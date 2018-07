Ilustração: Felipe Blanco

Uma gostosa passou pelada na calçada sem ser percebida. As pessoas só ficaram sabendo um dia depois, quando viram a notícia pelo celular. Os héteros solteiros – e alguns casados – lamentaram ter perdido a cena. Estavam jogando Candy Crush na hora H.

O amor tomou o ônibus, mas sequer foi notado. A moça estava tagarelando com a amiga pelo Whatsapp, enquanto o rapaz coçava a tela do iPhone à procura da música “Where is the love”, do Black Eyed Peas. Mal se olharam durante o percurso. Ela desceu no primeiro ponto, ele, no próximo. Os dois nunca mais se encontraram. O amor morreu no terminal.

