Luiz Floriano Meneghel, pai da apresentadora Xuxa Meneghel, morreu neste domingo, 19, aos 85 anos. Ele estava internado desde o dia 24 de janeiro no o Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, por decorrência da osteoporose.

No último dia 16, Xuxa havia avisado que Luiz teve piora no estado de saúde por ter contraído infecção pulmonar e teve insuficiência respiratória, o que fez com que ele precisasse respirar com a ajuda de aparelhos.

Foi também a apresentadora que anunciou a morte do pai, neste domingo, pelas redes sociais. Ela publicou uma foto dos dois juntos, afirmando que “infelizmente o ‘véio Menega’ tá indo embora”. Menos de duas horas mais tarde, Xuxa postou a mesma foto, mas em preto e branco, com a legenda “Descansa em paz , pai.”

Ainda não há informações sobre o velório.

Infelizmente o" véio Menega" tá indo embora… mas mto obrigada por todas as palavras e tb pelas orações de vcs .. bgda ☹️ A post shared by Xuxa Meneghel (@xuxamenegheloficial) on Mar 19, 2017 at 1:26pm PDT