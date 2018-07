E a família de Gilberto Gil ganhou mais um membro. Nesta quarta-feira, 15, o cantor deu as boas-vindas ao novo neto, Sereno, no Twitter. O menino é filho de Bem Gil com a esposa Ana Cláudia Lomelino.

“Chegou o décimo neto. Bem vindo ao mundo e à família Gil, Sereno! E já tem composição em parceria com Bem Gil pra ele”, disse.

Em maio do ano passado, sua filha Bela Gil deu à luz um menino, Nino.