Políticos amavam a Petrobrás que curtia um empresário

que contratava um doleiro que escolhia um partido que não representava ninguém.

Os políticos estão com a vida feita, a Petrobrás, no bico do corvo,

O empresário foi em cana, o doleiro ganhou companhia,

E o partido finge trabalhar pelo bem de alguém.

“Balancê!”

Salvem a Fifa ia ia,

Salvem a Fifa io io,

Tristeza foi a gente notar

que a roubalheira está

até fazendo gol.

“Olha a rola!”

O Malafaia está indo

à procura da rola,

Tomando cuidado,

senão ela voa.

Pastor, não

Pastor, não

Não se reprima, não se reprima, não se reprima.

“Changê!”

Com a filha de João,

Antonio ia se casar,

Mas ele saiu do armário,

estava ficando sem ar.

“Olha a seca!”

A dengue está só aumentando

E o Cantareira está caindo

São Paulo vai estorricando

São Pedro deve estar dormindo.

E no fim dessa história

Ao secarem as torneiras

São Paulo ficava sem água,

por não racionar de primeira.

“É mentira!”

Chegou a hora da canseira,

Tem jogo da seleção.

O Dunga fica todo arrumado,

Todo emperiquitado,

Para a televisão.

Enquanto o time só faz besteira,

É lambança a noite inteira

Um Neymar não faz verão.