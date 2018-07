RuPaul, conhecido por ser o apresentador do reality Rupaul’s Drag Dance, revelou estar casado desde o início do ano em entrevista ao Hollywood Today Live.

“Eu nunca disse isso na TV antes, nós somos casados. Na verdade, nos conhecemos na noite de seu aniversário, em 1994, e nos casamos também no aniversário do dia que nos conhecemos”, contou RuPaul.

Ele ainda ressaltou que seu marido, Georges LeBar, não gosta do badalo do ‘show business’, e prefere cuidar de suas fazendas no estádio do Wyoming, local que definiu em bom-humor como entediante e o “mais isolado da terra”.

Confira o momento da entrevista [em inglês] abaixo:

