Ilustração: Felipe Blanco

De duas, sorrio. Três, azedo, mas até encaro. Quatro, cinco, evito. Dobrou o quarteirão, esquece.Fila dos infernos!

Dos cacoetes da humanidade, a fila é o que mais me futrica: por que, meu Deus, por que essa linha de tédio que contorna tantas beiradas e quinas desse quadradão tropical? Ordem e progresso? Come on…

Às vezes fico pensando: parece que foi o meio que inventaram para alinhar todas as chatices do mundo num minhocão humano, demasiado humano, que vai indo, vai indo, vai indo, passa pela farmácia, bloqueia a entrada da loja de cosméticos e desemboca a umas 70 cabeças de onde você só pretende pagar a conta de luz.

É gente chata de todos os tipos. O chato chato. O chato impaciente. O chato falante. O chato baixo, o alto, o gordo, o magro, homem, mulher. A tiazinha que fala do tempo. E você que, se já não for um chato de galochas, está a um passo de se tornar mais um do bando se a fila não cooperar e empacar de vez.

Que demora!

Tá calor, não? Mas à tarde chove, tá muito abafado.

Olha o relógio. Cruza os braços. Olha pro céu. Bufa. Olha o relógio, bufa, céu…

Tesouras de nossos coitos as filas. Tiranas porque irrompem ao meio fio impondo a ordem que não nos dá sequer o direito de escolhermos com quem conversar. No rabo da bichana, sobra o senhor da frente, encasquetado com o horário do dentista. Estivesse na meiúca, o chato chato e a tiazinha do tempo. E lá na frente, onde não posso estar, ah, um anjo em forma de gente, amor da minha vida.

Elas penetraram nosso ser e, ditadoras, nos enfileiraram na cultura do um atrás do outro, à la indiana. Hoje a preferência quase que involuntária pela fila está ali, entre a necessidade de piscar e a sua tara por bolinhos de chuva.

Certo dia a sorte é grande: o amor resolveu colocar você e ela, ela e você, à espera pelo caixa vago, que naquele dia poderia durar anos, séculos, milênios. A centelha é o conversê, sem chatice. Mas aí, papo vai, papo vem, você descobre que ela namora; e ela apenas te lembra que a fila anda.