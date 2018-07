arte: loro verz

trilha sonora: Solitude is Bliss

» O tempo demasiadamente quente acirra minhas tendências antissociais. É impossível amar no verão. Fujo de abraços, evito contato fora do ar-condicionado. Acho OK levar um gelo – acho até desejável. Beijos gelados, olhares gelados.

Neste verão, talvez no ano inteiro, pretendo evitar pelo menos dez tipos de pessoa.

1: Pessoa que fala sobre si o tempo inteiro. Eu por exemplo jamais falaria de mim assim gratuitamente porque eu sou um cara discreto, culto e acima de tudo educado.

2: Pessoa intolerante. Estamos todos de saco cheio dessas pessoas insuportáveis que não concordam conosco e, sinceramente, deveriam todas ser despachadas para uma ilha no meio do Atlântico.

3: Pessoa-chavão. Apesar de a vida ser uma caixinha de surpresas, como o futebol, não há nada como um dia após o outro para nos afastarmos dessas más companhias.

4: Pessoa dogmática / cheia de certezas. Todas as mulheres são vítimas dos homens, que são todos uns canalhas.

5: Pessoa neopseudopolitizada. Sabe que os petralhas destruíram o país com esmolas e quadrilhas. Ou que os tucanalhas vão privatizar tudo e massacrar os mais pobres.

6: Pessoa orgulhosamente ignorante. Afinal, pra que ler um livro se você pode ler o resumo do resumo dele no grupo do What’s? Poesia é coisa de boiola. Trouxas.

7: Pessoa que fala alto demais (e, ainda por cima, idiotices). O FODA DAS FÉRIAS É INTERROMPER O TREINO MAS EM FEVEREIRO PARTIU MONSTRO.

8: Pessoa sem humor. O que você quer dizer com sem humor?

9: Pessoa à prova de erros. Pessoa eu bem que avisei.

10: Pessoa que leva listas muito a sério. «

______________________________________________

Siga Males Crônicos no Facebook.

(Clique em “obter notificações” na página)

Atualizações todas as segundas-feiras.

Twitter: http://twitter.com/essenfelder



______________________________________________