arte: renato essenfelder/stable diffusion

»Hoje os jornais estão cheios de notícias sobre Gal. Números, datas, eventos, marcos, fatos e fotografias. Destrincharão a sua biografia: altos, baixos, medos, fracassos, conquistas. Caras e bocas, tropical, a todo vapor, Gal. Repercutirão a importância de sua obra, de seu legado; farão listas de melhores interpretações, memoráveis apresentações, discos imperdíveis. Talvez interessem-se por fuxicos picantes, moda e política, seios e devaneios, família.

E seguirão as entrevistas, os especialistas, as avaliações. Milhões de palavras, cenas de arquivo, registros banais. Uma incessante homenagem à artista que foi. Surgirão também os críticos em busca de cliques, mugirão os insensíveis. A artista que é passará por cima de todos.

Mas Gal, obviamente, não estará ali, naqueles discursos, naqueles catálogos e gravações. Não é, ao contrário, que esteja em lugar nenhum, que se tenha desaparecido do mundo, simplesmente. Não é, também, que se tenha tornado onipresente, porque em todas as telas, em todas as mídias, como numa febre delirante, vemos Gal. Não.

Ela habita, e habitará, um lugar especial, ainda sem nome, de onde nos envia cartas de amor, cartas sublimes e cartas ridículas, cantos de aconchego e dor. De lá dirá, ou melhor, cantará, aquilo que não soubemos dizer – muito menos cantar.

Aquilo que mal e mal soubemos sentir, ela sentirá, ainda, onde estiver. E isso será a sua música – palavra, ritmo e melodia. Seguirá dando forma àquela aflição sem nome que nos visita, de tempos em tempos, à margem do rio, à beira do mar, entre os edifícios da cidade. Aquela aflição que nem sabemos se boa ou má, mas que inteira, necessária, que implora por uma palavra.

Gal sabe a palavra. Sabe o som da palavra, sabe avivá-la, saturá-la do máximo de sentido.

Inteira Gal ecoa em nós. Não perde uma nota, não recua, não desafina. Da nossa angústia sem forma faz canto e poesia, exprime o que a gente sozinho não saberia. Grita quando não podemos, sorri o que não soubemos – até que, num instante, torne-se agudo e claro como a sua voz. Inteira ecoará para sempre em nós: caras e bocas, tropical, a todo vapor, Gal.«