Ticiane Pinheiro e César Tralli estão casados desde dezembro de 2017 e a apresentadora afirma que o marido exerce bem o papel de ‘paidrasto’. Tanto que Rafaella, de dez anos, filha dela com o empresário Roberto Justus, às vezes chama o jornalista da Globo de pai.

“Roberto é super presente e a Rafa é apaixonada por ele, mas às vezes ela chama o César de pai sem querer e começa a rir. Ela se confunde, como qualquer criança. O César exerce bem o papel de ‘paidrasto’. Ele diz que tem carinho de pai por ela, mas sabe que esse lugar é do Roberto”, contou Ticiane ao UOL.

A apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV, afirma que foi a primogênita quem despertou em Tralli o desejo de ser pai, porque antes, quando começaram a namorar, ele não queria. No ano passado, o casal deu as boas-vindas à Manuella, que completa sete meses de vida na quarta-feira, 12.

“Não é porque me separei que tenho trauma de casamento. Fui feliz durante oito anos e queria reconstruir a minha vida. Adoro rotina e ter uma pessoa ao meu lado para dividir. Eu busquei isso. Sou uma pessoa de namoros longos e gosto de família. Fico muito feliz de ter realizado esse sonho porque eu queria construir uma família e ter mais um filho”, contou Ticiane.

Sobre a possibilidade de aumentar a família, a apresentadora, de 43 anos, diz que vai “deixar rolar”. Embora Rafa peça muito um irmão, e Manu tenha poucos meses de vida, ela diz que um terceiro filho não é um plano, mas também evita. “Se eu fosse mais nova eu falaria em esperar. Agora eu não tenho tempo de pensar. É deixar rolar. Se for para ter mais um, vai vir. Eu entrego na mão de Deus”, afirma.