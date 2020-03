»Sempre achei que viajar é uma das experiências mais enriquecedoras que há. Já escrevi alguma coisa sobre isso. Mas há viagens e viagens, e agora, perto dos 40, confesso que já não são todas as viagens que me excitam.

Muito pelo contrário. Nos últimos cinco anos comecei a dar conta dos primeiros sinais de uma ansiedade pré-viagem até então desconhecida. Funciona assim: em um momento de empolgação, vejo uma oportunidade – promoções aéreas, a visita a uma pessoa querida, um congresso interessante – e na sequência, impulsivamente, compro a viagem (em suaves parcelas).

Passada a adrenalina, contudo, bate um pesar, uma preguiça. Seguem-se semanas, às vezes meses, em que evito pensar no tema. Chegada a véspera do embarque, sou tomado de um desânimo mortal. Viajar para quê? É muito dinheiro, é muito esforço: fazer mala, ir ao aeroporto, submeter-se aos controles de imigração (cada vez piores), e, principalmente, suportar turbulências. A esta altura, vou porque não existem reembolsos – ainda bem.

*

Retrospectivamente, vejo que o mesmo se deu com várias coisas outrora mui excitantes para mim. Uma noite no bar, um primeiro encontro: as aventuras irresistíveis dos 20 anos de idade agora dificilmente me tiram da rota. Com sorte, lá pelos 30 a gente aprende a curtir a própria companhia – veja bem, a minha me oferece boa música, comida, filosofia, piada e filmes.

Nos damos muito bem, quase sempre, eu comigo. E viajar arranca-me de mim.

Mas algumas companhias, assim como algumas viagens, bares e comidas, enchem-me de curiosidade, arrancam-me da rota.

Volto de uma dessas viagens. Volto de uma exploração impulsiva, inesperada e fascinante. Assim foi Israel.

*

Nunca na minha vida imaginei ir a Israel. Não sou de apegos religiosos. Não sou judeu. Meu avô era libanês, que é a referência mais próxima que tenho da região, mas emigrou antes de Israel ser Israel e não sei o que ele achava da história toda, de tanto sangue derramado. Não falava de seu passado. Emigrado, não falava de quase nada.

Minha mãe, muito católica, empolgou-se mais do que eu. Para mim, era apenas uma oportunidade: as passagens estavam a bom preço, eu estava de férias não muito longe dali, e uma amiga se ofereceu para me receber e acompanhar por lá. Por que não?

Gosto de fazer as coisas sem expectativas. Era apenas uma viagem, e por ser apenas uma viagem, acabou sendo das melhores que já fiz (colocaria no meu top 3, talvez, pertinho de Japão e Itália). Durante os vôos e escalas pus-me a ler alguns livros sobre a região, sua história e conflitos. Encontrei naquelas páginas um país muito complexo.

No aeroporto, as placas em hebraico e em árabe, os soldados armados e o controle de imigração especialmente rigoroso me davam pista de que chegara a outro planeta. Nas ruas, contudo, o que vi foi uma espécie de microcosmo do que somos: toda a confusão, a glória, o engenho, a compaixão, a fé, a ganância e a violência humanos condensados em um punhado de terra árida. Não era outro planeta, mas sim aquele em que sempre estivemos – abençoado pelo cheiro de pão quente em meio à balbúrdia das ruas.

O saldo disso? Volto mais confuso do que fui. Que bom. Quem conhece algo em primeira mão, quem se aproxima da impossível verdade, sempre se confunde um bocadinho mais. Talvez por isso eu tenha gostado tanto dessa experiência. A boa viagem, assim como a boa companhia, o bom passeio, tem que ter algo de mistério e de contradição.

Algo terrivelmente humano, alguma coisa de caos que faça parir estrelas.

Enfim, o que me enfastiava eram os destinos assépticos, montados, e as pessoas de gestos ensaiados, prontas a vender certezas: encontros de aplicativos, vida instagramável.

Cercado de convicções eletrônicas, pretensiosas, eu não saio mais para ser explicado, para me explicar. Gosto mais de me confundir. E de viajar.«