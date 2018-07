arte: loro verz

– Chegamos à quinquagésima crônica com esta Primeira Grande Lista de Males Crônicos da Contemporaneidade.

49 coisas que odeio.

1. Pessoas que vivem cheias de certezas (de qualquer coisa que não seja a incerteza).

2. Profetas da obviedade.

3. Profetas da obscuridade.

4. Não gosta de cachorro.

5. Não gosta de música.

6. Não gosta de poesia.

7. Não gosta de nada.

8. Inapetência.

9. Cita filósofos obscuros, obsclaros e filósofos em geral na fila da padaria.

10. Não tem tesão.

11. Prudente demais.

12. Motoristas de automóveis em geral.

13. Religiosidade demais; religiosidade de menos.

14.Corujas que giram as cabeças como que possuídas pelo demônio d’Exorcista.

15. Zumbis devoradores de cérebros em filmes dos anos 1980.

16. Televisores fora do ar (cf. Poltergeist).

17. Palhaços (cf. It).

18. Mãos firmes demais, que não tremem.

19. Síndrome de peter pan.

20. Cobras e aranhas (visíveis a olho nu).

21. Salas sem janelas banheiros sem janelas, vidas sem janelas.

22. Minha voz no gravador.

23. Gente que não chora.

24. Gente que sempre chora.

25. Gente que “sempre”.

26. Gente que “nunca”.

27. Quando o telefone fixo toca.

28. Quando o celular toca depois das 23h.

29. Militantes desalmados.

30. Avião.

31. Armas de fogo.

32. Alunos silenciosos demais.

33. Alunos barulhentos demais.

34. Gente que grita.

35. Sono interrompido, coito interrompido, tudo interrompido.

36. Tatuagem sem sentido.

37. Chove não molha.

38. Perfume excessivo.

39. Arrogância.

40. Desinteresse, falta de curiosidade.

41. Olhos no celular no primeiro encontro. No segundo. Em qualquer.

42. Televisão com o volume alto.

43. Diálogos artificiais.

44. Cerveja quente, batatas frias.

45. Comentaristas raivosos de internet/da vida.

46. Fofoca, inveja.

47. Ócio destrutivo.

48. Computador que dá pau.

49. “Precisamos conversar.”

– E uma que amo.

50. Encontros-surpresa, surpreendentes. Lembranças; inesperadas gentilezas.

