»Estou com saudade da inocência, nostalgia da ingenuidade. Vontade de voltar para aquele território aquém-mar, quando a gente achava espaço para a brisa, no meio do dia, percebendo o estrondo das palavras, à beira dos cafés, solidamente plantados no tempo. Sujando os dedos de tinta de jornal, discutindo um poema qualquer, dando forma a suspiros que se esvaíam feito dentes-de-leão.

Saudades daquele tempo de tirar uma tarde para ir ao cinema. Ver qualquer coisa em cartaz. Surpreender-me com um filme incrível ou apenas suportar a passagem das horas, dar uma chance ao espanto.

Trabalhar em dias amenos, entrecortados por queixas prosaicas: o chefe insensato, o colega puxa-saco, o perfume exagerado, a vazão da água, a temperatura da sala.

Sair do escritório para o happy hour, aprender a beber uísque ruim, uísque bom, fazer careta, experimentar as coisas, ouvir piada.

Sinto falta do cheiro das madrugadas movimentadas em que eu me aborrecia em busca de sítios mais tranquilos. E reclamava baixinho. Saudade de décadas anteriores à pandemia, aos telefones celulares e aos estímulos excessivos e incessantes. Saudade do meu próprio foco, das minhas ambições silenciosas, da clareza de propósito conciliada ao desapego de objetivos .

Estudar coisas inúteis sem culpa – sem sabê-las, à verdade, inutilizáveis. Aprender todas as letras do Chico. Descobrir que não aprendera nem metade. Então Tom, Paulinho, Caetano e um indie moderninho. Ficar bem Odara de papo pro ar, sem culpa. Trabalhar sem estafa. Ler muito, o tempo inteiro, estar sempre em boa companhia.

Ter um cantinho discreto para encher de amigos – três, quatro – e os drinks certos para partilhar histórias inverossímeis e bobagens furta-cor. A epopéia do nosso ridículo, narrada sem pretensões.

Saudade de pertencer ao tempo. Pertencer àquele tempo das coisas que amadurecem ao natural, sem aflição, abençoadas de sol, embriagadas de água.«