Sasha Pieterse, que interpretou Alison DiLaurentis na série Pretty Little Liars, anunciou o nascimento do seu filho Hendrix Wade Sheaffer pelo Instagram nesta sexta-feira, 13. O bebê é fruto do relacionamento com o ator Hudson Sheaffer.

De acordo com a publicação, a criança veio ao mundo em 6 de novembro com cerca de quatro quilos e 52 centímetros de altura.

“Nossas vidas mudaram para sempre. Após 27 horas de trabalho de parto, Hendrix Wade Sheaffer fez sua grande estreia. Estamos absolutamente apaixonados por ele e ainda não conseguimos acreditar que ele é nosso”, escreveu na rede social.

Veja:

A gravidez havia sido anunciada em maio, quando Sasha, de 24 anos, e Hudson Sheaffer, de 31, completaram dois anos de casados. Na ocasião, o ator apareceu beijando a barriga da esposa.

Os dois estão juntos desde 2014 e constantemente posam juntos em momentos descontraídos. Confira a foto: