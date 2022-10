»Comunismo. Co-mu-nis-mo. Nem tão de repente: há anos a expressão voltou a circular com força em salões e porões de todas as classes sociais, de cima para baixo. Associado à religião, à economia, à cultura, o comunismo é qualquer coisa demoníaca. Ao mesmo tempo miséria, decadência e medo. Ao mesmo tempo todas as coisas ruins, tudo que impede o nosso crescimento, o nosso florescer. Ah se o Brasil não tivesse tantos comunistas. Ah se o Brasil não fosse governado desde 1500 por descendentes diretos de Marx, Engels, Lenin e companhia.

Ou seriam ascendentes? Os indígenas, esses comunistas.

Sempre que alguém fala de comunismo como um espantalho, é preciso prestar atenção. O olhar cuidadoso percebe as mãos sorrateiras do pastor enfiadas no rabo do simulacro de palha, movendo-o para lá e para cá, histrionicamente. Babando e fazendo careta como se Lúcifer, e não o Cristo, fosse o comuna original.

Comunismo virou dessas palavras guarda-chuva que dizem tudo sem nada dizer. Um desses fantasmas genéricos que não ajudam a entender o problema, muito menos a resolvê-lo. Eu gostaria de ouvir, dos evangelistas da direita reacionária, qual é, afinal, o problema. Não a “ideologia de gênero”, que não existe, nem o “marxismo cultural”, que é uma fraude, nem o “foro de São Paulo”, aquele convescote sem bilheteria. O problema verdadeiro, de fundo, da forma mais específica possível.

Assim como “ciúmes” é um termo genérico para mil problemas de relacionamento, que podem ter mais a ver com inveja, solidão ou medo, “comunismo” é um termo genérico da paixão reacionária que criminaliza o que não é espelho.

Quando um galã farsesco fala na ameaça do comunismo, portanto, presto atenção à mão dentro do espantalho e penso se, na verdade, ele tem medo de ser passado para trás neste mundo em lenta mutação: mundo em que trabalhadores exigem melhores condições, em que mulheres conquistam espaço, em que gays perdem a vergonha, negros desafiam a opressão, pessoas de todos os cantos protestam contra um sistema que exaure a natureza.

Quando uma vendedora de fantasias destila mentiras na internet, vejo alguém incomodada com a petulância das empregadas domésticas, a lotação dos aeroportos, a ameaça de abrir mão da décima fatia de bolo para que um faminto possa comer. “Eu quero o bolo inteiro”, dizem. “A desigualdade é boa, é necesssária”, insiste. Têm saudades da Idade Média, sonhando com a vida da realeza. Aquilo sim é vida.

Quem ameaça esse belo projeto são os comunistas, é o comunismo. Antes mesmo de eu tentar conter a risada, o peito aperta, a garganta afunda, e o sentimento vira uma outra coisa, muito mais pesada. Uma espécie de lástima irritada, de indignação pesarosa. Como chegamos a isso? Como nos tornamos tão tolos a ponto de querer incendiar espantalhos e gritar contra as sombras na parede, achando que isso nos garantiria algum futuro, enquanto marchamos rápidos para o atraso?

Precisamos de nomes melhores para os nossos afetos, os ódios, as paixões. A ameaça comunista, que rigorosamente nem de longe existe, é uma ameaça de que, contra o que?«

_____________________________________________