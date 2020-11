Lívia Andrade comunicou pelos stories do Instagram na noite de sexta-feira, 27, que testou positivo para a covid-19.

A apresentadora do reality show O Próximo Número 1 Villa Mix, do Multishow, disse que faz exames toda semana junto à sua equipe do programa para poder entrar ao vivo .

Os últimos diagnósticos deram negativo. No entanto, ela começou a sentir sintomas, foi submetida a uma tomografia de tórax e confirmou que, na verdade, estava sim com a doença.

“Já pensou eu passar [o coronavírus] com esse monte de resultado negativo?”, questionou em tom de crítica. “Estou falando para vocês tomarem cuidado também porque as coisas estão bem piores do que estavam no começo.”

Lívia Andrade também destacou que não gosta de fazer drama com doenças. Ela está em isolamento e que “está tudo bem”.

Segundo estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o avanço da covid-19 fez a ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) passar de 70% em 10 capitais brasileiras. Para os pesquisadores responsáveis pelo boletim, a flexibilização das medidas de isolamento e o aumento de situações de aglomeração são os causadores do novo ciclo de avanço da doença.

Em São Paulo, a ocupaçãodas UTIs é de 58%.