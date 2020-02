O repórter da Rede Globo Rômulo D’Avila estava mostrando, durante o programa Hora Um, os efeitos da chuva na manhã desta segunda-feira, 10, em São Paulo, quando encontrou, na região do Itaim Bibi, um idoso recebendo ajuda de um motociclista. O próprio jornalista se prontificou a colaborar também.

Os dois homens se aproximaram do repórter, e o motociclista explicou a situação para D’Avila. O idoso, que se identificou como Altair, contou que estava a caminho do trabalho e, ao passar pela Ponte Cidade Jardim, ficou preso no alagamento dentro do carro. Dois motociclistas, um dos quais aparece nas imagens, viram a situação e o ajudaram a sair do veículo.

“Eu acho que tem uma pessoa aqui precisando de ajuda, uma pessoa de idade”, relatou o jornalista. O motociclista contou que precisava ir para o trabalho e, após ter garantia de que a equipe da Globo iria auxiliar o homem, deixou o local. Mais tarde, o repórter contou que a produção da emissora contatou a família de Altair, que entrou em um táxi que passou no local e foi para casa.

Idoso recebe ajuda para sair de carro que ficou parcialmente coberto por água, na Zona Sul de SP. Na manhã desta segunda-feira, a cidade já registra dezenas de pontos de alagamento: https://t.co/HRSjoiHV2K #Hora1 pic.twitter.com/YnGM2yEEsS — Hora 1 (@hora1) February 10, 2020

“A gente, às vezes, se vê numa situação dessas, que é impressionante. Porque a missão do Rômulo ali é reportar para todo mundo o que está acontecendo, mas aí você encontra uma pessoa dessas com necessidade”, disse Roberto Kovalick, apresentador do Hora Um, que elogiou o comportamento do repórter.

Kovalick também parabenizou a atitude do motociclista: “ele parou, estava trabalhando, na chuva, vai chegar um pouco atrasado. Ele parou para ajudar. Esse rapaz merece os nossos aplausos”.