Sempre me pareceu muito lógico: quer ficar, fica. Não quer ficar, vai. Século XXI, tem divórcio, tem direito de ir e vir, tem easy taxi, tem uber, tem até skate elétrico. É só ir, mesmo, não há mais bolas de ferro presas a correntes e tornozelos.

Pois é. Ninguém nunca espera amar uma pessoa sacana. Ninguém escolhe um sacana. E talvez ninguém seja deliberadamente sacana. Talvez. Mas é fácil acabar amando alguém. Alguém que parece bom, alguém que parece um futuro sem nuvens, uma lagoa que dá pé. Mas de repente, não mais que de repente, a gente pode se ver afundando no meio da chuvarada.

Não sei se alguém merece ser sacaneado. Não sou muito dessa onda de vingança, acho mesmo que a vida se encarrega. Mas se for para sacanear alguém, cara, não sacaneia quem te ama. Você pode roubar o grampeador de seu vizinho de baia, pode pegar a vaga de alguém que já deu seta, pode não avisar que veio troco a mais numa vendinha de bairro, pode fazer um monte de coisa errada. Mas não faz com quem te ama, sério mesmo.

A gente sabe que os ventos mudam, que as chamas se apagam, que os amores podem perder o sentido. É um direito de todo mundo, deixar de amar. Deixar de querer. Deixar ver ali o que sempre se quis. Não tem problema, pode ir embora. Embale suas coisas, saia de cena sem esperar aplausos nem lágrimas, ninguém roubou seu papel, nem ninguém quer te trancar na coxia.

Mas partir não é para os fracos. Partir é para quem assume a dolorosa incapacidade de ser feliz e de fazer alguém feliz naquela história. E dói pra caramba. Partir, especialmente na hora certa, virou coisa de gente excepcionalmente decente. Partir pela porta da frente, sem sombras nem mentiras, virou mérito dos grandes.

Porque é mais fácil ir ficando. Ir testando amores, comparando sabores simultâneos, traçando paralelos, seja por dúvida na alma ou por mera fanfarronice. É mais confortável alimentar esperanças e ser incoerente. É mais garantido ir levando as coisas assim-assim, só por enquanto, só pra ter certeza, certeza que demora, certeza que geralmente acaba nunca vindo.

É mais cômodo acreditar que o que se fez foi um escorregão e não uma sacanagem. É mais agradável se enxergar como alguém que fraquejou do que como um fraco. É mais fácil buscar mil justificativas do que assumir uma única verdade.

Pois é. Tanta gente no mundo pra sacanear e tem gente escolhe sacanear bem aquela pessoa. Aquela que acredita em seus olhos, que te espera com mãos ansiosas, que fica te olhando ir embora até você sumir de vista, ainda com seu cheiro na memória.

Que mau gosto, hein meu amigo? Realmente uma pena. Poderíamos ter ficado sem essa.