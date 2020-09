»Sou uma espécie de carnívoro em recuperação. Ou melhor, em transição, pois não faço questão de recuperar nada. Anos atrás, era uma condição necessária que a refeição contivesse carne para que fosse, bem, uma refeição . Todos os dias, no almoço e no jantar, eu comia carne vermelha. Parecia muito natural. Nos tempos de penúria, comia patê barato e embutidos – ou apenas sonhava com um bife. Nos tempos de fartura, carne de primeira.

Mas hoje, só de escrever e reler essas palavras, sinto um embrulho no estômago. Ainda como carne de vaca (não tenho nenhuma simpatia pela expressão “proteína animal”), é verdade, mas pouca: um hambúrguer por mês, talvez. Ou seja, não sou vegetariano, embora goste da ideia por muitas razões.

Eu brinco que, morando em Portugal, é mais fácil largar a carne vermelha. Com o câmbio atual, um corte nobre, tipo uma picanha, sai facilmente por mais de cento e vinte reais. E a qualidade não será a mesma da carne brasileira.

Mas não é só pela grana. É também pelo sofrimento, pelo aquecimento, pelo pasto.