgos.

Ramos fazer bonito.

Benzema nossa seleção.

Senderos fogos e as Lampard verde e amarela.

E que se Dani…

Vamos aproveitar pra Garay!

Siga nossa página no facebook: https://www.facebook.com/blogruthmanus