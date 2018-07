Pra muita gente, grandes enredos de livros, de peças de teatro e de filmes de Cannes nascem em algum beco habitado por figuras caricatas de boina, onde só se toca Raul e só se fala de arte, os vulgos points cult. Há também uma outra leva que partilha da teoria de que, se a comédia nasce nos shows de Stand Up Comedy dos barzinhos de playboy da Vila Madalena, o berço do drama é a prateleira da locadora em frente da qual se concentram o maior número de senhoras pensativas, visivelmente indecisas sobre o que escolher para assistir nas tardes de terça.

Eu, no entanto, diferente de todos esses, acredito que obras-primas nasçam nos ônibus. Acredito, aliás, que das entranhas daqueles monstrengos motorizados que arrotam quilômetros cúbicos de monóxido de carbono, saiam também lindos arroubos românticos, tragédias e comédias.

Antes de qualquer outra coisa, sempre dividi das mesmas impressões universais a respeito deles: ora a salvação de nossas vidas para encurtar as distâncias de casa até o médico que é lá na zona Sul; ora um trambolho que empaca o trânsito quando se está atrasado para a primeira reunião da empresa. Fora essa dicotomia em comum, acho que o restante é uma concepção bem particular sobre a coisa.

Vejo naquele espaço de poltronas alinhadas nas laterais e uma catraca ao centro uma verdadeira arena onde milhares de atores interpretam choros, brigas e risos, em intervalos marcados pelo resmungo da roleta que contabiliza mais um na plateia ou na própria cena que, logo ali, vai se construindo.

Certa vez, numa dessas jornadas até o médico, assisti a alguns atos de um belíssimo drama, envolvente a nível de quase me fazer perder o ponto.

Foi assim: a senhora já começava em cena, posicionada estrategicamente num ponto onde a luz lhe cortava apenas metade do rosto, que mirava o colo cheio de documentos. Pelas maçãs ainda rosadas e pelas poucas rugas distribuídas ao lado das têmporas, a plateia consentia que a personagem deveria ter uns 50. Eu dava uns 40, até porque a maquiagem estava ótima [a produção era de onde, hollywoodiana?].

De repente o pessoal da sonoplastia, lá da última fila de cadeiras, solta uma música de fundo no exato momento em que entra o ator: um senhor de bigodes grisalhos, poucos cabelos, de camisa amarrotada entreaberta, deixando visíveis os pelos brancos do peito. Craaack, gemeu a catraca marcando sua entrada em cena. Com seus olhos de gavião, parecia procurar uma presa previamente farejada e, ao avistá-la no único canto à meia luz do palco, dirigiu-se até a mulher perdida em seu mundo branco de papéis.

Como quem não quisesse nada, sentou-se ao seu lado como qualquer um, sem mesmo dizer bom dia, ou pedir licença. Ela mantinha os olhos presos em sua (i)lógica pilha, que ia ganhando outras formas à medida em que ela revirava folha ante folha. O senhor tentava compreendê-la com os olhos, fitando-na atentamente enquanto enrolava o farto bigode com seus dedos grossos.

A música para. O senhor interrompe uma das manobras da senhora ao colocar sua mão sobre a dela. A plateia não respira. O velho mete a mão no bolso. Solta-se música de suspense, quando ele destrincha das profundezas da camisa amarrotada uma foto. Nela, timbrada com uma baita marca de sapato, os dois. Silêncio e os olhares cruzados, sem sorriso, sem nada. Ele deu o ponto e foi embora.

Ela ficou ali, empedernida, com os papéis e a foto pisoteada colorindo seu colo branco. Música de fundo mais alta. Plateia emocionada. Bravo, bravo!

Bem, é por isso que já digo a vocês, meus amigos, que vocês nunca verão essa história ganhando um Cannes da vida e também não a verão encadernada nas estantes da Cultura do Conjunto Nacional. E as senhoras que ainda procuram boas histórias nas prateleiras das locadoras, desistam: essa dai não vão achar mesmo. Afinal, ela não brotou dos becos onde se toca Raul e só se fala de arte. Ela nasceu, na verdade, junto com um indecoroso e sonoro arroto de fumaça. Uma tragédia, né?