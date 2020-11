Tatá Werneck participou de uma live com a atriz Ingrid Guimarães na sexta-feira, 27, e falou sobre o sonho de ver sua filha Clara Maria, de um ano, sendo batizada pelo Padre Fábio de Melo após a crise do coronavírus.

“Ela vai ser batizada pelo padre, mas depois da pandemia. Ela ainda não tem madrinha, não”, disse a apresentadora do Lady Night.

Em tom de bom humor, Tatá brincou com o fato de a garota ainda não ter sido batizada. “Quando ela nasceu, também não tinha nome. No berçário, todos os bebês tinham nomes, enquanto na caminha dela estava escrito: ‘Bebê de Talita'”, completou.

Na sexta, 27, Tatá postou no Instagram um momento de carinho com a menina na piscina.

“Queria tirar uma foto levantando você para cima bem alto, você rindo e eu também. Porém você é pesada e mamãe não aguenta. Preciso apoiar seu peso no meu joelho. Vocês poderiam ver essa foto e imaginar que a Deusa está mais para o alto e eu com o braço mais levantado? Obrigada. Podem imaginar que fiz as unhas também? Agradeço novamente”, escreveu.

Confira a publicação: