»Minha filha chegou àquele momento dramático em que tem de escolher o que quer fazer pelo resto da vida. Beira os dezessete anos. Já é tempo, a sociedade grita, neurótica e aflita.

Eu entrei para a faculdade com exatos dezessete anos. Meses antes de minha primeira aula no curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, ainda tateava possibilidades no ar, titubeante. Acordava de manhã cedo e, enquanto me vestia para a escola, pensava: acho que eu seria um bom engenheiro de computadores. Ou, quem sabe, poeta.

Na época, marquei x em quatro ou cinco possibilidades diferentes de graduação. Em uma faculdade prestava jornalismo e direito; em outra, agronomia e computação. Também cogitei psicologia e, claro, letras. Fiz muitas provas – sempre incerto. No fim, fui pragmático. Matriculei-me no curso que não cobraria mensalidades, já que o dinheiro não chegaria para uma instituição particular.

***

Meu problema era o mesmo de sempre, o mesmo de hoje e de ontem: interesses demasiados. Tenho imensa curiosidade de saber programar computadores e passar café, falar latim e viajar; escrever, ler, conhecer, desconhecer, desenhar, cozinhar, tocar piano e conversar sobre sentimentos – afinal, a coisa mais fina do mundo é o sentimento, aprendi com a Adélia Prado.

Cada escolha é uma eliminação, cada fazer é um deixar de fazer, cada passo à frente distancia a gente de uma metade do horizonte de possibilidades. Às vezes paraliso, quando penso assim. Pensar assim não é bom, afinal. Quando esqueço do que abri mão e simplesmente brinco com o conhecimento do agora, como uma criança que para de chorar quando se intriga com as formas de objeto desconhecido, não tenho ressentimentos. Não dá para fazer tudo bem; não dá para fazer tudo, e tudo bem. Esta vida tem que bastar.

Minha filha vai fazer dezessete anos e está às voltas com as angústias do vestibular. Sinto sua aflição, habitei esse lugar. Mas hoje, assim como minha mãe fez há vinte anos comigo, busco relativizar a importância dessa encruzilhada. No tempo de uma vida bem vivida cabem muitas carreiras, muitos amores – lágrimas, piadas, amizades.

Voltar três casas no tabuleiro, ao contrário do que dizem os jogos, não é nenhum castigo.

Assim o mar avança, assim a natureza, a lua, as estações. Porque só a gente tem que seguir sempre em frente, ser linear?

Quanto mais se vive mais se percebe a desimportância relativa desses momentos solenes: um x no vestibular, o aplauso de estranhos, pilhas de dinheiro.

Ainda bem que a gente caminha, e, caminhando, suaviza as angústias dos dezessete, dos vinte e três, dos trinta. Depois de uma bifurcação vem outra e outra e outra. Quase tudo se relativiza, com o tempo. Quase.

A vida se ramifica

— mas devemos cultivar nosso jardim.«