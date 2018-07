Ilustração: Felipe Blanco

Gente, tuto pem? Por aqui, bais ou benos. Bais pra benos, do que pra bais, cobo potem fer. É que tô cripado. Cripe das pravas, sape? Pensei até em dão escrefer, pas sempre achei a cripe um botivo buito fraco pra derrupar os ímpetos hubados. Agora, tepois tos 25, acho que dão acho pais.

Aliás, be tesculpem em estar escrevento assim. Foi o jeito que encontrei te fazer a cripe te um crodista ter alcum sentito pro munto. A te Frank Sinatra punia seus fãs com o silêncio, pelo que conta Cay Talese quanto flacrou o cantor toente do palcão te um par em Pervely Hills:

“Frank Sinatra, segurando um copo de bourbon numa mão e um cigarro na outra, estava num canto escuro do balcão entre duas loiras atraentes, mas já um tanto passadas, que esperavam ouvir alguma palavra dele. Mas ele não dizia nada”, tiz o escritor norte abericado que, pelo texto, parecia estar são. Percepam tampém a formusura inabaláfel de Sinatra, que dem em silêncio, dem com o dariz escorrendo ficeram o bulherio sair to seu pé.

________________________________