»Sou uma espécie de apóstolo da poesia, mas sem solenidade nem promessa de salvação.

É que existe algo de religioso em um bom poema, em um verso que alarga as portas da percepção. Se houver Deus, está na poesia. Um deus antigo como a escuridão, deus verbo que tilinta pela língua, soprando seu vento sagrado sobre aqueles que caminham e aqueles que contemplam, aqueles que viajam e aqueles que amam, aqueles que dançam.

Aqueles que criam.

Esses são os meus verbos favoritos, impregnados do sopro divino.

Impregnados do sopro divino, animam-se como bolhas de sabão. A poesia é isto, uma espécie de sopro vivificante sobre a vida, o expirar de um deus que brinca e chora. E quando seu ar toca a matéria translúcida e frágil que cobre todas as coisas, criam-se esferas mais leves do que o ar, que refratam a luz e colorem o mundo.

Gosto de colorir o mundo com os meus poemas favoritos. Comecei pelos curtos e fáceis, espertos, marcados por frases de efeito. Depois fui avançando para poemas mais longos, mais profundos, que já não arrancavam mais um sorriso matreiro, mas provocavam uma espécie de êxtase religioso.

Os meus poemas favoritos mudam de estação em estação, livres como versos. Mas alguns perduram, nem que seja por um fiapo, um finíssimo filamento de aranha, uma corrente de prata que penetra através do consciente até o grande homem dentro de mim, que sorri.

Tatuei trechos de dois poemas. O primeiro é “A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock”, escrito pelo anglo-americano TS Eliot por volta de 1915. Os primeiros versos, que li lá pelos 18 anos de idade, ficaram marcados para sempre: “Let us go then, you and I, / When the evening is spread out against the sky / Like a patient etherized upon a table“. Em tradução livre:

Vamos então, você e eu,

Quando a noite se espalha contra o céu

Como um paciente sedado sobre a mesa.

Que canção de amor estranha, eu pensei, que se inicia em uma noite anestesiada. Ao mesmo tempo, que ideia empolgante: logo nos primeiros versos, um convite à aventura, como um poeta que atravessa o inferno para encontrar a sua amada.

Mas Prufrock, o frágil, complexado e paralisado protagonista dessa canção de amor, não encontra nenhuma amada, não parte em nenhuma jornada épica. É um homem cindido entre ação e inação, que não conversa exatamente conosco, mas sim consigo mesmo. Põe em diálogo duas dimensões de si: o homem que quer ousar, viver, e o homem prudente demais, acovardado, que já desistiu de qualquer aventura. Não somos todos um tanto assim? Temerosos, ansiando aventuras? Aventureiros clamando por sossego, raízes, pertencimento?

Meu outro poema de pele é de Arseny Tarkovsky, pai do cineasta. Contemporâneo de Eliot, o russo captou um outro sentimento, alegremente melancólico, com o qual me identifico. Diz em lindos versos:

No sol está quente

Mas tem de haver mais.

O poeta olha ao redor, contempla a natureza, a beleza do dia iluminado. Mas segue inquieto. Apesar de todas as belezas do mundo, apesar da sua sorte de estar são e salvo e forte, falta-lhe algo.

É preciso que haja mais do que aquilo que vemos, mesmo quando o que vemos é perfeito e belo.

O que poderia ser esse mais? O que estaria além e acima do verão, dos dias claros e quentes, dos campos e flores e colinas e árvores?

Deus?

Poesia?«