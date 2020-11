Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano, precisou passar por uma cirurgia de emergência neste sábado, 14, em Goiânia, devido às complicações de um sangramento no intestino grosso, motivo pelo qual está internado desde o a última terça-feira, 10.

Zezé acompanhou o pai, de 82 anos, no procedimento e disse aos fãs na manhã deste domingo, 15, que tudo correu bem.

“Meu paizinho fez uma cirurgia, estava com muito medo e por isso viemos correndo”, disse o cantor ao lado da mulher, a influenciadora digital Graciele Lacerda. “Agora temos que aguardar a recuperação dele e manter a fé acesa.”

Zezé e Graciele estavam voltando para a fazenda, no interior de Goiás, quando deram o comunicado pelos stories do Instagram. “Seu Francisco está provando mais uma vez que é um grande guerreiro, um cara forte que tem as mãos de Deus sobre ele o tempo todo. Agradeceu aos fãs pelas energias positivas”, completou o músico.

O idoso trata um enfisema pulmonar há mais de dois anos. Em fevereiro deste ano, ele deu entrada em uma UTI de Goiânia para tratar um quadro de infecção causado pela doença respiratória.