»Às vezes acordo e continuo a dormir. Eu continuo a dormir enquanto procuro os chinelos tateando o chão sem ver, sentado na cama; enquanto me levanto e caminho até a porta do quarto. Acho que isso acontece com toda a gente.

Mas então eu sigo até a cozinha e faço um afago no cachorro pelo caminho (que já terá despertado, ansioso e faminto). Pego um copo d’água, volto, escovo os dentes, volto, tiro a água da chaleira elétrica e passo o café, volto, termino de me vestir e escovo outra vez os dentes – desta vez com mais ligeireza. Calço os sapatos e saio. Continuo a dormir.

Continuo a dormir acordado. Isso já não sei se acontece com toda a gente. Eu durmo enquanto espero a composição do metrô, enquanto flutuo pelas estações que se sucedem num átimo, enquanto desço e aperto o passo para não chegar atrasado à universidade – onde invariavelmente tomarei um segundo café.

Entro em sala para a primeira aula. Depois a segunda. Hora do almoço. Sigo ao mesmo restaurante de sempre, nas proximidades, desviando dos automóveis. As pessoas cruzam sem olhar – estarão sonâmbulas? Entro. Sem hesitar o corpo esbarra na mesma mesa, terceira à esquerda, colada à parede, no fundo do salão. A garçonete vem sorridente, entrega-me o cardápio, que não olho, traz-me a Coca-Cola e o prato excessivamente preenchido, que num instante esvazio.

Não lembrava de ter fome, mas como tudo.

Aulas da tarde. Uma, duas. Deu o horário. Faço o caminho inverso, precisamente: um quilômetro de calçada, sete estações de metrô. Volto para casa e sento, cansado. Levanto: passear com o cachorro. Logo o jantar e dormir. Deito na cama sem saber se estou acordado. Acho que não.

É agradável fechar os olhos e imaginar qual sonho a madrugada trará.

Durmo tranquilo e sem remorso: um sonho dentro de um sonho. Todas as coisas estão no seu devido lugar: cachorro, comida e trabalho. Ainda que não seja eu (desperto) a concertar o cotidiano, a alimentar o movimento, tudo acontece. Tudo o que cai em minha vida gira e encaixa num suave movimento sem estalos. A partir do momento em que se materializa, é.

Mas noutros dias eu faço mais do que lavar, andar, nutrir e prover. Durmo, ainda sim, mas enquanto isso aquele cara, aquele mesmo cara com a minha cara, cavalga leões e adestra gigantes. Torce grossas barras de ferro, implode prisões, abre caminho na mata. Chega ao topo da montanha, sente o vento frio na cara.

Esses dias sim, o verdadeiro problema. Os dias de glória. Os dias que aparecem nas fotografias.

Nas fotografias, quem é o cara que sorri?«