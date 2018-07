arte: loro verz

» Todo mundo tem um filme inesquecível. Ou vários. São duas as minhas memórias mais marcantes de cinema. Em ambos os casos, estava sozinho, meio à toa, chutando pedrinhas na calçada, quando passei diante de uma sala de projeção. Em ambos os casos, meio deprê, meio de saco cheio com a vida, essa imensa coleção de expectativas frustradas.

É a hora perfeita, pois, para ir ao cinema.

Mais do que uma rota de fuga em plena Avenida Paulista, o cinema se configurou, assim, como um portal para a dimensão mais feliz de mim mesmo. Não uma fuga, mas uma alegre possibilidade. Não portal, mas plano de sonho e imaginação: mundo de infinitos mundos. Dizer fuga, escape, break, intervalo, seria reduzir essa imensidão.

Tive sorte: admirei o horizonte aconchegado no ombro de gigantes. Na primeira ocasião, memória mais marcante, aninhei-me ao pé do ouvido de Fellini, que me conduziu estupefato por sua Estrada. Fascinado por Gelsomina e Zampanò, pela música de Nino Rota, pela fotografia impecável, saí da sala quase duas horas depois com a sensação de retornar à vida.

Noutra experiência sem fim em mim descobri um mundo profundamente perturbador. Em “Fale com Ela“, de Almodóvar, aprendi sobre a potência estranha do silêncio e me emocionei com as várias dimensões da incomunicabilidade do amor – entre homem e mulher, entre mulheres, entre homens, entre pessoas quaisquer. Na curiosa cena com Caetano Veloso, lembro dos soluços abafados na imensidão da antiga sala do Conjunto Nacional. Ninguém sabia o que era aquilo que apertava a garganta como uma gravata invisível.

Ambos ganharam Oscars. Fale com Ela, de melhor roteiro original e melhor diretor. La Strada, de melhor filme estrangeiro.

Mas hoje, na minha vizinhança, hoje comemoram o prêmio a Leonardo DiCaprio.

