»O poeta é um fingidor, ensinou um poeta sincero. Descobri Fernando Pessoa na adolescência. Não sei se por meio da escola ou dos livros de minha mãe – já não importa. Pessoa estava lá, fingindo fingir enquanto o mundo se ressignificava. Uma mentira capaz de criar uma realidade deixa de ser uma mentira? Sempre o será? Nunca o foi?

Como leitor e como escritor, desde cedo entendi o valor do fingimento – da dissimulação malandra, da bravata ousada, da mentira esperta – no desenrolar de uma história. O despiste que traz suspense, a ilusão que, quando feita e quando desfeita, surpreende. Mas eram artimanhas restritas ao nosso entretenimento, ou, no máximo, mentiras sociais, mentiras ingênuas, como quem confessa uma dor de barriga para escapar à festa da firma.

Noutro extremo dessa história, Immanuel Kant, filófoso austero, afirmou categoricamente o contrário. Qualquer mentira é condenável, porque não prejudica apenas aqueles diretamente afetos a ela, mas sim a humanidade inteira. Cada vez que alguém mente, escreveu, contribui para corroer a credibilidade de toda e qualquer declaração.

Um exemplo famoso: suponha que um serviçal minta à polícia, quando esta bate à porta em busca do dono da casa. Queria apenas proteger o patrão. Suas boas intenções são nocivas, diz Kant, pois o dever geral é o de dizer a verdade sempre, mesmo que isso custe a liberdade, ou até a vida, de alguém.

Para mim, leitor de Fernando Pessoa, isso tudo soava como um franco exagero. Muitas vezes discuti esse texto em sala de aula, e também refutações célebres a ele, mas no fundo aquilo me parecia meio anedótico, quase uma curiosidade intelectual. Quase sem importância concreta. Imaginava como seria difícil namorar Kant.

Até que de repente me vi no coração da distopia brasileira, a distopia despudorada em que a verdade perde valor. Torna-se mais uma declaração, mais uma versão, mais um grão no deserto da moral. Já virou clichê citar George Orwell para tentar dar conta de entender o mundo atual. Mas, nestes dias opacos, olho o seio da seita bolsonarista e penso não em literatura, mas em filosofia. Em Kant.

O Brasil atual é a materialização da tese kantiana: uma terra esbulhada de razão, assombrada pela desconfiança, pela infinitude de versões e falsificações que rapidamente se fazem verídicas. Não falo em sutilezas: nem a materialidade mais violenta da miséria e da violência são capazes de se impor. Nada é o que é, quando tudo pode ser o que se faz parecer – com esforço cada vez menor, diga-se de passagem. Basta soar o berrante e a manada ecoa. Na distopia brasileira, verdade e mentira perdem valor.

Sinto saudade das mentiras elaboradas da ficção, da falsificação teatral que revelava uma verdade indizível. Existe desde sempre, na arte, um tipo muito especial de mentira: aquela capaz de acessar porões ocultos. Contos de fada, mitos. A nossa grande mentira, porém, é mamadeira de piroca, é dizer que não disse o que disse, contestar a concretude da fome e da morte, a mais absoluta das verdades. A mentira vil, arrastadora de ressentimentos.

Nestes quarenta anos de leitura e de afeição à poesia, ao teatro, ao romance, nada poderia ter me preparado para a tragédia onde ficção e realidade não apenas se confundem como se fundem e mutuamente definham. Não há mais base comum para o diálogo. As palavras não têm peso, as instituições perdem gravidade.

Kant estava certo. Não importa de onde venha, a mentira corrói a humanidade. A nossa humanidade.«