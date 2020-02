A Netflix anunciou, nesta segunda-feira, 10, que renovou a série Sex Education, que vai ganhar uma terceira temporada. A produção do serviço de streaming é estrelada por Asa Butterfield, que vive o adolescente Otis.

Sex Education mostra o relacionamento entre Otis e a mãe, a sexóloga Jean Milburn, interpretada por Gillian Anderson. O jovem, assimilando o conhecimento da genitora, começa a dar conselhos sobre sexo na escola onde estuda, transformando o serviço em um negócio graças à ajuda de Maeve, interpretada por Emma Mackey.

A série vem sido elogiada pela forma natural com a qual aborda a sexualidade, em especial dentro do universo adolescente. A primeira temporada estreou em 2019, com a segunda sendo lançada em janeiro de 2020. A data de estreia da nova temporada ainda não foi anunciada.

“Nossa, Netflix, que final foi esse? Spoiler: não foi o final. Vai ter terceira temporada de #SexEducation, sim”, disse a empresa em uma publicação no Twitter, repleta de comemorações dos fãs da produção.