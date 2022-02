»Poetas, profetas, proletários e vagabundos: vamos brindar. Qualquer pretexto, por favor, qualquer pretexto vou aceitar.

Na semana passada, perguntava onde estão as pessoas felizes. Faz algum tempo, é verdade, que não as encontro nas salas de aula, nos vagões do metrô, nos sofás acolchoados e nas mesas de bar. Embriagadas, sim; anestesiadas, talvez – mas não felizes, transbordantes dessa matéria inefável que é o contentamento.

Uma amiga, também sintonizada ao mesmo espanto, pergunta o que fazer. Minha vontade é apenas repetir, como no poema do Drummond: não nos afastemos, por favor, não nos afastemos demais.

A nossa sensação é que a vida sempre foi uma estranha atividade, um inexplicável jogo de forças que colidem e arrastam, conduzindo-nos para lá e para cá. E também uma brincadeira de empilhar tijolos e construir refúgios, abrigos contra a tempestade. Ou seja, a boa vida era vivida nos intervalos. Viver sempre foi interromper as interrupções da vida. Gerenciar essas interrupções com instantes de beijo, abraço e risada.

Ou, como eu lhe dizia, encher o cálice do contentamento para depois esvaziá-no na boca – e na roupa, e na pele. Então, com o peito sossegado, a cabeça distraída, retomar a tarefa, que não vou dizer ingrata, que não vou dizer sem sentido: a tarefa fundamental de encher o cálice do contentamento até que seja possível dar ao menos um gole.

Distraídos, disse o poeta, venceremos. Sem a sagrada distração, o que resta é uma paralisia ansiosa, soluçante e cabisbaixa.

Sempre foi assim, penso, mas, ao mesmo tempo, algo mudou. Será o cálice que ficou mais difícil de encher? O líquido goteja miseravelmente sobre a borda fina e quebradiça. Será a sede, que cresceu? Será qualquer desordem na nossa capacidade de engolir, deglutir, refrescar?

Mas isso são diagnósticos, e queremos soluções. O que fazer? Ainda que um dependa do outro, não nos desviemos muito. O que fazer, ela pergunta, como combater a apatia? (A apatia, eu, professor, não subestimo: é o verme que corrói tudo o que de interessante a vida possui.)

Não haverá solução, amiga – solução não há. Terapia, com certeza. Conversar, sempre. Além disso, encarcerados no edifício da resignação melancólica, o que podemos fazer é espalhar pequenos momentos de prazer, como pequenos focos de fogo que iluminam e enfraquecem a viga de ferro escuro, que animam a noite e aquecem o corpo, ainda que só por um instante.

Cultivar pequenos fogos, semear discretos jardins urbanos. Tentar, não desistir de tentar. Movimentar o corpo em qualquer direção. A vida, aquele jogo de construir castelos e encher cálices, só acontece no movimento – ensaiado ou não, isso pouco importa. Tentemos. Persistamos.

Vamos criar pequenas belezas, amiga, desenhar mandalas de areia. Recomeçar, recomeçar, recomeçar. Ainda que o projeto seja muito grande e inexequível, depositar um grão no círculo e comemorar a exatidão da poeira no desenho.

Depois vem o vento, depois cai a chuva. Mas tu e eu teremos uma história pra contar – e só as histórias que contamos nos podem salvar.«