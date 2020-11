A atriz Sthefany Brito, de 33 anos, publicou neste domingo, 15, a sensação de ser mãe e as reflexões que tem ao amamentar o filho Antonio Enrico. O menino nasceu em 2 de novembro deste ano, fruto do relacionamento dela com o marido, o advogado Igor Raschkovscky.

“Toda mamada ele segura meu sutiã com muita força. E eu sempre falo baixinho no ouvido dele: ‘a mamãe está aqui, meu amor, não vou fugir’. Desde o início que vi ele (sic) segurando com toda força eu repito essa frase”, disse.

Por outro lado, Sthefany também falou sobre as dificuldades e contradições da vida materna. “Várias vezes me peguei falando isso [que disse acima] e pensando o contrário… e, claro, me sentindo culpada e chorando. Sim, às vezes a vontade era fugir da dor da mamada, mas queria fugir com ele. E aí, como fugir da mamada? Enfim… mães me entenderão”, escreveu.

[leia_tambem]

Emocionada, a mãe de primeira viagem falou que vem se transformando todos os dias ao lado do garoto. “Ele me mostra a força que mora aqui dentro e eu não tinha noção do tamanho dela. É a força do amor incondicional.”

Kayky Brito, Mica Rocha, Gio Ewbank e outras personalidades parabenizaram a atriz.

Confira a foto e parte do relato:

Confira o relato completo neste link.