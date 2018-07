Seguidores de Guilherme Bomba Vasconcelos usaram as redes sociais do lutador brasileiro para fazer comentários gordofóbicos contra Demi Lovato. A cantora e o lutador terminaram um namoro no começo de maio, após quatro meses de relacionamento.

O fato se deu durante uma live dos treinamentos de Bomba. Alguns usuários enviaram mensagens preconceituosas com relação a sua aparência física como, por exemplo, “McDonald’s fez uma parceria com a Demi, saiu na Forbes”.

Alguns dos perfis que fizeram os comentários já foram excluídos. Fãs da cantora acusam amigos de Bomba de serem responsáveis pelas ofensas e, em sua defesa, encheram as redes sociais do brasileiro com protestos.