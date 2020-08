Será que perdemos tempo demais?

»Perdemos tanto tempo. As pessoas vêm e vão: tudo o que está vivo muda de lugar. Eu aprecio o movimento das coisas, bichos e plantas. Ventanias. Perto de casa tem um rio, sobre o rio, uma ponte de metal. Pouso a mão no metal, perto do céu, e observo as gaivotas, peixes, pombos, cães, gatos, formigas, grama, flores, copas, gentes. Da ponte a vida passa num sobre e num através, e também por baixo. Eu assisto. Tudo o que está vivo se mexe de alguma forma – ainda que, às vezes, apenas por dentro, imperceptivelmente como o arrepio de uma folha que farfalha.

Nos mexemos pouco ou nos mexemos demasiadamente? Tudo o que está vivo se move sem cessar, para lá e para cá, para a sombra ou para a tempestade. O difícil é ter a medida correta.

***

Um dia eu disse: vou para o Porto. É que São Paulo, com seu movimento incessante, havia me exaurido. São Paulo, transatlântico na tormenta dos contrastes, desigualdades, jogava meu corpo para lá e para cá, arbitrariamente. Jogava com a minha cabeça. Todo o melhor e todo o pior, tudo o que o dinheiro pode comprar e tudo o que sobra depois que o dinheiro passou: São Paulo.

Na esquina da última casa em que morei havia um senhor dormindo sob a marquise. Não falava coisa com coisa, mas a sua linguagem era a mais certa, porque toda a gente que, no meio do movimento, parava, compreendia.

Os eventos mais importantes se dão fora da linguagem, e passamos o resto da vida tentando nomeá-los, à toa. Aceito.

O essencial é invisível à língua.

***

O movimento incessante da cidade às vezes paralisa.

Eu estava duro de exaustão, depois de um dia todo, do bem cedo ao longe demais, atirado à proa e à popa do asfalto paulistano.

Perdemos tanto tempo: amantes ao mar, amigos na ventania.

Eu tinha medo que o tempo também nos perdesse e ficássemos os dois assim, na sala de espera da vida, folheando revistas antigas. Então me movi para fora. Movimento dentro do movimento, contramovimento, calculando os picos e vales das ondas eu parti quando chegou a oportunidade.

Fui para longe e estou aqui, portanto perto (o coração não muda de lugar). A vida é muito mais lenta, agora. A nau, antiga, quase não balanceia.

Você, desde a grande cidade, diz que perco tempo porque pareço muito parado. Eu, daqui do outro lado, ultramarino, vejo o tempo se desdobrar em novas possibilidades. Acordo cedo e recomeço.

Será que perdemos tempo demais?

Tudo o que está vivo muda de lugar,

mas o lugar também muda tudo o que está vivo.«