»Temos perseguido estranhos coelhos, em circunstâncias que já não sabemos classificar: qualquer coisa entre capricho e necessidade, delírio e obstinação. A coisa mais importante a aprender numa caçada, disseram-me, é a ciência do desistir. A diferença entre presa e predador é circunstancial.

Nós nem pensávamos em desistir, revirando as pedras do nosso país. (Bem, talvez no fundo, no fundo, pensássemos, mas o sangue que fervia matava o germe do desânimo – ou deveríamos dizer prudência?) Andávamos lá e cá com os olhos atentos ao menor sinal. Qualquer coisa fora do lugar nos chamava a atenção. Podia ser ele, enfim. Podia ser o coelho.

No começo era um esporte, um jogo, uma distração. Tudo começou com uns sonhos repetidos, vividamente revividos. Eu sonhava sempre com campos e batalhas e cavaleiros e princesas e gigantes e centauros e toda sorte de criatura fantástica. Você sonhava com amigos e festas e jardins e casas e crianças e oceanos. Era divertido trocar impressões. O que significa isso? E aquilo? Ninguém sabia muito bem, mas arriscávamos, entre um trago e outro. A matéria do sonho vazou das nossas camas, quartos, salas, à nossa vida inteira.

Arriscamos muito, até que entender virou um farol. Deve haver algum significado, você dizia, não é possível que as coisas se repitam sem engenho nem razão. Começamos a estudar o assunto. A ciência dos sonhos, o significado de certos símbolos: animais, plantas, constelações, máquinas. Reduzimos os copos e elevamos as discussões. Chamamos outras cabeças, outras vozes, para pensar junto. Fomos ao alto da montanha e voltamos. Os sonhos seguiam, embora dessem tréguas ocasionais. Será que isso significava que estávamos mais perto da resposta? Ou mais distantes? Como duas crianças vendadas ouvindo gritos de “quente” e “frio”, seguíamos aleatoriamente, porém com alguma sensação de progresso, alguma progressão à verdade.

Tinha que haver um significado.

Chamamos aquilo de coelho. A caçada ao coelho misterioso. Já não estávamos certos de haver dois ou mais coelhos diferentes: talvez fosse tudo o mesmo bicho, a mesma matéria fundamental: os meus sonhos e os seus sonhos. Levantamos a cabeça dos livros para as estrelas, depois das estrelas às ruas. Por trás de cestos de lixo, em buracos no paralelepípedo, nos vãos dos degraus, na cintura fina da fumaça: a qualquer momento, em qualquer lugar, o coelho poderia revelar-se. E, com ele, o significado.

Talvez eu esteja cansado. Ora (direis), caçar leporídeos. Ontem foi aniversário da nossa amiga. Parece que fizeram uma festa bonita, com música, comida, bebida, celebração. Acho que dei uma passada. Acho que dancei e bebi o suficiente para não saber. Eu vi você? A garota no canto da sala, olhando fixamente o movimento das cortinas, quem era?

De costas para nós, atenta ao nada. Os olhos desgastados de caçar coelhos brancos.«