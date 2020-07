»O sr. sabe com que está falando?

Sabe?

Pois gostaria de lhe dizer então.

O sr. está falando com um poeta de mais de mil versos escritos, que produz desde os 12 anos de idade e que já deitou fora dezenas de milhares de rimas ruins. Sem dó.

O sr. está falando com alguém que sem hesitar incendiou dúzias de cadernos inteiros e blocos de notas e guardanapos e notas fiscais e rascunhos de próprio punho contendo incontáveis anotações de sonhos, contos, crônicas, ideias, romances, peças, roteiros, cartas, avisos, listas e declarações de amor.

Não é só isso. Está falando com um escritor rejeitado pelas melhores editoras do mundo, reprovado em concursos internacionais, com pelo menos dois romances inéditos engavetados e mais dois ou três incompletos e ainda mais profundamente engavetados.

Diga-me: quantos livros o sr. escreveu e engavetou?

Atenção, o sr. está falando com alguém que teve filha aos 23 anos de idade e segurou a barra. Que desde então tem lutado contra um leão por dia para assegurar uma educação ampliadora de horizontes, com experiências múltiplas de natureza, silêncio, cinema, cozinha, literatura, viagem, filosofia e faxina. Aliás, alguém que faz as próprias faxinas há anos, em nível semiprofissional, que ontem mesmo instalou uma caixa acoplada de vaso sanitário em casa.

O sr. já instalou uma caixa acoplada?

Aposto que não. Ouça bem o que lhe digo, pois eu pintei as paredes de três apartamentos de modo quase razoável, aprendi a fazer pães (ainda antes da quarentena), sendo que mais ou menos 70% deles costumam ficar bons, estudei saxofone e piano e em ambos os instrumentos fracassei. Não fracassei apenas casualmente, fracassei após anos de estudo, dedicadamente, meu caro sr.

Preste atenção porque fui aluno medíocre de matemática, sou um ciclista desequilibrado e motorista apenas aceitável, não sei usar furadeira e frequentemente faço rombos na parede ao pendurar quadros ligeiramente tortos.

O sr. está falando com um professor universitário que já foi ignorado por incontáveis turmas em incontáveis aulas, e que a despeito de preparar exaustivamente conteúdos originais era trocado por qualquer notificação de celular. (Mas que também formou gente de primeiro calibre, generosa, curiosa e sensata, que está aí, pelo mundo, abraçando o que o mundo dá.)

O sr. está falando com um ser humano, enfim, que diariamente questiona o significado de tudo e de todos e que desde pequeno adotou Fernando Pessoa como poeta do coração. Que tatuou versos de Eliot e de Tarkovsky. Um homem com uma linda filha e mãe e irmãos e amizades valiosas, amado por mulheres maravilhosas, esnobado por outras tantas, que a todo momento deriva para regiões distantes do pensamento e requer chacoalhões profiláticos para lembrar de que está aqui, diante do sr.

O sr. está falando com alguém que tem muito mais dúvidas do que certezas, mas que aprendeu que coragem contra o fraco é covardia – mas contra o forte, transforma o mundo.

Um homem, um sujeito. Alguém que sonha, respira, ri, chora, come, dorme, ama, teme, anseia.

E usa máscara.«