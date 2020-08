Ouçamos, atentamente, os loucos pelo caminho.«

»Os grandes olhos parvos e tristes de Gelsomina se abriram para mim pela primeira vez em 2001.

Eu havia acabado de emigrar para São Paulo, não sei exatamente se em busca de alguma coisa em especial, mas enamorado da estrada. Fluía com a correnteza e, mesmo perdido, não lembrava de perguntar por direções.

Não conhecia ainda ninguém na cidade grande. Em um raro dia de folga, enquanto explorava a Avenida Paulista, descobri que o cinema do Conjunto Nacional estava exibindo “La Strada” (“A Estrada”, Federico Fellini, 1955).

Eu já havia visto alguma coisa do grande diretor italiano – “Amarcord”, por exemplo, me marcara profundamente – e por isso não tive dúvidas de que aquele seria um bom programa. Meus amigos gostam muito de conhecer os estádios de futebol das cidades que visitam. Eu gosto de conhecer os cinemas de rua, os mais antigos, às vezes reformados, suntuosos, mas em geral apenas decadentes cinemas de rua.

Nunca entrara em uma sala de cinema da capital, pois estava sempre ocupado demais e com dinheiro de menos. Aquela sessão d’A Estrada, contudo, me pareceu um chamado. Contei os centavos.

Não me arrependi. Logo ao entrar na sala fiquei deslumbrado. Tinha o encanto das salas de cinema que, curiosamente, só existem nas telas de cinema. Era imensa e recendia ainda ao luxo de outros tempos – misturado ao indefectível mofo. Plana, espaçosa, acarpetada, repleta de veludo vermelho diante da imensa tela de projeção. Quase vazia.

Sentei-me em uma poltrona perfeita, central, e deixei que o maestro me espantasse sob a orquestração perfeita do Nino Rota.

***

Ano da pandemia de 2020. Nesta semana, soube que o Cinema Trindade, aqui do Porto, estava a exibir o mesmo “La Strada”.

De 2001 a 2020 são 19 anos. Não lembrava mais dos detalhes do filme (apenas da cara redonda e chaplinesca de Gelsomina), mas tinha comigo ainda latente a emoção daquela primeira vez em São Paulo.

O Trindade nada tem a ver com o Conjunto Nacional. É também antigo e tradicional, é também cinema de rua, mas, fora isso, é pequeno e mais “cult”. Porém o filme era o mesmo. Porém o espectador era o mesmo.

Ou não?

“A Estrada” é, para mim, um filme de encontros, sobre encontros, com o qual ansiava me reencontrar – mesmo sem saber, porque assim são os melhores encontros: inesperados, ainda que inevitáveis. Apenas acontecem.

Sento na poltrona e vejo dois, três filmes diante de mim, simultaneamente. Vou amarrando aos poucos todos eles. Renato em São Paulo, apenas 20 anos de idade, um caipira da megaprovíncia de Curitiba. Renato no Porto, explorador de acasos, já mais confiante na sabedoria das coisas que não se pode determinar. E “La Strada”: Gelsomina, Zampano e o Louco.

***

Gelsomina é o arquétipo da inocência, da infância inconsequente. Zampano, o homem que a compra no início do filme, é o oposto, o macho agressivo e egoísta, incapaz de expressar emoção que não seja a raiva – de todos, do mundo, de si. Forças assim se encontram, na estrada da vida. Mas como podem coexistir? Como podem mutuamente se fortalecer?

É impossível. Gelsomina apanha e foge. Zampano não se permite sentir nada por ninguém. Mas entre um e outro pólo existe o Louco, que oferece a chave que só os loucos detêm. O Louco faz peripécias que brevemente irão lhe custar a vida. Ele sabe disso, mas não consegue evitar de fazê-las. É a sua natureza.

O Louco toma uma pedra nas mãos e diz: tudo na vida serve a um propósito, um desígnio do deus criador. Mesmo esta pedra pequenina. Mesmo você, uma Gelsomina.

Saio da sala ainda inebriado pela trilha e pelos gritos sofridos de Zampano.

As ruas estão cheias, e o céu sem nuvens prenuncia estrelas. Será que todas elas terão um propósito, um desígnio? Eu não sei bem, mas desconfio. Quantas estradas, ainda. Quantos encontros pela vida.

Ouçamos, atentamente, os loucos pelo caminho.«