»Dizem que se você olhar para alguma coisa, qualquer coisa, por tempo suficiente, algo acontece.

Talvez não com o objeto em si, mas com o sujeito. A gente.

Eu tenho olhado muito para as paredes. As paredes do meu quarto,

do corredor,

da sala.

As úmidas paredes do banheiro, cobertas de azulejo português.

As paredes da minha casa.

Às vezes penso do que são feitas essas paredes? O que há por trás delas? E dentro? Quem as ergueu? Quem as tocou?

O que nelas

se partiu

e por quê?

Para descobrir, eu observo.